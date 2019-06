Sarmiento de Germania ganó en San Gregorio y es escolta

Cerrando la primera rueda del campeonato oficial de fútbol que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, el equipo superior de Sportivo Sarmiento de Germania venció como visitante 2 a 1 a Ancalú de San Gregorio.

Con los tres puntos que obtuvo en cancha de los santafecinos, los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo terminaron en la segunda posición en esta primera etapa de la competencia futbolera, con 24 puntos, a cinco del líder e invicto, Matienzo de Juan Bautista Alberdi.

En cancha de Ancalú, Ocampo puso una defensa de cinco jugadores, con el capitán Martín Moreno como último hombre, con lo cual cerró casi todas las posibilidades de llegar con riesgo a los locales, sobre la valla defendida por el uruguayo Maximiliano Pérez Corres.

En el medio, presionaron bien el granadense Carlos “Cachaza” Gutiérrez y Walter Rizzo, mientras que Lucas Quinteros y Nicolás Salinas buscaban asociarse en la creación y habilitar al goleador juninense, Germán Casco.

Antes del cuarto de hora inicial, los “verdes” crearon tres chances de gol netas, ninguna de las cuales pudo convertir el talentoso Lucas Quinteros, quien no falló en la cuarta opción.

Iban 16 minutos cuando la defensa local quiso salir jugando desde el fondo, recuperó el balón Casco, remató en buen momento y el arquero Machado dio rebote. Allí estaba Quinteros para mandar rápidamente la pelota al fondo de las mallas, para colocar el 1 a 0 parcial.

No se conformó el conjunto de S.S.G., y a los 26 minutos llegó el segundo tanto.

Buena jugada por la banda izquierda, proyectado en ataque, de Facundo Bues, quien mandó centro al llegar al fondo y en el corazón del área estaba Germán Casco, para poner el 2 a 0 con fuerte disparo de zurda, contra el primer poste.

Ancalú se vio totalmente sorprendido, aunque de a poco, con el buen manejo de su capitán, Claudio Aranda, comenzó a mejorar y a llegar sobre la ciudadela visitante, especialmente con centros y pelotazos.

Y en un envío desde el tiro de esquina, a los 43 minutos, la peinaron en el primer palo y entrando por el otro sector, Federico Belbuzzi colocó el 2 a 1 parcial, con el que se fueron al descanso de un cuarto de hora.

En el complemento, Sarmiento le cedió el protagonismo a su rival, parándose de contra y dejándole la iniciativa a un conjunto anfitrión que tuvo pocos argumentos en ofensiva como para llegar al empate.

Un gol correctamente anulado por el árbitro juninense Darío Funes fue la chance neta con la cual contó Ancalú, equipo que se fue “desinflando” en la medida que pasaban los minutos y al quedarse con jugadores menos, por las expulsiones de Federico Belbuzzi y de Matías Foressi.

Así pasaron los minutos y Sarmiento de Germania terminó festejando un nuevo triunfo, para finalizar la primera parte del certamen como único escolta del líder e invicto, Matienzo de Juan Bautista Alberdi.

Bajo el arbitraje de Darío Funes, así formaron los equipos:

ANCALÚ (S.G.): Jorge Machado; Maximiliano Almirón (Joel Marzo), Isaías Conde, Leandro Pérez, Rodrigo Villegas, Federico Belbuzzi, Matías Foressi, Ignacio Castro (Facundo Bravo), Claudio Aranda, Alejo Vidal y Maximiliano Andreano (Nicolás González). D.T.: Marcelo Urquiza. Sup.: Tobías Sagardía y Nicolás Cognini.

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone (Mauricio Torres) Oscar Alberto Cabrera, Martín Moreno, Alejo Benavídez y Facundo Bues; Nicolás Salinas (Tomás Marcelo), Carlos A. Gutiérrez y Walter Rizzo; Lucas Quinteros y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo.

En los preliminares, también se impuso Sarmiento de Germania. En Segunda división fue 1 a 0, con gol de Adrián González.

En Seniors, los veteranos de Germania doblegaron 3 a 1 a Ancalú, con doblete de goles de Gustavo Llano y el restante de Ricardo Cabrera, descontando Badini para los locales.

Los germanienses formaron con Ángel García; Jorge Cabrera, Ariel Vicente, Héctor Riscossa, Guillermo Finelli, Sergio Vilche, Luciano Gil, Ricardo Cabrera, Alberto Armando Gómez, Gustavo Llano y Juan Sosa. D.T.: Gustavo “Semillo” Barrera. Sup.: Sergio Ballesio, Juan López, Ariel Córsico, Leonardo Cabrera, Diego Valdez, Cristian Salguero y Miguel Gómez.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

En primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Matienzo de Alberdi 4 vs. Defensores de Christophersen 0; Atlanta de Vedia 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1; Yrigoyen de Alem 3 vs. Deportivo Alberdi 1; Juventud Unida de Colonia Alberdi 0 vs. Sarmiento de Vedia 0; y Alumni de Vedia 0 vs. Leandro N. Alem 3.

Al completarse la primera rueda, lidera Matienzo (A), con 29 puntos; Sarmiento de Germania, 24, Atlanta de Vedia, 23; Deportivo Alberdi, 22; Huracán de Diego de Alvear, 19; Sarmiento de Vedia, 15; Leandro N. Alem, 14; Yrigoyen de Alem, 13; Juventud Unida, 10; Ancalú de San Gregorio, 9; Alumni de Vedia, 5; y cierra sin puntos Defensores de Christophersen.

En Segunda división, los demás resultados fueron éstos:

Matienzo de Alberdi 1 vs. Defensores de Christophersen 1; Atlanta de Vedia 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 3; Yrigoyen de Alem 2 vs. Deportivo Alberdi 1; Juventud Unida de Colonia Alberdi 0 vs. Sarmiento de Vedia 1; y Alumni de Vedia 1 vs. Leandro N. Alem 1.

Lidera la tabla Sarmiento de Vedia, con 28 unidades; Deportivo Alberdi y Huracán de Diego de Alvear, 25; Sarmiento de Germania, 18; Atlanta de Vedia, 15; Matienzo de Alberdi, 13; Yrigoyen de Alem, 12; Juventud Unida, 11; Defensores de Christophersen y Leandro N. Alem, 10; Ancalú de San Gregorio, 8 y cierra con 4 unidades Alumni de Vedia.

En Seniors, los otros resultados fueron los siguientes:

Matienzo 1 vs. Defensores (Ch.) 1; Atlanta de Vedia 5 vs. Huracán de Diego de Alvear 2; y Juventud Unida de Colonia Alberdi 2 vs. Sarmiento de Vedia 4.

Encabeza la tabla Defensores de Christophersen, con 17 puntos; Atlanta, 16; Sarmiento de Germania, 15; Huracán, Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia, 11; Matienzo de Alberdi, 7; Ancalú de San Gregorio, 6; y cierra sin puntos Juventud Unida de Colonia Alberdi.

El fin de semana se enfrentarán solamente, para completar la octava fecha, Sarmiento de Vedia y Ancalú de San Gregorio.