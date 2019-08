Zavatarelli y Guerrera festejaron con afiliados, adherentes y vecinos el nuevo triunfo electoral

En la sede partidaria que en calle General Villegas, casi Martiniano Charras, tiene desde hace años el oficialismo distrital, el actual “Frente de Todos”, todo fue festejo a poco de cerrarse las urnas y de comenzar el recuento de votos.

A medida que iba llegando la información del conteo de sufragios, la alegría y emoción iban creciendo, no solo por lo sucedido a nivel distrital sino en el país (con el triunfo de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner) y en la Provincia, con el binomio Axel Kicillof-Verónica Magario.

Alrededor de las 21 horas, quien lideró la lista como precandidato a intendente, Jorge “Fredy” Zavatarelli, y el actual jefe comunal y postulante a una banca en la cámara de Diputados provincial, Alexis Raúl Guerrera, salieron a festejar en la calle, donde los aguardaban numerosos afiliados, adherentes y vecinos en general.

Celebraron junto a los precandidatos a concejales y consejeros escolares y a referentes del espacio, entre los cuales se notó la presencia del ex legislador provincial, Humberto Manuel “Tito” Blas, junto a quien trabajó Alexis Guerrera en sus inicios en la política.

JORGE ZAVATARELLI DESTACÓ EL “APOYO ROTUNDO Y CONTUNDENTE EN LAS URNAS”

A la hora de hablar frente al bunker partidario, Zavatarelli comenzó diciendo:

“Estoy muy feliz, emocionado. El momento llegó. Nos queda el último paso hacia Octubre, pero hemos dado una muestra muy grande de la gestión de nuestro conductor (Guerrera) y de todo el grupo que trabaja para todos, y no sólo en esta campaña, porque hace dieciséis años que trabajamos los 365 días del año”.

Tras agregar que “Les pido que me acompañen, el 27 de Octubre, para que pueda ganar el lugar y sentarme en el sillón que me deja mi amigo y compañero Alexis”, “Fredy” agregó:

“Este triunfo electoral es sólo una semilla, porque hay que seguir trabajando para sacar a (Mauricio) Macri de la Casa Rosada”.

Seguidamente, mostró su reconocimiento “Al trabajo realizado por todos los compañeros de la lista y la militancia, Tendría que vivir agradeciendo hasta Octubre, pero tenemos que seguir trabajando, porque hay que convencer y persuadir a más gente, a más vecinos, que sabemos que hoy la están pasando mal. Que nadie les haga creer que hay una sola dirección, porque otro país es posible. Esto es el comienzo para la segunda etapa que se viene”.

Reconoció además el ahora candidato a intendente su enorme “Agradecimiento al pueblo del Distrito de General Pinto, por este apoyo rotundo y contundente en las urnas, para respaldar nuestro trabajo diario, cotidiano, esa conexión que tenemos con la gente y la comunidad, que no se ha perdido en 16 años y que se estrecha da vez más. Con nuestro claro conductor político, de emociones como lo es Alexis, quien me descubrió y me trajo a trabajar con él, con solo 28 años, para que me haga cargo de la secretaría de Gobierno y Hacienda”.

También dijo que “Hemos trabajado mucho juntos, no hemos hecho todo bien, porque es mucho de aprendizaje diario y pasamos distintos momentos en estos 16 años. Por eso, nos abrazamos, lloramos por este logro, que es de un gran equipo de trabajo que nos apoya y sostiene, un trabajo en equipo que me permitirá conducir los destinos del Distrito en los próximos cuatro años. Iremos por más, en busca del voto de aquellos que no han decidido aún”.

Completando sus declaraciones post victoria electoral en el local partidario, Zavatarelli dijo que “Con muchos de nuestros militantes y simpatizantes tenemos historias de vida compartidas, por un hijo, un padre, con buenos momento y de los otros. Traté de expresar todo eso en mi mensaje, tras la emoción contenida y que reitero, tiene un amplio agradecimiento para todos”, cerró.

GUERRERA: “CUANDO HAY EQUIPO, HAY GESTIÓN”

Alexis Raúl Guerrera ya puede sentirse diputado provincial y a ello lo avalan los votos cosechados por la lista que integra en la Cuarta Sección Electoral.

Inicialmente, el intendente que dejará su cargo en Diciembre para mudar sus ideas y trabajo a La Plata, ocupando una banca en la Cámara Baja provincial, dijo:

“Construimos junto a un gran equipo de trabajo una gran dupla con ´Fredy´, ya que pensamos organizamos y administramos juntos desde hace 16 años, con un enorme equipo detrás. Cuando hay equipo, hay gestión, y vamos a seguir por este camino, en la conformación de los mejores equipos para nuestra ciudad y el Distrito”.

También Alexis dijo estar “Muy contento por los resultados nacionales y de ver que toda la cobertura y protección mediática de varios medios de prensa y de la timba y especulación financiera, se rebeló con números contundentes en nuestro favor. Acá, ´Fredy´ está a un paso a convertirse en el próximo intendente de General Pinto, correlato de la lista sábana a nivel nacional, además con números superiores para nosotros en el Distrito”.

Tras reconocer que “Yo daré una mano desde la legislatura provincial, trabajando siempre para mi querido Distrito de General Pinto”, manifestó que “Convocamos a todos los vecinos que nos acompañaron en esta instancia para que convenzan a más gente, porque el triunfo tiene que ser en Octubre lo más contundente posible. Es que se trata de encontrar nuevamente el rumbo de la Argentina para las grandes mayorías y no seguir con este modelo de Gobierno que empobreció a los sectores populares argentinos”.

Embargado por la emoción, al borde de las lágrimas y con un nudo en la garganta, Guerrera completó señalando:

“Recién le di un gran abrazo a ´Tito´ Blas, que sin dudas, como vi yo algo en su momento en ´Fredy´, el vio algo en mí y esta es la sucesión que se va a dar”, completó el intendente y casi seguro diputado provincial.

PARA MÓNICA GALBO, “OTRO CAMINO ES POSIBLE”

En su cuenta de Facebook, Mónica Galbo resaltó que “Escuché el pedido de unidad de mi conductora política (por Cristina Fernández de Kirchner). La vi, la escuché señalarnos el camino porque ´conduce quien conduce´. Porque estoy convencida de que todo lo que haga será en beneficio del pueblo argentino”.

Seguidamente, sostuvo que “Demostramos que otro camino es posible, el camino de mirar al otro, el de la generosidad, el de la unidad. Era con todos, es con todos..., y así lo entendí desde el primer momento que nos propusimos recuperar nuestros derechos”.

Remarcó luego que “Cada paso que se dio fue de trabajo, nunca nada es un camino llano. El objetivo es el mismo para todos los que queremos recuperar la patria, claramente. Todo esfuerzo vale la pena si al final del camino vamos a poder vivir en un país más justo, libre y soberano”.

Finalmente, quien encabeza la lista de aspirantes al Consejo Escolar por el “Frente de Todos” de General Pinto, expresó:

“Gracias a todos y todas los que también lo entendieron así y estuvieron ahí conmigo.

Gracias Alexis Diputado y Fredy Intendente, merecido todo lo bueno que está por venir”, completó.