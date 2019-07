El Linqueño cantó “bingo” frente a un Deportivo Pinto con muchas ausencias

Un claro triunfo, una goleada en su estadio “Leonardo Costa”, obtuvo el primer equipo de El Linqueño por la cuarta fecha del certamen “Clausura” de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes.

El C.A.E.L. definió con autoridad el partido ante un Deportivo Pinto que sufrió de “mal de ausencias” y poco pudo hacer para frenar el andar arrollador del conjunto dirigido por Julio Ramírez.

Tras un comienzo “de estudio” en los iniciales 10 minutos, con los azules dirigidos por Maximiliano Leonardi manejando el balón con los creativos Andrés Mc Cormcik y Eric Véliz, bastó que a los 13´ llegara el primer tanto de los albiazules para que los anfitriones se quedaran sin mayores problemas con los tres puntos en disputa, para ser escolta y principal amenaza en la lucha por el título del único líder, Deportivo Arenaza, a solo dos puntos y con un encuentro menos jugado los linqueñistas.

En la acción previa al tanto inicial, Ezequiel Petrovelli puso el balón al claro para Hugo Palmerola, este la bajó con calidad y enseguida remató desde dentro del área, para anotar la apertura ante el reaparecido arquero, Tobías Ochoa, quien venía de purgar dos fechas de suspensión.

Deportivo, que llegó “remendado” al estadio “Leonardo Costa”, sufrió mucho las ausencias de Valentín Rodríguez, Gerónimo Sierra, Kevin Sosa y Esteban Píriz, perdió la pelea por el predominio en media cancha y por eso, quedó muy aislado arriba Juan Manuel Malvassora, con lo cual el “Mono” César Vallejos, arquero local, solo vio pasar cerca de sus palos un remate de tiro libre disparado por Eric Véliz, a los 20´.

Poco más tarde, a los 28´, llegó el segundo, con una “palomita” de Lucas Ciotti, quien aprovechó un rebote en un zaguero tras el disparo previo de Petrovelli y venció con su cabezazo por segunda vez al “1” huésped.

No mejoró el C.S.D.G.P., el dueño de casa siguió controlando el balón y aunque a los 37´ tuvo el descuento Malvassora, quien no llegó a rematar un centro “venenoso” de Sebastián Pajón, tres minutos más tarde llegó el tercero.

Salió mal desde la defensa el azul, Mauricio Pavón Zárate se adueñó del balón y se fue en velocidad, definiendo sin mayores problemas ante la salida de Tobías Ochoa, poniendo el 3 a 0 con el cual se fueron al descanso.

Si algo le faltaba a Deportivo para “sufrir” aún más el encuentro cuando reanudaron, fue el tempranero cuarto gol de los albiazules. Tiro libre bien ejecutado por Hugo Palmerola, la pelota pegó en el travesaño y otra vez el “rebotero” Ciotti estaba ahí, para definir ante el arco desnudo y poner el 4 a 0.

Llegaron luego las variantes en ambos equipos, que no cambiaron demasiado el trámite del encuentro y los minutos fueron pasando sin grandes emociones, una de ellas sobre la media hora, cuando Palmerola no pudo definir con acierto (remató elevado) tras un rebote tras un shot de Mauricio Pavón Zárate que salvó casi en la línea de sentencia Martín Pérez.

Y a los 33´ llegó el “bingo” en favor de El Linqueño, con un nuevo desborde y medido centro de Hugo Palmerola, que de cabeza mandó al fondo de los piolines, entrando por el segundo palo, el defensor central Jesús Ávalos.

Así, el C.A.E.L., vigente campeón ya que ganó de arremetida el “Apertura”, quiere repetir en el “Clausura”, se mantiene invicto y con un encuentro menos jugado (ya quedó libre) está dos puntos abajo del puntero, Deportivo y Social Arenaza, en tanto que Deportivo, luego de dos derrotas consecutivas tras haber ganado el clásico local, ha perdido terreno en la lucha por las primeras posiciones.

La síntesis

Fueron amonestados Mc Cormik y Pajón en la visita, arbitró sin mayores problemas Lucas Azpeitía, asistido desde las bandas por Miguel Morales y Enzo Chávez (terna de la Liga de Fútbol de Chacabuco), y así formaron los equipos:

EL LINQUEÑO: César Vallejos; Emiliano Ubilla (Agustín Sánchez), Maximiliano Acosta, Jesús Ávalos y Matías Badano; Mauricio Pavón Zárate, Leonardo Valli (Braian Prieto), Jonathan Simón y Ezequiel Petrovelli; Hugo Palmerola y Lucas Ciotti (Pablo Ávalos). D.T.: Julio Ramírez. Sup.: Emmanuel Corchete, Pedro Sixto, Santiago Dalena y Valentino Colombi.

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Juan Boris Silva (Tobías Carrizo), Martín Pérez, Facundo Martín Camarero (Gustavo Burgos) y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Rodrigo Smith, Andrés Mc Cormick, Eric Véliz y Sebastián Pajón (Federico Ismael); Juan Manuel Malvassora. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Agustín Puerari, Sebastián Querejeta y Enzo Suárez.