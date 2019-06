Sarmiento de Germania derrotó 2 a 0 a Alumni de Vedia como visitante y se acercó al primer puesto

Por la duodécima fecha -primera de la segunda rueda- del campeonato oficial de fútbol de primera división de la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania siguió con su buena racha y el el tramo final del partido le ganó 2 a 0 como visitante a Alumni de Vedia y, aprovechando la pérdida del invicto de Matienzo de Juan Bautista Alberdi, se colocó a dos puntos del único líder, sumando los alberdinos 29 unidades y los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo tienen 27.

Salió decididamente a ser protagonista el elenco "verde" de nuestro Distrito y a los diez minutos tuvo la gran chance de abrir el marcador, pero el artillero juninense Germán Casco falló desde los 12 pasos, ya que su remate de penal pegó en uno de los postes del arco local, que así se salvó.

Sarmiento, cuyo entrenador dispuso algunos cambios, dejando en el banco por ejemplo al "Cabezón" Oscar Alberto Cabrera y a Silvio Oliva, siguió buscando la victoria y creó situaciones de gol como para obtenerlo antes de los últimos minutos, cuando recién llegaron las dos conquistas de SSG.

Precisamente los ingresos de los dos futbolistas que arrancaron como suplentes (Oliva y Cabrera) le dio otro ritmo a Sarmiento y aunque le costó más de lo pensado, llegaron los ansiados gritos, para sellar un nuevo triunfo, por 2 a 0.

Abrió la cuenta el experimentado germaniense radicado en Junín, Nicolás Salinas, a los 36 minutos del complemento, y se selló el resultado cinco más tarde. Iban 41´ cuando llegó el segundo, luego que Oscar Alberto Cabrera remató un tiro libre frente al área de Alumni, se generó un rebote y allí estaba Silvio "Pato" Oliva para mandar el balón al fondo de los piolines, selllando un triunfo tan trabajoso como justo de los germanienses.

Así, los verdolagas siguen peleando por los primeros puestos y recuperaron, desde la fecha pasada, la segunda posición, ahora a solo dos unidades de Matienzo de Juan Bautista Alberdi, que dejó el invicto en la visita a otro de los conjuntos protagonistas del certamen, Atlanta de Vedia.

En el triunfo por la primera fecha de la segunda rueda, Sportivo Sarmiento de Germania formó con Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Alejo Benavídez y Facundo Bues; José Luis Fontana (Carlos Alberto Cabrera), Carlos Alberto Gutiérrez, Nicolás Salinas y Walter Risso (Silvio Oliva); Facundo Quinteros (Tomas Marcelo) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo.

También ganó Sarmiento de Germania en el preliminar de segunda división, por 3 a 1, con dos tantos Eduardo Torres (el primero, un córner cerrado que terminó ingresando a la valla, y el otro de tiro libre), tras lo cual desconto el local.

La victoria de SSG se selló con otro gol de tiro libre, anotado casi desde la mitad de la cancha por Hernán Funes. Promediando el primer período, se fue expulsado en Sarmiento (G) el centro delantero Alexis Echegaray.

Por su parte, en el inicio de la segunda rueda, los Veteranos germanienses tuvieron fecha libre. Anteriormente, el jueves 20 pasado, en partido por la última fecha de la primera rueda, los Seniors de Sportivo Sarmiento perdieron 1 a 0 contra Atlanta de Vedia, y así formaron:

Ángel García; Jorge Cabrera, Diego Valdez, Guillermo Finelli, Héctor Riscossa, Sergio Vilche, Luciano Gil, Pablo Carrizo, Ricardo Cabrera, Gustavo Llano y Juan Sosa.D.T.: Gustavo "Semillo" Barrera. Sup.: Sergio Ballesio, Alberto Armando Gómez, Cristian Salguero, Miguel Gómez y Ariel Córsico.

OTROS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

En primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Atlanta de Vedia 1 vs. Matienzo de Juan Bautista Alberdi 0; Leandro N. Alem 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 0; Juventud Unida de Colonia Alberdi 0 vs. Defensores de Chistophersen 1 (su primeros tres puntos del certamen); Ancalú de San Gregorio 1 vs. Yrigoyen de Alem 0; y Deportivo Alberdi 4 vs. Sarmiento de Vedia 0.

Con estos resultados, lidera las posiciones Matienzo de Alberdi, con 29 unidades; Sportivo Sarmiento de Germania tiene 27; Atlanta de Vedia, 26; Deportivo Alberdi 24; Huracán de Diego de Alvear, 19; Sarmiento de Vedia, 18; Leandro N. Alem, 17; Yrigoyen de Alem, 13; Ancalú de San Gregorio, 12; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 10; Alumni de Vedia, 5; y cierra Defensores de Christophersen, con 3 puntos.

En Segunda división, los otros resultados del pasado domingo fueron los siguientes:

Atlanta de Vedia 2 vs. Matienzo de Alberdi 3; Deportivo Alberdi 0 vs. Sarmiento de Vedia 0; Leandro N. Alem 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1; Juventud Unida de Colonia Alberdi 2 vs. Defensores de Cristophersen 0; y Ancalú de San Gregorio 3 vs. Yrigoyen de Alem 0.

Lidera las posiciones Sarmiento de Vedia, con 32 puntos; Huracán de Diego de Alvear y Deportivo Alberdi tienen 26; Sarmiento de Germania suma 21; Atlanta tiene 15; con 14 puntos se ubican luego Matienzo de Alberdi y Juventud Unida de Colonia Alberdi; Yrigoyen de Alem tiene 12; Ancalú y Leandro N. Alem acumulan 11 unidades; Defensores de Christophersen, 10; y cierra con 4 puntos Alumni de Vedia.

En cuanto a la segunda fecha del “Clausura”, décima tercera del certamen, estos son los encuentros previstos para el domingo 30:

Sarmiento de Germania vs. Sarmiento de Vedia; Matienzo de Alberdi vs. Ancalú de San Gregorio; Yrigoyen de Alem vs. Juventud Unida de Colonia Alberdi; Defensores de Christopersen vs. Leandro N. Alem; Huracán de Diego de Alvear ante Alumni de Vedia; y Atlanta de Vedia vs. Deportivo Alberdi.