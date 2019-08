Juegan la octava fecha del certamen “Clausura” 2019 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln

Luego de las elecciones PASO, el venidero domingo 18 se disputará la octava fecha de los campeonatos “Clausura” 2019 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, en primera división y en las cuatro categorías formativas.

Habrá importantes encuentros en primera, ya que los dos equipos que luchan por quedarse con el título, El Linqueño (recibirá en el “Leonardo Costa” a Juventud Unida de Lincoln) y Deportivo y Social Arenaza (espera a San Martín de Roberts) no pueden perder puntos, ya que se entró en la etapa de definiciones del certamen, destacándose que los “chaperos” aún no han quedado libres.

Restan cuatro fechas y aunque los albiazules y los aurinegros parece que van a definir cabeza a cabeza el campeonato (en la última fecha se miden en Arenaza), hay otros equipos que no pierden las esperanzas de llegar a la jornada final con alguna chance.

También están peleados los torneos de las cuatro categorías inferiores y el “parate” de una semana, permitió que los directores técnicos puedan trabajar con tranquilidad, recuperando a algunos lesionados y a la hora de apostar a lo táctico.

LA OCTAVA FECHA

Los encuentros previstos para el fin de semana, son los siguientes:

Deportivo Pinto será anfitrión en el estadio “Luis Dallocchio” de Atlético Bayauca; El Linqueño vs. Juventud Unida de Lincoln; Deportivo Arenaza es local ante San Martín de Roberts; Argentino de Lincoln recibe a C.A.S.E.T. de El Triunfo; y Atlético Roberts espera a Atlético Pasteur.

Libre quedará Atlético Pintense, cuyas inferiores (décima, novena y séptima) visitarán a Villa Francia en el estadio “Roberto ‘Tito’ Menarvino”.

LAS POSICIONES

En las diferentes categorías, así están las posiciones del “Clausura” 2019:

Primera división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

El Linqueño 6 5 1 0 18 4 16

Deportivo Arenaza 7 5 1 1 11 4 16

Argentino de Lincoln 6 3 0 3 9 8 9

San Martín (Roberts) 6 2 3 1 8 8 9

Juventud Unida (L) 6 3 0 3 7 7 9

Atlético Bayauca 7 2 3 2 12 13 9

C.A.S.E.T. de El Triunfo 6 2 2 2 5 5 8

Deportivo Pinto 6 2 1 3 7 14 7

Atlético Roberts 6 1 3 2 12 13 6

Atlético Pasteur 7 1 1 5 7 15 4

Atlético Pintense 7 0 3 4 6 11 3



Séptima división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Argentino de Lincoln 6 5 1 0 18 4 16

El Linqueño 6 5 1 0 15 2 16

Atlético Pasteur 7 4 1 2 9 9 13

Atlético Roberts 6 3 1 2 12 8 10

Deportivo Arenaza 6 3 1 2 10 6 10

Juventud Unida (L) 6 2 2 2 11 6 8

Atlético Pintense 6 2 2 2 12 11 8

Deportivo Pinto 7 2 1 4 9 14 7

San Martín (Roberts) 6 2 0 4 6 15 6

C.A.S.E.T. (El Triunfo) 7 1 2 4 8 14 5

Villa Francia 7 0 0 7 4 25 0

Octava división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Atlético Pintense 6 4 1 1 13 8 13

Argentino de Lincoln 5 4 0 1 18 6 12

C.A.S.E.T. de El Triunfo 6 3 1 2 17 8 10

El Linqueño 5 3 1 1 13 6 10

Atlético Roberts 5 3 1 1 11 10 10

Deportivo Pinto 6 3 1 2 10 9 10

Atlético Pasteur 7 2 0 5 10 22 6

San Martín de Roberts 5 1 1 3 6 12 4

Deportivo Arenaza 6 1 1 4 7 15 4

Juventud Unida (L) 5 0 1 4 3 12 1



Novena división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Juventud Unida (L) 7 6 1 0 16 4 19

San Martín (Roberts) 7 5 1 1 24 10 16

Argentino de Lincoln 6 5 0 1 24 5 15

El Linqueño 6 4 1 1 22 3 13

Deportivo Pinto 6 3 2 1 11 11 11

Atlético Pintense 6 2 2 2 15 15 8

El Linqueño "B" 6 2 0 4 9 12 6

Villa Francia 6 1 1 4 3 11 4

Atlético Pasteur 7 1 0 6 12 29 3

Deportivo Arenaza 6 1 0 5 4 21 3

C.A.S.E.T. de El Triunfo 7 1 0 6 5 24 3

Décima división J. G. E. P. GF. GC. Pts.

Deportivo Pinto 7 6 0 1 15 4 18

Atlético Pintense 5 4 1 0 12 4 13

Juventud Unida (L) 5 3 2 0 19 3 11

El Linqueño 5 3 1 1 14 2 10

Atlético Pasteur 6 3 1 2 12 12 10

Atlético Roberts 6 2 2 2 11 6 8

Argentino de Lincoln 6 2 1 3 15 7 7

Villa Francia 6 1 0 5 3 32 3

San Martín de Roberts 5 0 0 5 4 16 0

Deportivo Arenaza 5 0 0 5 2 21 0