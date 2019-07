Reparto de puntos en los clásicos de inferiores

El pasado fin de semana se disputaron también los partidos de divisiones inferiores entre los clásicos rivales de la ciudad cabecera, Pintense y Deportivo Pinto, en el estadio "Rubén E.Viale" de los blancos.

Al cabo de los cuatro encuentros, cada una de las instituciones de nuestra localidad ganó un encuentro y empataron en los dos restantes.

El sábado 29 se jugaron tres de los derbys de formativas y en décima categoría, Pintense superó 3 a 1 al "Depor", con goles de Emanuel Martínez, Thiago Fernández y Gastón Correa para el local y descuento de Bautista Videla para el C.S.D.G.P. Arbitró Carlos Agustín Riglos y así formaron:

PINTENSE: Tobías Pérez; Federico Puerari, Renzo Dovigo, Agustín Belén y Gonzalo Vergara; E. Martínez, Federico Reynoso, G. Correa; Bautista Cabrera, Gaspar Magallanes y T. Fernández. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Santino Villegas, Bautista Tejeda, Manuel Roselló y Juan Cruz Martínez.

DEPORTIVO: Tiziano Kennedy; Thiago Caffa, Teo Orsi, Bautista Barisoni y Mateo Quiroga; Alex Córdoba, Santiago Pérez y Lautaro Gusmerini; B. Videla, Bautista Barnech y Santiago Banegas. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: Pedro Caliani, Gonzalo Blas Martínez, Agustín Merodio, Faustino Secuela, Gastón Ferreyra, Gastón Martín Camarero y Sebastián Blanco.

En novena, igualaron 1 a 1, con tantos de Camilo Brohme para los albos y de Agustín Toledo para el "Depor". Bajo arbitraje de Jorge Pérez, así formaron:

PINTENSE: Leonel Esco; Axel Barrera, Martín Larrayoz, Tomás Loináz, Matías Jáuregui y Milos Banegas; Bautista Torres, C. Brohme, Juan Guichet, Mateo Garafulic y Rodrigo Torres. D.T.: F. Gómez. Sup.: Nicolás Jáuregui, Rodrigo Lloret, Máximo Muro y Sebastián Phengphá.

DEPORTIVO: Isaías Sánchez; Agustín Magallanes, Lautaro Magallanes, Lorenzo Orsi, Ignacio Guzmán y Federico Cáceres; A. Toledo, Kevin Arrieta, Gastón Risso, Lucio Garafulic y Esteban Alifano. D.T.: S.Ampuero.Sup.: Agustín Ávalos, Santiago Topa, Nahuel Espíndola, Juan Medero, Andrés Moyano,Thiago Fernández y Federico Tucci.

Completando los encuentros del sábado, también igualaron en séptima, 2 a 2, con goles de Ramiro Móbbili y Nicolás Romero para Pintense y de Enzo Suárez y Tobías Carrizo para los azules. Marcelo Aníbal fue el juez y así formaron:

PINTENSE: Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Francisco Víttori, Gino Viola y Matías Santillán; R. Móbbili, Ramiro Torres, Tomás Cabrera, N. Romero, Fausto Guagnini y Gonzalo Robledo.D.T.: Oscar Torres-Germán La Falce. Sup.: Lautaro Acosta, Samuel Videla y Jonathan Aguiar.

DEPORTIVO: Agustín Ponce; Nicolás Tucci, Martín Echenique, Patricio Pacheco, Sebastián Querejeta y Agustín Puerari; E. Suárez, T. Carrizo, Benjamín Leonardi, Martín Pérez y Ramiro Escobar. D.T.:Maximiliano Leonardi. Sup.: Juan Richieri, Agustín Caratti, Teo Borda, Hernán Smith, Facundo Topa, Segundo Nesprías y Bautista Carrizo.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava categoría de Deportivo Pinto (campeona junto a Argentino de Lincoln del "Apertura" pasado), volvió a ganarle a Pintense, esta vez 4 a 1. Tomás Bartucci (2), Gonzalo Lavítola y Lucio Mansilla anotaron para el C.S.D.G.P., descontando Francisco Céliz para Pintense.

Arbitró el villeguense Emiliano Bustos (con Emiliano Gómez y Braian Segovia como asistentes) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Santino Tamburri, Andrés Ruffini, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; Andrés Alifano, Thiago Móbbili, Pedro Farotto, Pedro Alifano Valenza y Emiliano Moris. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Elías Riscossa, Ulises Riscossa, Jano Ramallo, Mariano Sadi Homsi y Juan Celasco.

DEPORTIVO: Juan Richieri; Camilo Leonardi, Tiziano Hernández, Gaspar Aleón, Thiago Olivera y Federico Blanco; Ián Ferreyra, Antonio Echenique; G. Lavítola, T. Bartucci y L. Mansilla. D.T.: M. Leonardi. Sup.: Federico Cáceres, Pedro Galbo, Máximo Guillamondegui, Máximo Banegas y Rodolfo Britos.

VILLA FRANCIA FUE LOCAL ANTE C.A.S.E.T. Y OTROS RESULTADOS

Por su parte, Villa Francia recibió en dos categorías y en su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino", al Club Atlético y Social El Triunfo.

En novena, los granadenses ganaron 1 a 0 y formaron con Máximo González; Matías Pérez, Benjamín Hernández, Geremías Calabresi, Agustín Haberkon y Segundo García; Nicolás Micussi (autor del gol), Martín Agustinelli, Gabriel Adriosola, Jeremías Orsi y Jonathan Vicente. D.T.: Pablo Zapata. Sup.: Fabián Ramos.

En séptima, los triunfenses se impusieron 2 a 1, formando Villa Francia con Darío Saraco; Carlos Sánchez (hizo el gol de los "rojos"), Francisco Cignoli, Alejo García, Federico Falcone y Germán Torres; Iván Pérez, Santiago Castro, Valentín Marcolini, Gonzalo Caratti y Juan Tettamanti. D.T.: P. Zapata. Sup.: José Bramajo, Ulises Barker, Ángel Sánchez, Braian Ortiguera y Facundo Landart.

En cuanto a los demás resultados fueron los siguientes:

Décima: Deportivo Arenaza 0 vs.Atlético Roberts 4; Argentino de Lincoln 0 vs. El Linqueño 1; y Juventud Unida de Lincoln 2 vs. Atlético Pasteur 2.

Novena: Argentino de Lincoln 2 vs. El Linqueño 1; Juventud Unida (L) 2 vs. Atlético Pasteur 1; y San Martín de Roberts 2 vs. El Linqueño "B" 1.

Octava: Deportivo Arenaza 1 vs. Atlético Roberts 2; Argentino de Lincoln 1 vs. El Linqueño 2; y Juventud Unida de Lincoln 0 vs. Atlético Pasteur 4.

Séptima: Argentino de Lincoln 1 vs. El Linqueño 1;:Juventud Unida de Lincoln 0 vs.Atlético Pasteur 0; y Deportivo Arenaza 1 vs. Atlético Roberts 1.