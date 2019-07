Deportivo tenía el último cartucho guardado y en final del partido le ganó el clásico a Pintense

La mala resolución en un tiro libre a favor que tuvo en la puerta del área rival, a los 40 minutos del complemento, y una rápida y letal contra de Deportivo Pinto tras esa acción, dejó a Pintense sin nada en el clásico de fútbol jugado el pasado domingo en un poblado estadio “Rubén E.Viale”, quedando toda la alegría para los azules visitantes dirigidos por Maximiliano Leonardi y la “bronca” de los blancos locales, quienes habían empezado ganando y terminaron perdiendo 2 a 1.

Luego de un cuarto de partido muy parejo, con los dos apostando a llegar con juego asociado, Pintense poblando mucho el medio juego y dejándole todo lo creativo al experimentado Pedro Francisco Alifano y Deportivo juntando en esos mismos menesteres a Eric Véliz, Andrés Mc Cormick y Sebastián Pajón, una jugada de pelota parada le dio la ventaja parcial a los dueños de casa, a los 26 minutos.

Hasta allí, el C.S.D.G.P. había atacado generalmente por derecha y a los 22´, tras un centro desde ese sector que cayó en el corazón del área de los anfitriones, los visitantes reclamaron penal por una presunta mano de un zaguero de los albos, pero el árbitro villeguense Marcos Gómez dejó seguir.

Poco después, tras una buena combinación de los azules, remató desde buena posición Eric Véliz, pero su envío se fue por encima del travesaño.

Y a los 26´, tras una fuerte falta de Gerónimo Sierra a un delantero local, en posición de “8”, la “Chueca” Pedro Francisco Alifano mandó un perfecto remate de tiro libre al centro de las 18 yardas del arco que da a calle Ricardo Gowland, donde estuvo el grueso de la hinchada local, y allí cabeceó de pique al suelo en el primer palo Mariano Ugartemendía, poniendo el 1 a 0 parcial, pese a que le dio con la testa incómodo, tras zafar de la marca con inteligencia.

El “Depor” quiso reaccionar rápido y sobre la media hora estuvo a punto de empatarlo, pero selo impidió una gran atajada de Pablo Héctor Maffía, salvando a su valla y mandando la pelota por arriba del travesaño, al córner que hizo muy cerrado “Seba” Pajón desde la derecha y rechazó nuevamente el cuidapalos.

Pintense atacó con riesgo a los 38´, con una buena acción individual de Nahuel Algarbe, pero el remate del “Tiny” se fue muy cerca del palo derecho.

Iban 40´ cuando otro centro-shot “venenoso” de Pajón llevó otra vez peligro y un nuevo reclamo de penal de los jugadores del huésped, otra vez desestimado por el soplapitos, mientras que por la misma vía, otro centro de Pajón al segundo palo desde la izquierda, hizo que a los 45´ nuevamente salvara Maffía, en la última acción de riesgo de la etapa inicial.

EL AZUL LO DIO VUELTA EN EL SEGUNDO TIEMPO

Salió con todo Deportivo en el segundo tiempo, presionando a los blancos contra su valla, y lo empató rápido, en el minuto cinco.

Fue con golazo de tiro libre de Eric Véliz, cuyo remate desde unos 20 metros pasó por encima de la barrera de cuatro hombres e ingresó en el ángulo, sobre el palo derecho de Maffía, quien nada pudo hacer para impedir que el 1 a 1 quede consumado.

Vuelta a empezar para ambos, con Leonardi haciendo cambios ofensivos para ir en busca del triunfo. A los 16´, gran jugada de Andrés Mc Cormick, quien eludió a un par de rivales y remató abajo, atajando con esfuerzo Pablo Maffía.

Respondió un par de minutos más tarde Pintense, con una acción individual del juvenil Agustín García, quien shoteó apenas afuera y en la réplica, la baja Juan Manuel Malvassora para “Pilin” Mc Cormick, quien disparó desviado.

