Julio Galván forma parte de la comisión directiva de la Asociación Civil Bonaerense de Ceremonialistas

Después de varias reuniones con ceremonialistas de la Provincia de Buenos Aires, quienes manifestaron en actas su adhesión, se constituyó con sus autoridades la flamante Asociación Civil Bonaerense de Ceremonialistas y –como ya anticipó “Hoy”-, el pintense Julio Galván, director de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de General Pinto, integra la comisión directiva, en carácter de primer revisor de cuentas titular.

Ya con proyectos y programación de sus primeras actividades, para fortalecer la disciplina en la Provincia, la flamante entidad inició su derrotero en procura de alcanzar sus objetivos.

La presidencia del organismo recayó en Marcelo Castorina (de Coronel Suárez), quien se ha venido formando a lo largo de muchos años en esta especialidad, con capacitaciones en la Provincia, en la Nación y también en el exterior.

“La posibilidad de recrear un espacio como este hace que hoy nos sintamos con muchas ganas de acompañar a todos estos colegas que, con mucha dedicación y esfuerzo, todos los días, prestigian el ceremonial en la Provincia de Buenos Aires”, dijo Marcelo Castorina al ser consultado sobre la naciente Asociación.



Explicó que sus intenciones son seguir trabajando “En las capacitaciones de todo tipo, estar a disposición de todo tipo de consultas y, fundamentalmente, tratar de estar en esta provincia, tan grande, como es la Provincia de Buenos Aires, con 135 Municipios. La idea es armar algunas delegaciones de carácter regional y trabajar agrupadamente”.

Indicó además que el principal objetivo del organismo es “Acompañar a los ceremonialistas en todo lo que ellos demanden, en las gestiones que tengan que realizar, ya sea en sus organismos de pertenencia, públicos o privados. Todo organismo donde haya que aplicarse cuestiones de ceremonial,y ahí tenemos que estar nosotros, acompañando esa formación, la consulta de los profesionales o idóneos que se desempeñan en esos ámbitos.

Incluso estar dispuestos a generar convenios en todos esos organismos, y también luchar por los derechos de los profesionales. No en todos lados la actividad está reconocida como tal. Muchas veces pasa que es un administrativo más el que trabaja en ceremonial, o por ahí, en algunos municipios, directamente no existe. Qué mejor que haya un profesional o un idóneo en esta área”.

Dice que lo desvela que en cada Distrito haya gente formada adecuadamente en esto del ceremonial, al expresar:

“Uno de los temas centrales es la formación y la capacitación; uno no puede querer lo que no conoce. Hay un proyecto muy ambicioso que hace tiempo se viene trabajando. Esto lo pudimos lograr por el apoyo de la Asociación Interamericana de Ceremonial. Se trata de dar a conocer nuestros símbolos, nuestra identidad bonaerense”.

Habló también Marcelo Castorina del desafío de “aggiornarse” a los nuevos tiempos: “En uno de los encuentros que tuvimos en Mendoza nos preguntamos cómo vamos a trabajar el ceremonial con los millennials. Hay varias charlas que se están preparando en ese sentido”, finalizó quien preside la Asociación de Ceremonialistas bonaerense que también integra el pintense Julio Galván.