Sarmiento de Vedia sorprendió a su homónimo de Germania en casa y ganó por la mínima diferencia

En un vibrante partido, el actual campeón de la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania fue derrotado en su estadio por su homónimo de Vedia, ganando la visita por la mínima diferencia, con gol de Lautaro Velázquez en el complemento.

El viento a favor en el primer tiempo benefició a los vedienses y eso pesó en el desarrollo del partido, agregándose que el conjunto dirigido por Emilio Latour estuvo bien parado en el terreno de juego y puso en la cancha mucha intensidad por parte de sus jugadores, como no lo habían expuesto en partidos anteriores.

Por eso, Sarmiento de Vedia fue dominador en buena parte de ese período y tuvo tres o cuatro oportunidades claras de abrir en el marcador, las que no prosperaron por buenas intervenciones del arquero uruguayo local, Maximiliano Pérez Correa y en otras, por falta de puntería de los delanteros.

El local no tuvo un buen manejo del balón y sus maniobras ofensivas se limitaron a la pelota parada y en un par de ocasiones estuvo a punto de abrir el marcador.

En esa etapa inicial el equipo huésped paró su línea de cuatro defensiva en la mitad de la cancha, con sus cuatro volantes jugando en campo rival.

En el complemento, por el viento y por el mejor desempeño de los orientados por Alberto “Ratón” Ocampo, los albinegros retrocedieron a sus defensores hasta las inmediaciones del área con sus cuatro mediocampistas protegiéndola y dejando prestos para atacar vía contragolpe a Lucas Moreno y Lautaro Velázquez, a los que se le sumaban en gran despliegue físicos los medios externos Emanuel Rodríguez y Gonzalo Ríos.

La superioridad de los verdes germanienses fue notoria en esta etapa complementaria, llegando especialmente con centros y pelotazos a complicar a los defensores rivales y al portero vediense, encontrando los anfitriones un escollo inexpugnable en el arquero Juan Cruz González, quien mantuvo en cero su valla.

El único tanto llegó a los 12 minutos, cuando un fuerte disparo de media distancia de Lautaro Velázquez no pudo ser desviado por “Maxi” Pérez Correa y el balón se metió abajo, junto al palo derecho de su arco.

De allí en más, presión extra para los dueños de casa, que redoblaron el esfuerzo para tratar de llegar a la paridad, contando con un aceptable debut de quien llegó como refuerzo para este segundo torneo, el capitalino Sebastián Aguirre.

Tiros libres y tiros de esquinas llovieron sobre el área del conjunto “Panza” vediense, hubieron varias chances claras para llegar al empate, pero González se mantuvo inexpugnable y Sarmiento de Vedia se llevó los tres puntos hacia su ciudad, cuando SSG merecía como mínimo el empate.

Arbitró Daniel Oromel y así formaron los equipos en primera división:

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Alejo Benavídez (Tomás Marcelo) y Facundo Bues; Sebastián Aguirre, Oscar Alberto Cabrera, Carlos Alberto Gutiérrez y Nicolás Salinas; Germán Casco y Lucas Quinteros (Patricio Oliva). D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Walter Rizzo.

SARMIENTO DE VEDIA: Juan Cruz González; Gabriel Palomeque, Enrique Palacios, Juan David Ibarra y Agustín Gómez; Emanuel Rodríguez, Alán Gómez y Facundo Díaz; Lautaro Velázquez, Lucas Moreno (Agustín López) y Gonzalo Ríos (Leonardo Velázquez). D.T.: Emilio Latour. Sup.: Matías Calderón, Gaspar Salmerón, Luciano Pagani y Leandro Ávila.

GANÓ SARMIENTO EN LOS PRELIMINARES Y LOS RESULTADOS

En los preliminares del pasado domingo, se impuso en ambos Sportivo Sarmiento de Germania. En Reserva, los “verdes” le ganaron al líder del torneo por 1 a 0, dejándolo además sin invicto, con gol de Franco Valdez para los germanienses.

En Seniors, los veteranos de Sarmiento de Germania golearon 4 a 1, con dobletes de tantos de Juan Sosa y Gustavo Llano, descontando Héctor Correa para el Club Deportivo Sarmiento de Vedia.

Los veteranos germanienses alistaron a Ángel García; Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Guillermo Finelli, Héctor Riscossa, Sergio Vilche; Ricardo Cabrera, Luciano Gil, Diego Valdez, Gustavo Llano y Juan C. Sosa. D.T.: Gustavo Barrera. Sup.: Cristian Salguero, Alberto Armando Gómez, Pablo Carrizo, Oscar Torres, Daniel Belén y Ariel Vicente.

En cuanto a los demás resultados en primera división, fueron los siguientes:

Matienzo de Alberti 1 vs. Ancalú de San Gregorio 0; Atlanta de Vedia 1 vs. Deportivo Alberdi 1; Yrigoyen de Alem 2 vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 2; Defensores de Christophersen 0 vs. Leandro N. Alem 2; y Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Alumni de Vedia 0.

En segunda división, en tanto, estos fueron los otros resultados:

Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Alumni de Vedia 0; Matienzo de Alberti 2 vs. Ancalú de San Gregorio 0; Atlanta de Vedia 1 vs. Deportivo Alberdi 1; Yrigoyen de Alem 1 vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi 1; y Defensores de Christophersen 4 vs. Leandro N. Alem 0.

LAS POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

Así están las posiciones hasta el momento:

Primera división: Matienzo de Alberdi, 32; Sarmiento de Germania y Atlanta de Vedia, 27; Deportivo Alberdi , 25; Huracán de Diego de Alvear, 22; Sarmiento de Vedia, 21; Leandro N. Alem, 20; Yrigoyen de Alem, 14; Ancalú de San Gregorio, 12; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 11; Alumni de Vedia, 5; y cierra Defensores de Christophersen, con 3 unidades.

En Segunda, pese a perder el invicto en Germania, sigue al tope Sarmiento de Vedia, con 32 puntos, escoltado por Deportivo Alberdi y Huracán de San Gregorio, con 27; Sportivo Sarmiento de Germania acumula 24; Atlanta de Vedia y Matienzo de Alberdi tienen 17; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 15; Yrigoyen de Alem y Defensores de Christophersen tienen 13; Ancalú de San Gregorio y Leandro N. Alem, 11 unidades.

En Veteranos, manda Atlanta de Vedia, con 25 puntos; Defensores de Christophersen tiene 20; Sarmiento de Germania, 18; Huracán de Diego de Alvear y Sarmiento de Vedia, 14; Ancalú de San Gregorio, 12; Deportivo Alberdi, 11; Matienzo de Alberdi, 10 y no suma puntos Juventud Unida de Colonia Alberdi.

En cuanto a la tercera fecha de la segunda rueda, estos son los enfrentamientos previstos:

Deportivo Alberdi vs. Sarmiento de Germania; Juventud Unida de Colonia Alberdi vs. Matienzo de Alberdi; Sarmiento de Vedia vs. Huracán de Diego de Alvear; Leandro N. Alem vs. Yrigoyen de Alem; Alumni de Vedia vs. Defensores de Christophersen; y Ancalú de San Gregorio recibirá a Atlanta de Vedia.