García: “La transparencia de gestión y el acceso a la información es fundamental”

Juan Pablo García, quien desde hace quince años reside en la ciudad cabecera (llegó desde Florentino Ameghino) es quien encabeza la lista de aspirantes a concejales distritales de “Juntos por el Cambio”, partido que postula para intendente a Daiana García Farotto.

“Pacho” García tiene 44 años, está casado con Alejandra y es papá de Catalina (13 años), de Segundo (10) y de Salvador, de casi 3 años; es técnico agropecuario y comerciante, y a pocos días de las PASO, fue entrevistado por “Hoy”.

Inicialmente expresó que “Nuestro trabajo con Daiana y varios de los chicos del equipo es de hace unos años. En cuanto a estas PASO, decidimos hacer una campaña a la vieja escuela. Recorrimos, y lo seguimos haciendo, todos los pueblos tratando de golpear puerta a puerta, para contarle a los vecinos porque queremos llevar adelante los destinos del Municipio. La recepción siempre fue buena. Ver a un grupo de jóvenes, nuevos en la vida política y con el único compromiso de ayudar a que todos podamos vivir mejor, es algo que la gente está esperando”.

Sobre las expectativas que tiene para las elecciones de este domingo, Juan Pablo expresó

“Las expectativas son buenas, si bien el nivel de conocimiento nuestro no es total, eso hace que no tengamos techo. Soy un convencido que la participación ciudadana es imprescindible para el crecimiento de los pueblos y para eso, la transparencia de gestión y el acceso a la información es fundamental. La presentación obligatoria y publica de las declaraciones juradas del intendente, su gabinete y los concejales anualmente, tiene que reglamentarse”.

También García remarcó que “Debe reglamentarse que la visita de dos veces al año, como mínimo, de todos los funcionarios al Concejo Deliberante para poder informar sobre su gestión. También impulsar la elección de los delegados municipales de cada pueblo mediante una consulta popular”.

En cuanto a otros temas, el primer aspirante a edil de “Juntos por el Cambio” consideró que “El déficit habitacional del Distrito no escapa a la media. Es una demanda de la gente, al igual que la escasa oferta de empleos. Creo que el Desarrollo Local es una de las grandes deudas de la gestión de (Alexis) Guerrera, por incapacidad o desinterés , ya que en 16 años de mandato no han podido lograr generar ni una solo política que ayude a emprendedores. El medio ambiente tampoco fue tenido en cuenta. Un tema relacionado a la seguridad es la droga. No veo al Municipio luchando activamente contra este flagelo”.

Finalmente, Juan Pablo “Pachu” García manifestó que “Creemos que es momento de renovar la administración, como también la política local. Siempre las mismas personas que van rotando los cargos no son una real alternativa”, completó quien espera llegar al H. Concejo Deliberante distrital.