Pintense desperdició la chance y Juventud Unida, al ganar, es también líder del torneo

En un estadio casi en penumbras (se veía muy poco, problema para ambos lados, aunque el dueño de casa está más acostumbrado), Juventud Unida de Lincoln venció el lunes por la noche como local y 1 a 0 a Pintense, en partido en el que estaba en juego el liderazgo del torneo “Apertura” de fútbol de la Liga Amateur de Deportes.

La punta quedó así para los azulgranas, compartido con Atlético Bayauca, mientras que el C.A.P. -si vencía-, quedaba solo al tope, mientras espera el fallo del partido clásico en el cual Deportivo Pinto le reclamó los tres puntos que los albos ganaron en cancha 2 a 0.

Pintense llegó entonado al partido del lunes, ya que ocho días antes había vencido 2 a 0 en el estadio “Rubén E. Viale” a C.A.S.E.T. de El Triunfo, con tantos de Enzo Gallardo Errecalde y Pedro Francisco Alifano, logrando su primer triunfo en casa.

En la noche del 6 en “Los Tapiales”, todo comenzó muy parejo y pasados el cuarto de hora inicial, Ezequiel Escudeiro cabeceó solo pero lo hizo desviado, desde el corazón del área, en tanto que promediando la etapa, los blancos de nuestra ciudad perdieron por lesión al delantero Nicolás “Picu” Ocampo, ingresando en su lugar un volante más, Juan Manuel Mansilla.

Poco más tarde, a los 29 minutos, Ezequiel Barrios dejó pasar inteligentemente el balón para que rematara desde media distancia Juan Manuel Aguilar, cuyo disparo superó el esfuerzo de Pablo Héctor Maffía, para llegar al fondo de los piolines.

Increíblemente, cinco minutos más tarde, cayó por una falta un zaguero de Pintense en su área, el árbitro dejó seguir y Lautaro Borao tomó el balón con las manos, suponiendo que el juez Matías Aguirre (de mala tarea) había cobrado la infracción.

Lo que el soplapitos terminó cobrando fue penal y esta vez no estuvo efectivo el propio Barrios, cuyo fuerte disparo desde los 12 pasos se fue por sobre el travesaño, cerrándose el primer tiempo sin mayores emociones y con ventaja mínima para los dirigidos por Juan Carlos Gho, ex entrenador de Pintense.

Los blancos de nuestra ciudad fueron más que su rival en el complemento, pero no lograron convertir en el arco defendido por Cristian Martínez y lo pagaron con derrota.

El ingresado delantero Wadi Zaldúa lo tuvo a los 18´ con un cabezazo que se fue al lado del palo y poco después, los anfitriones se quedaron con un jugador menos, por la expulsión por doble amarilla de Ezequiel Barrios, a los 22´.

Pero a Aguirre se le ocurrió equiparar las cosas a los 27´, expulsando el juvenil visitante Agustín García, pero eso no frenó a los orientados por Germán La Falce, que siguieron buscando el empate, que merecieron pero no concretaron.

A punto de lograrlo estuvieron los albos a los 44’, cuando un buen centro de Pedro Francisco Alifano fue cabeceado al gol por el linqueño Wadi Zaldúa, pero apareció para salvar a su valla, en gran atajada, el portero Cristián Martínez, dándole así los tres puntos a su elenco, ya que poco después se terminó el vibrante y parejo partido, jugado sin dar ni pedir cuartel por ambos lados.

MUCHA BRONCA EN EL VESTUARIO DEL C.A.P.

Al cabo del partido, los jugadores, cuerpo técnico y allegados de Pintense mostraron su bronca por el mal arbitraje de Matías Aguirre.

Uno de los jugadores del C.A.P. dijo “En el primer tiempo nosotros entramos en la ´boludez´ del árbitro, quedamos muy enojados, molestos, por el referí fue un desastre. Por ejemplo, en una jugada, ´Conito´ (Ugartemendía) pateó al arco, el defensor se pone adelante y cobró nuevamente para nosotros, pero cuando atendían a nuestro compañero, lesionado por la falta, cambió el fallo y dio tiro libre para ellos. Luego, en un córner para Juventud, a Patiño lo golpearon en la cabeza, quedó tirado dentro del área y pensando que había sancionado falta, Lautaro (Borao) la tomó con las manos y nos cobró penal”.

Ampliando, el futbolista de Pintense señaló que “En una situación igual, a los 30’ del segundo tiempo, cuando lo teníamos apretados contra su arco, un defensor tiró la pelota afuera, a la calle, se hizo el acalambrado y cuando hicimos rápido el lateral, hizo parar el juego (el árbitro) y nos cortó el ataque”.

Como corolario, el entrevistado dijo que “Fue impresentable el árbitro, los trataba a los jugadores de Juventud como si los conociera de toda la vida y en todas las jugadas clave, sancionó a favor de ellos”, completó.

LA SÍNTESIS

Arbitró Matías Aguirre (asistido desde las bandas por Alberto Jaime y Enzo Pereyra) y así formaron los equipos:

JUVENTUD UNIDA: Cristián Martínez; Daniel Repetto, Jonathan Lora, Fernando Varela y Tomás Macías; Martín Vidal (Alan Mansilla), Rodrigo Crespo y Juan Manuel Aguilar (Diego Palacios); Ezequiel Escudeiro, Ezequiel Barrios y Hugo Ortega (Juan Muñoz). D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Fabián Ramos, Nicolás Ocampo, Marcos Casas y Diego Bourgeois.

PINTENSE: Pablo H. Maffia; Lautaro Borao, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Samuel Barrera (Diego Armando Sosa); Francisco Gómez (Wadi Zaldúa), Franco Patiño, Pedro Francisco Alifano y Agustín García; Nicolás Ocampo (Juan Manuel Mansilla) y Mariano Ugartemendía. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Julián Amado, Juan Toledo y Nahuel Algarbe.