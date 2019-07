Dos púgiles combatieron en Casares

En una programación de boxeo aficionado internacional y que se realizó en dos turnos, ya que se concretaron alrededor de 25 peleas en el salón España de Carlos Casares, se presentaron dos boxeadores de General Pinto.

Se trata de los hermanos Cabrera, quienes entrenan en el gimnasio “Bebé Box” que dirige el ex pugilista aficionado Roberto Carlos Amado, estando la velada organizada por la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y amateurs (AMBAPA), zona Oeste

Sebastián “Cajita” Cabrera enfrentó a Franco Rossi, de 9 de Julio, y su hermano, Silvio “Ninito” Cabrera lo hizo ante Valentín Domínguez, de General Villegas.

El primero de ellos, pese a derribar en el segundo asalto a Rossi (el árbitro no contó), no tuvo el reconocimiento de los jurados, quienes lo vieron perder por puntos.

Por su parte, “Ninito” Cabrera perdió el título en la balanza, al no dar el peso reglamentario, ya que venía de estar sin entrenar durante casi un mes, por problemas de salud, y además, pese a plantearle dura lucha a Domínguez, cayó por puntos luego de intensas acciones sobre el cuadrilátero.