Triunfo “Redondo”, con gol de Cuadrado, de El Linqueño, frente a Deportivo Pinto

Abriendo la cuarta fecha del campeonato”Apertura” 2019 de fútbol de primera división “90° aniversario del Club Juventud Unida de Lincoln” que organiza la Liga Amateur de Deportes, El Linqueño le ganó por la mínima diferencia y como visitante al elenco de Social y Deportivo General Pinto.

Fue un partido parejo en casi todo su desarrollo, que se definió con el gol que a los 31 minutos del segundo tiempo anotó con buen remate de media distancia el ex delantero de Argentino de Lincoln, Enzo Cuadrado.

Pese a jugar un buen partido, al “Depor” no le alcanzó con el esfuerzo de sus juveniles valores para, al menos, rescatar un punto en su estadio “Luis Dallocchio” y sigue sin ganar en el torneo, en el que tiene pendientes los tres puntos que reclamó tras perder el clásico como local ante Pintense, por supuesta mala inclusión del jugador Carlos Mansilla, del C.A.P.

Los albiazules visitantes incluyeron entre sus titulares a algunos jugadores que no podía utilizar al día siguiente por torneo Regional Amateur, entre ellos el ex Sarmiento de Junín, Gianfranco Ottaviani, Nicolás Verón (ambos suspendidos en ese certamen), más Leonardo Valli, Mauricio Pavón Zárate y Juan Ignacio Coria, quienes alternan en el equipo que dirige Julio Ramírez en ese Regional.

A los 5 minutos del partido jugado el sábado por la tarde, Juan Malvassora tuvo una buena opción, pero su remate fue atajado por el arquero visitante, Emmanuel Corchete, en el arco que da espaldas al barrio “Juan Matías”.

Respondió a los 7´el huésped, pero Ottaviani no alcanzó a cabecar frente a la valla un centro que despachó Pavón Zárate desde la derecha.

Casi abre el marcador el azul local a los 10´, con un centro desde la izquierda que mandó Franco Barnetche y cabeceó Andrés Mc Cormick, pero Corchete respondió bien y controló el balón.

Una gran tapada hizo sobre el cuarto de hora inicial el juvenil arquero del C.S.D.G.P., Tobías Ochoa, ante un cabezazo del zaguero central Santiago Dalena, mientras que tres minutos más tarde, trabajó tras un centro-shot de Coria.

Sobre 22´, combinaron Barnetche y Mc Cormick, “Pilín” se acomodó y su disparo fue controlado, no sin esfuerzo, por el cuidapalos del visitante.

Otro desborde de Pavón Zárate por la derecha, sector por el que más complicó el C.A.E.L., fue rematado por “Juani” Coria levemente desviado, mientras que a los 28´ y en el otro arco, un centro cerrado de Esteban Píriz exigió a Corchete (mandó el balón al córner), ya que sino el balón se me metía por el segundo palo.

En la última del período inicial, a los 37´, Gerónimo Sierra recuperó en tres cuartos de cancha y enseguida disparó desde unos 30 metros, pero otra vez el “1” linqueñista alcanzó a salvar con una mano, cuando el esférico se metía en el ángulo superior derecho de su arco.

Así, sin goles pese a las opciones creadas por ambos lados, se cerró la etapa inicial y tras la reanudación que ordenó un cuarto de hora más tarde el árbitro juninense Gonzalo Núñez, casi abre el marcador El Linqueño, a los 5´.

Centro “venenoso” desde la derecha de Pavón Zárate, un rebote y salvó con lo justo Martín Pérez, cerrando con rapidez.

El complemento se hizo de ida y vuelta, los dos arqueros y sus defensores tuvieron trabajo y se generó un partido de los típicos en “el que hace el gol, gana”, y lo hizo El Linqueño, cuando ya no tenía en cancha a su centro delantero, el arrecifeño Ottaviani.

Enzo Cuadrado, quien puso muchas ganas en el recorrido de ida y vuelta por la banda izquierda, capturó el balón fuera del área y sacó un remate de zurda que no pudo neutralizar Tobías Ochoa, ya que la pelota ingresó al ángulo de su primer palo, quedando decretado no solo el gol, sino el triunfo del conjunto visitante.

De allí al final, el “Depor” se fue a buscar el empate y le dejó las contras a los de Ramírez, quienes casi aumentan con un remate de Verón y con un shot que Ochoa logró sacar, que fue “a la ratonera” en los últimos minutos

Por el lado de los azules, quedaron grandes dudas en una jugada por derecha en la que tras combinar con Mc Cormick,Martín Pérez entró al área y fue cortado abajo por Francisco Olivares, en lo que pareció foul y penal, pero el juez Núñez (quien estaba bien ubicado) dejó seguir pese a los reclamos de los locales.

Poco después llegó el pitazo final del juez y quedó decretada la victoria del El Linqueño, primera suya en el torneo, mientras que Deportivo aún no ha podido ganar pese a cumplir aceptables actuaciones en los cuatro encuentros que ha disputado hasta el momento.

LA SINTESIS

A las órdenes de Gonzalo Núñez (fueron sus asistentes Raúl Coria y Carlos Galván, terna juninense), así formaron los equipos en el “Luis Dallocchio”:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa (Juan Boris Silva), Valentín Rodríguez, Martín Pérez y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Tobías Carrizo (Gaspar Compagnucci) y Andrés Mc Cormick; Juan Manuel Malvassora y Esteban Píriz (Mariano Ismael). D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Facundo Martín Camarero, Federico Ismael y Segundo Nesprías.

EL LINQUEÑO: Emmanuel Corchete; Emiliano Ubilla, Santiago Dalena, Francisco Olivares y Enzo Marvisio (Nelson García); Juan Ignacio Coria (Braian Prieto), Leonardo Valli y Nicolás Verón; Mauricio Pavón Zárate, Gianfranco Ottaviani (Lucas Ciotti) y Enzo Cuadrado. DT: Julio Ramírez. Sup.: Martín Montiel, Matías Escalada, Pablo Ávalos y Valentino Colombi.