Otra vez García encaró a los defensores a los 25 minutos, tocó en buen momento para Francisco Gómez, cuyo remate se fue apenas afuera, en tanto que un minuto más tarde, el recién ingresado Fausto Guagnini se fue en velocidad por izquierda y cuando iba a definir frente al arco defendido por Gastón Ríos (reemplazó al suspendido Tobías Ochoa, sancionado con dos fechas tras la expulsión ante San Martín de Roberts), pero el oportuno cruce del capitán Carlos Ciucci abortó el peligro.

Otro que entró en el segundo tiempo, en este caso en Deportivo, Mariano Ismael, maniobró bien a los 33´, tocó para Mc Cormick y llegó el cruce salvador de Tomás Elías Ramos para rechazar.

En 36´, luego de una buena jugada colectiva del C.A.P., la pelota le llegó a Agustín García, quien remate por sobre el travesaño desde buena posición.

A los 40´, comenzó la doble jugada que iba a definir el clásico en favor de Deportivo Pinto. Una falta favorable a Pintense, casi en la línea donde se juntan las líneas vertical y horizontal del área, sobre la derecha del ataque, fue mal resuelta por Guagnini y García, quienes quisieron hacer una jugada preparada y no remataron directo a la valla como ameritaba la acción, ya que si el balón pasaba la barrera, iba a complicar y mucho al portero Ríos.

Hubo un rebote y salió la contra visitante, con un pelotazo largo desde el fondo de Kevin Sosa, la “pifió” cuando quiso rechazar el defensor local Juan P. Toledo, y el esférico le quedó al ingresado Esteban Píriz. Este, se acomodó y sacó un latigazo de zurda que tapó a medias y en gran esfuerzo Pablo Maffía.

Allí estaba para tomar el rebote el goleador que casi no había aparecido (como en el anterior derby), el robertense Juan Manuel Malvassora, quien abajo de los palos no tuvo problemas en tocar al gol e irse a festejar junto a sus compañeros e hinchas, en alocada celebración de los visitantes.

De allí al final, la desesperación se apoderó del equipo de Pintense, que a los 44 minutos tuvo una favorable con un remate de “Tomy” Ramos que atajó a medias Gastón Ríos y cuando fue a buscar el rebote junto al delantero Fausto Guagnini, la gente del C.A.P. pidió penal, pero el árbitro terminó cobrando tiro de esquina, envío que no trajo consecuencias.

Ello fue la antesala de la fiesta azul que se desató tras el pitazo final, sobre el campo de juego del Rubén E. Viale” y luego en caravana hasta la sede de la avenida Mitre al 1100.

Así, Deportivo se “vengó” de la derrota de la primera rueda ante Pintense y arrancó bien el campeonato “Clausura” 2019, sumando cuatro puntos en las dos primeras fechas y el domingo, cuando reciba a Deportivo y Social Arenaza en el estadio “Luis Dallocchio”, buscará ratificar su buen momento y seguir en lo alto de las posiciones, ya que comparte el primer puesto con Atlético Bayauca, antitrión de Pintense el venidero domingo en cancha de los “vaqueros”.



LA SÍNTESIS

A las órdenes del árbitro Marcos Gómez así formaron los equipos en el clásico:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Juan P. Toledo (Samuel Videla), Tomás Elías Ramos, Matías Basualdo y Samuel Barrera; Francisco Gómez, Franco Patiño, Agustín García y Pedro Francisco Alifano (Ulises Clavería); Nahuel Algarbe (Fausto Guagnini) y Mariano Ugartemendía. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Joaquín Argüello, Santiago Ramírez, Tomás Cabrera y Nicolás Romero.

DEPORTIVO: Gastón Ríos; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez, Facundo Martín Camarero (Mariano Ismael) y Franco Barnetche; Andrés Mc Cormick, Gerónimo Sierra, Carlos Ciucci (Gaspar Compagnucci), Sebastián Pajón (Esteban Píriz) y Eric Véliz; Juan Manuel Malvassora. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Hernán Ponce, 14-Juan Boris Silva y Gustavo Burgos.