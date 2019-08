“Fredy” Zavatarelli: “Tenemos un contacto diario con el vecino, no abandonamos el esquema de gestión”

A pocos días de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), los precandidatos siguen trabajando en la campaña previa y el "Frente de Todos" que es oficialismo en el Distrito de General Pinto desde hace 16 años, presentó a sus aspirantes a cargos electivos en Germania, ante gran número de afiliados y adherentes.

Encabezó el acto el intendente Alexis Raúl Guerrera, quien dejará el máximo cargo comunal el 10 de diciembre venidero, ya que se postula como diputado provincial por la Cuarta Sección Electoral, con buenas expectativas de llegar a la Cámara Baja bonaerense.

Junto a él estuvo en la presentación de la lista el secretario de Gobierno que acompaña a Alexis desde hace poco más de tres lustros, Jorge Alfredo "Fredy" Zavatarelli, precandidato a intendente por dicho "Frente de Todos", quien manifestó:

"Nuestra campaña como oficialismo está muy ligada a la gestión de gobierno. Acabamos de inaugurar oficinas de IOMA con recursos municipales; estamos desarrollando un plan de 52 cuadras de pavimento en la ciudad cabecera y otras cuatro cuadras de pavimento en Germania. También tenemos programas de alumbrado público y se ha presentado en La Plata un proyecto para dicho servicio de Coronel Granada y de Germania, para la reconversión de ambos al sistema Leds".



También "Fredy" destacó que "Estamos manteniendo reuniones con instituciones intermedias, realizando recorridas casa por casa y repartiendo las boletas. El equipo sale a la calle a charlar con la gente y escuchar sus problemáticas. Esto no es para las redes sociales, es un trabajo casa a casa de verdad", amplió.

También tras el mitin concretado en Germania, el aspirante a ser titular del Ejecutivo distrital comentó:

"La sensación es que la presentación de lista fue muy buena. Por una cuestión histórica y `cabulera´, en Germania hicimos la presentación en sociedad de la lista, le hablé a los vecinos y fue muy emotivo. Después de 16 años Alexis (Guerrera) no va a ser candidato a intendente, voy a ser yo y eso tiene un condimento de emotividad. Nosotros tenemos un trato diario, cotidiano con el vecino, y eso es porque no abandonamos el esquema de gestión. Tenemos un cronograma de inauguraciones y estamos activos para llevarlo a cabo", amplió Zavatarelli, metido de lleno en la campaña y confiado en la gestión de gobierno.

Como corolario de los conceptos aportados al portal "Cuarto Político", Jorge Alfredo Zavatarelli cerró diciendo:

"Vamos a estar terminando 36 viviendas y un desagüe pluvial que es una obra majestuosa. Estamos recorriendo los pueblos del Distrito, haciendo reuniones formales con las distintas instituciones. También organizando los festejos por los 150 años de la ciudad de General Pinto, que será el miércoles 23 de octubre, pero a los festejos los vamos a ir haciendo a lo largo de los próximos tres meses, esperando por supuesto una gran participación ciudadana", completó.