En choque de aspirantes a los primeros puestos, Arenaza venció a domicilio 3 a 1 a Deportivo Pinto

En esperado encuentro entre dos de los aspirantes a la lucha por el título en el campeonato "Clausura 2019" de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Deportivo y Social Arenaza se hizo fuerte como visitante y le ganó el domingo pasado 3 a 1 a Deportivo Pinto, en el estadio "Luis Dallocchio" de nuestra ciudad, llevándose los "chaperos" tres valiosos puntos a su localidad, para quedar como únicos líderes del torneo al cabo de la tercera fecha.

Manejando muy bien el balón en la zona neurálgica del campo de juego, la mitad de la cancha, Juan Parma, Gonzalo del Potro y Esteban Castaño (tres con pasado por torneos regionales y federales), comenzaron a prevalecer en ese sector, porque Sebastián Pajón y Andrés Mc Cormic no estuvieron precisos en el arranque y el esfuerzo de Eric Véliz por ordenar todo no alcanzaba, ya que estaba en inferioridad de condiciones en media cancha, donde el "Depor" extrañó mucho al batallador capitán, el lesionado Carlos Ciucci.

Ya a los 5 minutos,con una corrida de Federico Vicente por derecha, el "chapero" inquietó al local, que respondió un minuto más tarde con un buen pivoteó fuera del área grande de Juan Malvassora, pase al claro por izquierda para Mariano Ismael y el arquero Pablo Murguitio le ganó el mano a mano al delantero, quien remató al gol pero salvó el "1" huesped, en una acción que pudo cambiar lo que vendría si marcaba el atacante de los azules.

Tres minutos más tarde, Malvassora remató de zurda y desviado, mientras que a los 14´, el conjunto dirigido por Fabio Schiavi se puso en ventaja, refrendando su mejor arranque de partido.

Gran pelota filtrada de Juan Parma, por arriba de los centrales locales, para Alejandro "Lalo" Ubilla y el centro atacante visitante definió con acierto por sobre la desesperada salida de Gastón Ríos, para irse a festejar el primer tanto de la fría tarde dominical.

Cuatro más tarde, la ya que venía mal barajada tarde para el anfitrión se refrendó con un gol en contra de Gaspar Compagnucci. El que fue lateral izquierdo el domingo, con perfil cambiado, quiso rechazar un centro que en posición de 11 mandó hacia la derecha Gonzalo Del Potro, Compagnucci quiso rechazar cuando venía por detrás suyo Juan Parma, la "pifió" y la pelota salió hacia su arco. Ríos se vio sorprendido y aunque hizo todo lo posible, no pudo evitar que la pelota entrara en el segundo palo, pasando por encima de su cuerpo.

Se jugaban 21´ cuando llegó un pelotazo de Ubilla para Federico Vicente, pero saliendo rápidamente de su valla, cortó con premura el portero local, mientras que en la réplica, Véliz mandó un centro-shot cerrado desde la izquierda y cortó con golpe de puños Pablo Murguitio.

Un minuto más tarde, Kevin Sosa habilito con las manos (en un saque lateral) a Sebastián Pajón, este lo vio a Mariano Ismael en el borde del área y cuando recibió la pelota, el delantero local giró y fue trabado con fuerza por Esteban Castaño, señalando el juez la falta y cobrando penal en la dudosa acción.

Del remate desde los 12 pasos en el arco que da espaldas al barrio FO.NA.VI., se encargó quien fue el domingo capitán, Eric Véliz, y su disparo bajo, contra palo derecho del portero de los aurinegros (fue hacia el otro lado) le permitió colocar el esperanzador 2 a 1.

Se fue con todo en busca del empate el "Depor" local, con Véliz manejando los hilos y algo más de participación de Mc Cormic y Pajón (Sierra estaba dedicado a la marca), para tratar de alimentara Malvassora y Mariano Ismael, bien controlados por dos centrales que evidenciaron nuevamente su nivel, Pablo Cler y Damián Aguilar. Los minutos pasaron, con un interesante ida y vuelta, y los iniciales 45 minutos terminaron con Arenaza arriba por 2 a 1.

Ni bien reanudaron, Deportivo Pinto se paró para seguir buscando el empate y comenzó a crear situaciones de "amenaza" sobre la valla de Murguitio,con centroa, pelotazos y otras jugadas que lideraron los crerativos Véliz, Mc Cormick y Pajón, este último hasta que estuvo en cancha, la qu fue relevado por Esteban Píriz, buscando con ello el director técnico Maximiliano Leonardi más potencia en ataque.

Un par de veces salvó Murguitio a su valla y en otras ocasiones fallaron los delanteros del C.S.D.G.P.. Se jugaban 32 minutos cuando Eric Véliz sacó un violento remate que parecía terminar en el tanto del empate, pero yendo hacia su derecha, el portero visitante mandó la pelota al córner.

Cuando vino el envío desde la esquina, se apuró la gente de Deportivo Pinto (como una semana antes le había pasado a la de Pintense, al ejecutar mal un tiro libre y permitirle la contra a los azules, para meter el gol del triunfo en el clásico) y salió rapidísima la contra de la visita.

La pelota le quedó tras el rechazo de un defensor a Alejandro "Lalo" Ubilla, enseguida sacó buen pelotazo para el ingresado Elías López y el delantero se fue sin marca, eludió al arquero Gastón Ríos y definió con la valla desnuda, sentenciando el parejo encuentro, ya que de allí al final manejó los tiempos el "chapero", con la calidad y tranquilidad de Parma, Castaño y Del Potro, bien cerrado además en defensa, llegando sin mayores sobresaltos al pitazo final de juez Riglos.

Festejada victoria y primer puesto tras tres fecha para Deportivo Arenaza, que sabe que le ganó a un rival de fueste; barajar y dar de nuevo para Deportivo Pinto, que el domingo tendrá otra prueba de fuego, cuando visite el estadio "Leonardo Costa" del campeón del "Apertura 2019", El Linqueño.

SÍNTESIS

Arbitró Carlos Agustín Riglos (asistido desde las bandas por los jueces de línea Enzo Pereyra y Jorge Pereyra) y así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Gastón Ríos; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez, Facundo Martín Camarero y Gaspar Compagnucci (Benjamín Leonardi); Sebastián Pajón (Esteban Píriz), Jerónimo Sierra (Rodrigo Smith), Andrés Mc Cormick y Eric Véliz; Juan Manuel Malvassora y Mariano Ismael. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Hernán Ponce, Tobías Carrizo, Hernán Smith y Sebastián Querejeta.

ARENAZA: Pablo Murguitio; Yuliano Amadío, Pablo Cler, Damián Aguilar y Jonathan Vicente; Juan Parma, Esteban Castaño y Gonzalo del Potro; Federico Vicente (Elías López), Alejandro Ubilla (Brian Vicente) y Santiago Perujo (Ezequiel Aguilar). D.T.: Fabio Schiavi.Sup.: Fabricio Di Nella, Matías Viola, Oscar Olivera y Alberto González.