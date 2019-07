Realizaron un encuentro amistoso de hockey sobre césped en el Club Sportivo Sarmiento de Germania

El pasado domingo, pese a que parecía que debido a las adversas condiciones climáticas no se iba a poder disfrutar de un encuentro de divisiones formativas de hockey sobre césped, en la localidad distrital de Germania, finalmente y pese al intenso frío se pudo llevar a cabo el evento.

Participaron equipos de Sarmiento de Germania, Atlético Pintense, Deportivo Pinto y Villa Francia de Coronel Granada, con equipos de las categorías décima, novena, séptima y sexta, para compartir una grata y amical jornada deportiva, en la cual las jugadoras se divirtieron y pasaron un día de mucha actividad.

Los partidos jugados en las divisiones más grandes, dejaron estos resultados:



En séptima categoría, Sarmiento de Germania 1 vs. Pintense 1 (gol de Julia Geist para el CA.P.); y Deportivo Pinto 0 vs. Pintense 5 (tantos de Magui Riscosa -3-, Zoe Orsi y Melina Contreras).

Sexta, Villa Francia 0 vs. Pintense 2, con doblete de tantos de Brisa Silva; y Sarmiento de Germania 0 vs. Pintense 3.

En cuanto a décima y novena divisiones, se jugaron partidos destinados a ir formando a las más pequeñas en esta hermosa disciplina, destacándose que una vez más se puso de manifiesto el buen sentido de competencia, más allá de cualquier resultado, pudiendo las chicas diafrutar de una linda jornada de hockey.

Los visitantes agradecieron a la dirigencia y colaboradores del Club Sportivo Sarmiento de Germania por recibirlos, en tanto que desde Pintense Hockey se destacó el trabajo de los profesores Bruno Dante Di Nucci y Sabrina Calvo Balesio, como asimismo el apoyo incondicional de los familiares de las jugadoras, quienes crecen y aprenden día tras día algo más del deporte que las apasiona.