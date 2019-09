Alexis Guerrera destacó que "Para nosotros, siempre resultó primordial la alimentación”

El intendente municipal del Distrito de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, analizó la situación económica y social de nuestro país y consideró que el pedido de declaración de “Emergencia alimentaria” que se concretó en la Cámara de Diputados de la Nación, no sólo se la solicita desde la oposición, "también desde la Iglesia y desde los movimientos sociales, porque hay un sector muy importante de la ciudadanía que está atravesando un momento muy difícil".

El jefe comunal, próximo a cumplir 16 años al frente del Poder Ejecutivo comunal y aspirante a una banca como diputado provincial por el “Frente de Todos” comentó, además:

“Han crecido los comedores barriales, los merenderos, las escuelas han tenido que reforzar sus alimentos y los municipios tenemos cada día más que solicitan alimentos. Los gobernantes debemos tener como prioridad la necesidad alimentaria de su población, sobre todo porque habitamos un país que puede producir alimentos para 400 millones de personas y no puede atravesar momentos que un sector importante de sus ciudadanos no están recibiendo una alimentación adecuada y suficiente por lo cual es necesaria la intervención del Estado".

Guerrera, en diálogo con colegas del portal “Cuarto Político”, remarcó luego:

“La actitud del gobierno nacional en este tema tiene que ver con lo dogmático, en la forma que se ha manejado (bajo la presidencia de Mauricio Macri). La emergencia alimentaria podía hacerse tranquilamente por decreto y eso permitiría tanto al presidente, como a la gobernadora (María Eugenia Vidal) puedan reasignar partidas necesarias, pero la actitud renuentes de ambos, han llevado a que esta inquietud y necesidad sea tratada en ambas cámaras tanto en Nación como en Provincia".

Además sostuvo que "Estamos hablando de cantidad y calidad alimentaria de nuestra ciudadanía y eso no es slogan de campaña sino que se trata de una realidad, salvo que estos funcionarios de Nación y Provincia sigan enfrascados en una realidad que no es la que vivimos cotidianamente quienes vivimos los que tenemos cercanía con nuestros vecinos".

“MÁS ACCION SOCIAL DIRECTA”

Además, Alexis destacó que el Municipio a su cargo encara esta problemática, poniendo de relieve que "Con más acción social directa, estando muy cerca de los vecinos, atendiendo todas las necesidades. Para nosotros, siempre fue primordial la alimentación. La emergencia puede estar dada en este momento pero siempre tuvimos como prioridad que ningún habitante de General Pinto esté mal alimentado. No permitimos que aparezcan casos de desnutrición o malnutrición", aseveró.

Hizo mención también que –debido a la compleja situación social que se vive- “El Municipio aumentó la cantidad de familias a las que asistimos. Los ingresos en efectivo de muchas familias se evaporan con el gasto de servicios y de la vida cotidiana debido a la inflación, situación que ha venido creciendo en los últimos seis a siete meses”.

COMEDORES ESCOLARES

En cuanto a los comedores escolares, dijo que "trabajamos en conjunto con el Consejo Escolar y asistimos cuando una partida se demora de parte de la Provincia, pero acá el tema está muy bien administrado, tanto desde el Consejo Escolar y cada una de las directoras de las escuelas donde funcionan comedores y en coordinación con el Municipio, a través del Fondo Educativo, por lo cual no tenemos mayores problemas en los comedores".

Finalmente, al analizar los resultados de las PASO, manifestó:

“El gobierno esperaba otros números, fundamentalmente influenciado por las encuestadoras, y ahora ve peligrar las altas ganancias que les permite tener esta gestión llevada adelante por el gobierno nacional. Pero ya la gente la estaba pasando mal antes de las elecciones primarias del 11 de Agosto y los resultados de ese domingo fueron consecuencia que la estaba pasando mal y lo sigue pasando mal. En los mercados (cambiarios) repercute en mayores niveles inflacionarios que impacta en los sectores más vulnerables de la sociedad", expresó finalmente el intendente de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera.