San Martín de Roberts le asestó el golpe de nocáut a Pintense en el cierre del encuentro

En una de las últimas jugadas del encuentro, cuando ya se jugaba tiempo adicional, San Martín de Roberts le ganó el domingo pasado 1 a 0 como visitante a Atlético Pintense, en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad, por la séptima fecha del campeonato "Apertura" de fútbol 2019 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Luego de un trámite en líneas generales parejo, en cotejo jugado sin dar ni pedir cuartel, los dirigidos por el "Goyo" Leonardo Benavídez se quedaron con los tres puntos en juego con el solitario gol del ex Deportivo Pinto y figura de los albirrojos, Damian Costantino, a los 46´ del segundo tiempo, ya en tiempo agregado indicado por el árbitro del partido, Jorge Pérez, de aceptable labor.

El C.A.P. volvió a padecer de su falta de potencia ofensiva y lo pagó caro, porque tiene una defensa en líneas generales firme y juega bien hasta tres cuartos de cancha, ya que el domingo ante el "Sanma" manejaron bien el balón Pedro Francisco Alifano, Francisdo Gómez, Mariano Ugartemendía y el debutante Nicolás Romero, quien cumplió bien dentro de la cancha, tras haber sido "pelado" por sus compañeros previo a su primer cotejo en la división superior como titular.

En la zona neurálgica, el centro del campo, los blancos le platearon lucha a los de Roberts, con Juan Manuel Mansilla encargado de la marca de Costantino, asistido por los laterales (Braian Montenegro con más proyección en ataque) y "Frank" Gómez, buscando predominar en el sector en el cual los visitantes tienen su mejor renta, con el citado Costantino manejando los hilos del equipo, secundado por sus laderos Federico Pachame, Leandro Blázquez y Santiago Pose, quienes siempre buscaban al "as de espadas" de arriba, Federico Lacunza, quien hizo dupla de ataque con Enzo Pérez.

En esos 45´ iniciales, las defensas superaron a los ataques y una de las pocas y mejores chances la tuvo Pintense a los 35 minutos, con una buen acción personal de Nahuel "Tini" Algarbe, quien en buen momento tocó para el debutante Romero, y este shoteó levemente desviado, cuando parecía que llegaba la apertura.

En el complemento, todo fue más dinámico y con más opciones de riesgo frente a la valla rival por ambos lados. Ya a los 8 minutos, maniobró bien Mariano Ugartemendía, pero la jugada se diluyó al llegar a la zona "caliente" de las 18 yardas.

Respondió dos minutos más tarde el huésped, con una pelota que le cayó a Federico Pachamé sin marcas, pero su disparo se fue por arriba del travesaño, cuando los robertenses se relamían para festejar el gol.

Sobre el cuarto de hora, Damián Costantino maniobró con calidad, se sacó a dos rivales de encima pero su envío desde el corazón del área se fue apenas afuera.

La réplica del local llegó alos 18 y se salvó con lo justo San Martín, ya que casi se produjo un gol en contra. Un cabezazo que iba irremediablemente al fondo de las mallas fue salvado por Ignacio García en la línea de sentencia, con el arquero Juan Fernández ya vencido, y luego de una serie de rebotes tras el corto rechazo del "2" visitante, terminó sacando el peligro el lateral izquierdo Pedro Gutiérrez.

Cinco más tarde, se destacó el portero de la visita, bien ubicado el citado Juan Fernández para atajar un disparo local que pedía red.

A los 25´ llegó nuevamente "Sanma", con un ataque que comandó y remató Posse, se generó un rebote que le quedó a Federico Lacunza, quien rápidamente mandó centro-shot al corazón del área, que no logró rematar nadie de su elenco.

Los minutos pasaban, los dos querían el triunfo y los técnicos hicieron cambios en busca de quedarse con los tres puntos, con San Martín llegando con más resto físico a la definición. A los 41´, pasó cerca de los palos del marco de Pablo Héctor Maffía un tiro libre y cinco más tarde llegó el único gol del encuentro, que le permitió a los del "Goyo" Benavídez llevarse tres valiosos puntos y encarar la última parte del "Apertura" con algo más de optimismo, en un certamen en el que lideran sus "primos" de Atlético Roberts, al que visitarán en la última fecha.

El ingresado Joaquín Sarco atacó por izquierda, sobre la zona que ya marcaba el juvenil Matías Basualdo (había reemplazado a Samuel Barrera poco antes), desbordó y mandó un centro que puso en jaque a Pintense y al que le dio mate el talentoso Damián Costantino, quien se acomodó dentro del área y definió contra un palo, no pudiendo hacer nada Pablo Maffía para impedir el gol, que terminó con el esfuerzo de Pintense para, al menos, quedarse con un empate.

Estuvo a punto de igualarlo en el tercero de los cinco minutos que adicionó Jorge Pérez, ya que un centro desde la izquierda de Basualdo fue cabeceado apenas elevado desde buena posición por el delantero linqueño Wadi Zaldúa (quien había ingresado por Algarbe), mientras que en la última acción del partido disputado en la soleada tarde del domingo, se lo perdió Tobías Polverini, quien había entrado en San Martín por Lacunza.

Así, los de Roberts se llevaron los tres puntos y privaron a los albos conducidos por Germán La Falce de trepar momentáneamente al segundo puesto de la tabla, destacándose que el próximo domingo, Pintense va a quedar libre, cuando se juegue la octava fecha.

LA SÍNTESIS

A las órdenes del árbitro Jorge Pérez, asistido desde las bandas por Julio Pereyra y Jonathan Malvassora, así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Samuel Barrera (Matías Basualdo); Mariano Ugartemendía, Francisco Gómez, Juan Manuel Mansilla y Pedro Francisco Alifano; Nahuel Algarbe (Wadi Zaldúa) y Nicolás Romero (Fausto Guagnini). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Leandro Contreras, Juan Toledo y Diego Armando Sosa.

SAN MARTÍN: Juan Fernández; Leandro Gómez, Ignacio García, Julián Almada (Joaquín Sarco) y Pedro Gutiérrez; Santiago Pose, Leandro Blásquez, Damián Costantino y Pedro Pachamé (Alejandro Díaz); Federico Lacunza (Tobías Polverini) y Enzo Pérez. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Renato Merchán y Lautaro Godoy.