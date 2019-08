Desde “Juntos por el Cambio” creen que “Entre todos, podemos hacer un General Pinto mejor”

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 11 de Agosto, Daiana García Farotto, candidata a intendente, aspirantes a concejales y a consejeros escolares y adherentes a la lista de “Juntos por el Cambio”, señalaron a “Hoy”, respecto a los comicios que tendrá una nueva instancia con las generales del domingo 27 de Octubre:

“¡ 2.317 veces gracias !. Ese es el mensaje que queremos dar luego de haberse realizado las elecciones PASO 2019. Porque ese fue el total de votos con los que contó la lista. Sabemos que nos faltó tiempo para llegar a todos los vecinos con nuestras propuestas y entendemos el difícil momento por el que muchos están pasando, pero creemos que entre todos podemos hacer un General Pinto mejor. Cuando se arma una lista, se lo hace con responsabilidad, pensando en el desarrollo del Distrito. Por eso cuando caminamos los pueblos y hablamos con los vecinos, vamos incorporando propuestas que les sirvan a ellos, quienes, en definitiva, son los destinatarios finales de todas nuestras acciones. Así surgieron las ideas de la elección del delegado municipal a través de una consulta popular no vinculante y del presupuesto participativo, por el cual un porcentaje del presupuesto va a ser usado por los vecinos donde crean conveniente”.

Seguidamente, se expresó:

“La mayoría de los integrantes de la lista es la primera vez que participa en política y algunos, aunque participando en política desde hace un tiempo, es la primera vez que integran una lista. Por eso y por cómo se dieron los acontecimientos a la hora de presentar las listas, y a pesar del poco tiempo que tuvimos para hacer campaña, creemos que hicimos una muy buena elección. Sabemos que podemos y queremos dar más, queremos discutir si podemos hablar de Municipio Saludable cuando tenemos un basurero a cielo abierto y no se tratan ni siquiera los residuos reciclables.

Queremos, también, discutir el desarrollo productivo del Distrito, crear una incubadora de proyectos y que de esta forma se generen oportunidades productivas y laborales en el Distrito. Sabemos que hay muchas cosas que se hicieron bien y hay otras cosas que no se hicieron, o se hicieron mal. Hay que continuar haciendo lo que funciona bien, corregir lo que está mal y hacer lo que no se hizo”.

CONTINUARÁN CON LAS CAMINATAS

Finalmente, los integrantes de la lista de “Juntos por el Cambio” se confirmó:

“Vamos a seguir con nuestras caminatas por los barrios, para dialogar con todos los vecinos que no hayamos podido hacerlo, con humildad, escuchando mucho, para que entre todos podamos hacer un Distrito donde vivir mejor. Una vez más, ¡ 2.317 Gracias !”, concluyeron los jóvenes integrantes de la lista de “Juntos por el Cambio” que aspira a mejorar el 27 de Octubre lo reflejado en las urnas el domingo 11 pasado.