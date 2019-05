Un inicio para el olvido de Sarmiento (G), luego mejoró y estuvo cerca de empatarle a Matienzo

Fue un partido “raro” el que protagonizaron el pasado domingo los dos equipos que hasta el momento mejor han jugado en el torneo oficial 2019 de la Liga Deportiva Central Vedia de fútbol, el puntero y único invicto, Matienzo de Juan Bautista Alberdi y Sportivo Sarmiento de Germania, quien visitó el estadio “Gastón Perkins” de los azules, victoriosos al cabo del cotejo por 3 a 2.

Los alberdinos locales fueron mejores en la inicial media hora y a los 28 minutos ya ganaban 3 a 0. A los 12 minutos, tras un balón que cayó dentro del área, el linqueño Santiago Berenguer (ex Atlético Pasteur, Juventud Unida y Rivadavia de Lincoln), aprovechó un rebote, con el balón saliendo hacia la izquierda, y definió con acierto, marcando el 1 a 0 en favor del local.

A los 20´, el “Ñaka” Federico Pereyra Quercetti, ex Argentino de Lincoln y con lazos familiares en General Pinto, anotó el 2 a 0. Fue tras una salida con pelota al pie de Alejo Benavídez, quien intentó cambiar hacia el otro sector y recuperó el balón Matienzo, la pelota terminó en los pies del “9” del dueño de casa y este sometió por segunda vez al arquero de los germanienses, el uruguayo Maximiliano Pérez Correa.

Y el aluvión de Matienzo siguió a los 28´, con el tercer tanto. El árbitro Sebastián López le cobró falta dentro del área al “Cabezón” Oscar Alberto Cabrera y pese a que el ex jugador de Villa Francia y Pintense le juró por sus hijos que no había tocado al delantero local, el juez decretó la pena máxima, que cambió por gol el “Tofo” Stéfano Gñosso. Parecía que iba a ser un domingo para el olvido de los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo, pero de a poco mejoraron y lo confirmaron a los 34´, con el gol del descuento que marcó Oscar Cabrera.

Este, mezclado con sus delanteros, tomó el esférico dentro del área, remató entre varias piernas y la pelota, tras pegar en el arquero local Julián “Flaco” Starna, llegó al fondo de los piolines.

Ya se iba la etapa inicial, se jugaba tiempo adicional, cuando otro centro que cayó en el área de Matienzo generó rebotes y el balón pegó en la mano del germaniense Facundo Varela, ahora jugando para Matienzo, y el árbitro Sebastián López sancionó penal, que cambió por gol el juninense Germán Casco, poniendo el 3 a 2 con el cual se fueron al descanso.

En el segundo período, dominó más el balón Sarmiento y presionó en busca del empate, pero sobre el cuarto de hora del complemento, el juez expulsó a Julián Garrone por falta contra “Nacho” Altamiranda y con un jugador menos, todo se le hizo cuesta arriba a los de nuestro Distrito.

Igualmente, a los 18´, los dirigidos por Ocampo tuvieron una gran chance para igualar, cuando Silvio Oliva se fue con decisión y remató desde buena posición, pero el balón se perdió por arriba del travesaño. En los minutos finales, luego que el “Ratón” hiciera cambios buscando más potencia ofensiva (sacó dos defensores), y con Matienzo esperando bien parado atrás, sobre 37´ encabezó un contragolpe el ingresado Matías Romero pero terminó definiendo mal, cuando tenía para tocar a un compañero que llegaba sin marcas.

En la última carga profunda del local, a los 45´, se lo perdió solo Federico Pereyra Quercetti y poco después llegó el pitazo final de Sebastián López, de mediocre labor, con el ajustado triunfo de Matienzo, quien sigue siendo único invicto y se escapa en el primer puesto del certamen.

Los otros resultados de los partidos que completaron la séptima fecha fueron: Atlanta de Vedia 1 vs. Sarmiento de Vedia 0, en el clásico local; e Yrigoyen de Alem 0 vs. Huracán de Diego de Alvear 2.

Lidera con 19 puntos Matienzo de Alberdi; Sarmiento de Germania es escolta, con 15; Huracán tiene 14; Deportivo Alberdi y Atlanta de Vedia, 13; Leandro N. Alem, 11; Sarmiento de Vedia, 8; Yrigoyen de Alem, 7; Juventud Unida de Colonia Alberdi, 6; Ancalú de San Gregorio y Alumni de Vedia, 5; y cierra sin unidades Defensores de Christophersen.

LOS PRELIMINARES

Al llamado del citado Sebastián López, así formaron los equipos en primera división:

MATIENZO: Julián Starna; Tobías Obert, Leonardo Aguirre (Matías Romero), Enzo Carmisciano y Juan Bainotto; Juan Manuel Valdez (Santiago Gorosso), Santiago Berenguer, Stéfano Gñosso y Facundo Varela; Ignacio Altamiranda y Federico Pereyra. D.T.: Marcos Ezequiel Montiel. Sup.: Julián Ibarra, Valentín Darghere, Mauricio Bonani, Julián Salguero y Lucas Cabrera.

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Alejo Benavídez (José Luis Fontana) y Tomás Marcelo (Carlos Gutiérrez); Silvio Oliva, Oscar Alberto Cabrera (Nicolás Salinas) y Facundo Quinteros; Germán Casco y Braian Miguel Quevedo.D.T.: Alberto Ocampo. En el preliminar de Segunda división, Sportivo Sarmiento de Germania ganó 1 a 0, con gol que anotó Mauricio Torres.

Además, Sarmiento de Vedia (tantos de Juan D. Ibarra, Leandro Ávila y Guido González) le ganó 3 a 1 el clásico de Reserva a Atlanta de Vedia (anotó Alex Rodríguez); y Huracán de Diego de Alvear superó 1 a 0 como huésped a Yrigoyen de Alem, con gol de Juan Pablo Grande. Está al tope de las posiciones Sarmiento de Vedia, con 19 unidades, escoltado por Deportivo Alberdi, con 16 y Huracán de Diego de Alvear, con 13, mientras que Sarmiento de Germania está séptimo en la tabla, con 8 puntos.

Por el certamen de Veteranos, los verdes germanienses golearon 5 a 1 a Matienzo de Alberdi. Zacarías Escobar hizo el gol del local, mientras que Ricardo Cabrera, Gustavo Llano, Sergio Vilche, Alberto Armando Gómez y Juan Sosa anotaron para los verdes germanienses, quienes así formaron:

Ángel Garcia; Jorge Cabrera, Ariel Vicente, Héctor Riscorssa, Guillermo Finelli, Sergio Vilche, Ricardo Cabrera, Gustavo Llano, Juan Sosa, Luciano Gil y Oscar Torres.D.T.: Gustavo “Semillo” Barrera. Sup.: Sergio Ballesio, Juan López, Alberto A. Gómez, Ariel Córsico y Leonardo Cabrera.

Además, Defensores de Christophersen venció 1 a 0 a Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia doblegó 1 a 0 a Atlanta de Vedia. Están al tope Defensores de Christophersen y Atlanta, con 12 unidades; Sarmiento de Germania los escolta con 9; Huracán, Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia tienen 8; Matienzo, 6; Ancalú, 3; y cierra sin unidades Juventud Unida de Colonia Alberdi.