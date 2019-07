Nueva fecha del "Clausura" de divisiones formativas

El pasado fin de semana se disputó también la cuarta jornada de los torneos de divisiones inferiores de la Liga Amateur de Deportes y en su estadio "Rubén E. Viale", Pintense recibió la visita de Atlético Pasteur.

En décima, el C.A.P. se impuso 2 a 1, marcando ambos goles Thiago Fernández y presentando esta formación el conjunto albo:

Isaías Larrayoz; Renzo Dovigo, Gonzalo Bergara, Thiago Arguello, Emanue Martínez y Agustín Belén; Federico Puerari, Federico Reynoso, Bautista Cabrera, Manuel Roselló y Thiago Fernández. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Tobías Pérez, Juan Cruz Martínez, Bautista Tejeda y Santino Villegas.

En novena, también fue triunfo del C.A.P. por 3 a 2, anotando los tantos del ganador Rodrigo Torres, Mateo Garafulic y Matías Jáuregui. Así formó el conjunto blanco de nuestra ciudad:

Leonel Esco; Tomás Loinaz, Martín Larrayoz, Máximo Muro, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Bautista Torres, Axel Barrera, Rodrigo Torres, Nicolás Jáuregui y Juan Guichet. D.T.: F. Gómez. Sup.: Mateo Garafulic, Rodrigo Lloret y Sebastián Phengphá.

Finalmente en séptima, el sábado se impuso Atlético Pasteur 2 a 1.

El domingo, como preliminar de primera, la octava categoría de Pintense superó 2 a 1 a los pasteurenses, con anotaciones de Pedro Farotto y Santino Tamburri para el ganador, descontando Nicolás Juárez para la visita.

Pintense alistó a Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Mariano Sadi Homsi, Andrés Ruffini, Nicolás Manuel y Santino Tamburri; Andrés Alifano, Abraham Mamut; Pedro Farotto, Pedro Alifano Valenza y Emiliano Moris. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Elías Riscossa, Felipe Baldomá, Ulises Riscossa, Jano Ramallo y Felipe Volpe.

EL LINQUEÑO RECIBIÓ A DEPORTIVO Y JUVENTUD UNIDA A VILLA FRANCIA

En el estadio "Leonardo Costa" de El Linqueño, los albiazules recibieron a Deportivo Pinto encuatro categorías. El sábado, en décima, el "Depor" ganó 1 a 0, con gol de Bautista Barnech.

Los azules de nuestra ciudad formaron con Tiziano Kennedy; Teo Orsi, Gonzalo Blas Martínez, Mateo Quiroga, Santiago Pérez y Bautista Barisoni; Bautista Videla, Renzo Zavatarelli, Lautaro Gusmerini, B. Barnech y Santiago Banegas. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Augusto Ramos, Gastón Ferreyra, Gastón Martín Camarero, Emiliano Varrenti y Thiago Caffa.

El novena, igualaron 1 a 1 y Deportivo Pinto(gol de Gastón Risso) alistó a Isaías Sánchez; Agustín Magallanes, Lautaro Magallanes, Lorenzo Orsi, Joaquín Blanco y Federico Cáceres; Esteban Alifano, Ignacio Guzmán, G. Risso, Santiago Topa y Nahuel Espíndola. D.T.: S. Ampuero. Sup.: Matías González,Agustín Toledo, Jonathan Arán y Federico Tucci.

En séptima, el triunfo quedó para El Linqueño, por 2 a 0.

El domingo, como preliminar de primera, empataron en octava categoría 1 a 1, marcando Ián Ferreyra el tanto de los azules de nuestro medio.

Deportivo formó con Juan Richieri; Camilo Leonardi, Tiziano Hernández, Gaspar Aleón, Federico Blanco, Thiago Olivera, Antonio Echenique, Gonzalo Lavìtola, Ián Ferreyra, Tomás Bartucci y Lautaro Mansilla. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Federico Cáceres, Lautaro Magallanes y Gastón Cáceres.

Por su parte, Villa Francia jugó ante Juventud Unida en "Los Tapiales" de la entidad de Lincoln, el pasado sábado.

En décima, se impusieron los juventinos 6 a 0, anotando los goles del local Federico Bustos, Thiago Insaurralde, Emiliano Costa, Rodrigo García (2) y Javier Budiño, en partido que arbitró PedroIrtusta y en el cual Villa Francia formó de esta manera:

Pablo Móbbili; Tomás Müller, Thiago Trillo, Francisco Marcolini, Esteban Aguirre y Gaspar Agustinelli; Julián Bracconi, Benjamín Murillo, Burgos, Ulises Barker y La Capra. D.T.: P. Zapata. Sup.: Alejandro Ramos y Agustín Calles.

En novena, terminaron empatados sin que se abriera el marcador y así formaron los granadenses, bajo arbitraje de Carlos Agustín Riglos:

Máximo González; Federico Salvador, Benjamín Hernández, Geremías Calabresi, Agustín Haberkon y Segundo García; Nicolás Micussi, Fabián Ramos, Martín Agustinelli, Gabriel Adriosola y Jeremías Orsi. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Fabián Ramos.

Finalmente, en séptima categoría triunfo Juventud Unida, por 4 a 1.