Importantes anuncios realizó, en Germania, el intendente municipal Alexis Raúl Guerrera

El 114º aniversario fundacional de la localidad de Germania fue celebrado con un acto y espectáculo artístico, en la sede del Centro Recreativo, contándose con la presencia del intendente Municipal del Partido de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, el delegado local, Alberto “Ratón” Ocampo, el secretario de Gobierno, Jorge Alfredo “Fredy” Zavatarelli, el secretario de Gestión y Administración Sanitaria, Bruno Alejandro Fiorini, concejales, representantes de las fuerzas vivas comunitarias y vecinos.

Hicieron uso de la palabra el delegado Alberto Ocampo, y el intendente Guerrera, quien realizó importantes anuncios referidos a obras públicas vinculadas al cuidado de la salud de la población germaniense, y finalizó con la fuerte carga emotiva del inicio de la despedida del mandatario en el cargo que desempeña.

Obras en el hospital y en el caps

En tal sentido, Guerrera informó a los vecinos presentes: “Siempre hemos tratado de llevar igualdad a todos los vecinos del distrito, hoy quiero contarles que también vamos a empezar, en los próximos dos meses con una tarea muy ambiciosa en el hospital de Germania: Vamos a hacer cuatro nuevas habitaciones con baño privado, para doce camas más para nuestros adultos mayores, la refacción de dos de las habitaciones existentes, una nueva entrada independiente de la actual para el sector de geriatría, con un sector de servicios. Son doscientos ochenta y cinco metros cuadrados de nueva construcción. Un salón comedor con un salón de usos múltiples, un nuevo sector de patios y jardines, ampliación y refuncionalización de la cocina existente. El recambio total de la cubierta de techos, sé que van a extrañar las tejas, pero vamos a ir a la chapa, porque en realidad es más eficiente, y porque la teja colonial permanentemente hay que estar reparándola y acondicionándola, me refiero a la cubierta total del techo.

Este es un pequeño compromiso, que lo empezamos ahora y lo va a terminar la siguiente gestión.

A su vez, vamos a iniciar, en conjunto con eso, la refacción total del CAPS existente, es decir del Centro de Atención Primaria, que son ciento sesenta y nueve metros cuadrados, y vamos a construir y equipar el nuevo servicio de rayos x para la localidad de Germania”, culminó el mandatario el anuncio, envuelto por los aplausos del público.

Y al rutilante anuncio, siguió el inicio de la despedida del jefe comunal del cargo que, al final de su cuarto mandato consecutivo, habrá ocupado durante dieciséis años: “Como decía Alberto (Ocampo), no importa qué ideología tiene cada uno, cada vez que nos hemos tenido que poner a trabajar por el bien común del pueblo lo hemos hecho. Digo, Germania siempre llena de emociones, voy a tratar de no lagrimear hoy, pero sí es cierto que es mi último acto acá como intendente. Y aparte de decirles gracias, muchas gracias”, expresó Alexis cuando fue interrumpido por los aplausos del público de pie.

“Años maravillosos”

Continuando con su mensaje, el jefe comunal dijo:

“Antes, aparte de decirles gracias, quiero, en uno de estos últimos actos, decirles también, que pido disculpas por todo aquello que, seguramente, falta por hacer, que no logramos hacer. Pero que también es parte de la decisión de apoyar a ´Fredy´ (Zavatarelli), porque es la persona que entiendo que puede continuar con la tarea. Han sido años maravillosos estos que me han conferido los vecinos del Distrito de General Pinto, tener la responsabilidad de conducir a todos y cada uno de sus pueblos, y no va a haber nunca, ninguna tarea en la carrera política que pueda superar la satisfacción que estos años me han dado. Así que muchas gracias”, terminó su alocución visiblemente conmovido por las manifestaciones de gratitud y afecto de los vecinos de Germania presentes.

Durante la ceremonia, fueron homenajeadas varias docentes germanienses retiradas de la actividad, entre las que estuvo la maestra del delegado Alberto Ocampo, Susana García.

También se reconoció a Marta De la Cruz, Graciela Calderón, Estela Berengua, Raquel Barragán, Margarita García, María Marcela Méndez, Andrea Zanín, Élida Zanín, Marta Panichelli, Francisca Eder, Marta Regonachi, Miriam Farace, Amelia Dargere, Susana Ferreyra, Lidia Martínez, Sonia Rodríguez y Araceli Rodríguez, quienes recibieron presentes elaborados por alumnos del Taller Municipal de Marroquinería que se realiza en Germania.

Más tarde comenzó el show artístico, con la actuación de la cantante Ivana Fortunati, acompañada por sus músicos en guitarra y bandoneón, quienes pusieron un cierre bien tanguero a la celebración.