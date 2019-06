Sarmiento (G) goleó a Juventud Unida de Alberdi por la décima jornada de la Liga Deportiva Central Vedia

Un nuevo triunfo sumó, esta vez en su cancha, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania, al imponerse por 5 a 2 a Juventud Unida de Colonia Alberdi, por la décima fecha del campeonato oficial de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia.

Luego de dos derrotas consecutivas, los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo venían de vencer a Leandro N. Alem como visitantes y ratificaron su buen momento al golear a los alberdinos, quienes este año regresaron a la Liga, luego de varias temporadas.

Demostrando ser superiores a lo largo de los 90 minutos de juego, los “verdes” se impusieron con tres tantos del artillero juninense Germán Casco, quien está volviendo a su nivel de la temporada pasada, otro de Lucas Quinteros y el restante del otro delantero que llegó como refuerzo de River Plate de Junín, Braian Miguel Quevedo.

Juventud Unida, que tiene en sus filas a experimentados valores, como Jorge “Piky” Rojas (ex Pintense) y Oscar “Pelusa Olguín (ex C.A.P. y Deportivo Pinto), descontó con tantos de Gerardo Quiñones y del ingresado Marcelo Perafán, como para “decorar” un partido en el cual los germanienses fueron superiores desde el pitazo inicial del juez Miguel Morales, quien no terminó el partido por lesión, siendo reemplazado por el cuarto árbitro.

Así formaron los equipos en cancha de S.S.G.:

SARMIENTO DE GERMANIA: Maximiliano Pérez Correa; José Luis Fontana (Mauricio Torres), Martín Moreno, Alejo Benavídez (Lucas Camino) y Facundo Bues; Nicolás Salinas (Silvio Oliva), Carlos A. Gutiérrez, Lucas Quinteros y Walter Rizzo; Braian Miguel Quevedo y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo.

JUVENTUD UNIDA: Agustín Chávez; Mauricio Sánchez, Leonel Rodríguez (José Telmo), Fabián Quiñones, Carlos Orellano y Lucas Zárate; Jorge Rojas, Martín Bolessina, Oscar Olguín (Marcelo Perafán), Gerardo Quiñones y Franco Aguirre (Cristian Sosa). D.T.: Rosendo Hernández. Sup.: Rodrigo Torres, Cristian Sosa, Jonás Jones y Juan Porcel.

También se impuso en los preliminares Sarmiento de Germania, 3 a 1 en Segunda división ante los juventinos y por 3 a 1 en Seniors. Así formaron los veteranos germanienses, cuyos goles fueron anotados por Gustavo Llano (2) y Juan Sosa:

Héctor Riscossa; Jorge Cabrera, Sergio Ariel Vicente, Pablo Carrizo, Miguel Gómez, Luciano Gil, Sergio Vilche, Alberto Armando Gómez, Ricardo Cabrera, Gustavo Llano y Juan José Sosa. D.T.: Gustavo Barrera. Sup.: Sergio Ballesio, Ariel Córsico, Juan Carlos López, Guillermo Finelli y Leonardo Cabrera.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

Por la décima fecha, en primera división los demás resultados fueron éstos:

Yrigoyen de Alem 0 vs. Matienzo de Alberdi 2 (ganó la primera rueda este equipo); Deportivo Alberdi 4 vs. Alumni de Vedia 1; Defensores de Christophersen 1 vs. Atlanta de Vedia 6; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Ancalú de San Gregorio 1; y Sarmiento de Vedia 3 vs. Leandro N. Alem 1.

Con estos resultados, lidera con 26 unidades el invicto equipo de Matienzo de Alberdi. Le sigue Atlanta de Vedia, con 22; Sarmiento de Germania y Deportivo Alberdi suman 21; Huracán de Diego de Alvear tiene 18; Sarmiento de Vedia, 14; Leandro N. Alem, 11; Yrigoyen de Alem, 10; Juventud Unida de Colonia Alberdi y Ancalú de San Gregorio, 9; Alumni de Vedia, 5; y cierra sin unidades Defensores de Christophersen.

En Segunda división, los otros resultados fueron éstos:

Sarmiento de Vedia 2 vs. Leandro N. Alem 0; Huracán de Diego de Alvear 2 vs. Ancalú de San Gregorio 0; Defensores de Christophersen 2 vs. Atlanta de Vedia 5; Deportivo Alberdi 3 vs. Alumni de Vedia 2; e Yrigoyen de Alem 0 vs. Matienzo de Alberdi 0.

Lideran las posiciones Sarmiento de Vedia (un partido menos) y Deportivo Alberdi, con 25 unidades; Huracán de Diego de Alvear tiene 22; Sarmiento de Germania y Atlanta de Vedia reúnen 15; Matienzo de Alberdi tiene 12; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 11; Defensores de Christophersen, Leandro N. Alem e Yrigoyen de Alem 9; Ancalú de San Gregorio, 8; y cierra con tres puntos Alumni de Vedia.

La undécima y última fecha de la primera rueda tiene estos encuentros previstos:

Ancalú de San Gregorio vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Juventud Unida de Colonia Alberdi vs. Sarmiento de Vedia; Alumni de Vedia vs. Leandro N. Alem; Yrigoyen de Alem vs. Deportivo Alberdi; Atlanta de Vedia espera a Huracán de Diego de Alvear; y Matienzo de Alberdi recibe al colista Defensores de Christophersen.