Atlético Bayauca venció con claridad como visitante a Pintense, 3 a 0, y es único líder

Atlético Bayauca se impuso con autoridad a Pintense en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad y al cabo de la tercera fecha, quedó al tope de las posiciones del campeonato "Apertura" 2019 de fútbol "90º aniversario del Club Juventud Unida" que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El C.A.P., que venía de ganarle el clásico 2 a 0 como huésped a Deportivo Pinto (entidad que reclamó los puntos, por presunta mala inclusión de Carlos "Cali" Mansilla), pareció "estar en otra cosa" anímicamente, y rápidamente los "vaqueros" sacaron ventajas, antes de los dos minutos.

La primera carga de los locales terminó en las manos del arquero bayauquense, Juan Martín Rodríguez, quien sacó rápido con un pelotazo. El balón cayó en la zona de tres cuartos de cancha de Pintense, dudaron los defensores y ello fue aprovechado por Nahuel Ledestre para tocar al gol e irse a festejar con sus compañeros.

De ese rápido impacto no se recuperó el conjunto dirigido por Germán La Falce, que no tuvo mucho juego del medio en adelante y en la zaga, cometió algunos errores más, que capitalizaron los orientados por Fabián Susi para quedarse con el triunfo.

Tras el tanto de los de la banda roja, el encuentro se hizo peleado, friccionado y deslucido, porque el dueño de casa no podía quebrar el buen planteo de Bayauca, pese a los intentos del debutante como titular y ex jugador de los "vaqueros", el experimentado Diego Armando Sosa, quien buscaba juntarse con Francisco Gómez y Agustín García para tratar de habilitar al delantero Wadi Zaldúa, extrañándose el aporte de Mariano Ugartemendía, suspendido al ser expulsado sobre el final del clásico de la semana anterior.

Flojo atrás y sin ideas en la zona de gestación, Pintense quedó lejos del empate, porque solo llegó con algunos centros (especialmente en jugadas con pelota parada) y un remate de media distancia, poco para la segura retaguardia del rival, por lo cual se fueron sin mayores emociones los iniciales 45 minutos.

Cuando el árbitro Carlos Agustín Riglos pitó el inicio de la segunda etapa, todo comenzó con similares características, pero con Atlético Bayauca listo para golpear nuevamente en la valla defendida por Pablo Héctor Maffía.

Y lo hizo por segunda vez con un golazo de Jorge Alberto "Coquito" Fernández, quien tomó el balón, eludió con habilidad a un par de rivales -hamacándose para ambos lados- y en preciso momento sacó un remate por encima del "1" local, para marcar un verdadero golazo y empezar a sentenciar el pleito, a los 20 minutos.

Y nueve más tarde, otra vez apareció Fernández con su capacidad ofensiva, recibió un pelotazo entre líneas, se acomodó y volvió a sentenciar a Maffía, poniendo el lapidario 3 a 0 que festejó con todo el grupo de hinchas llegados desde Bayauca.

Pudo aumentar en el último cuarto de hora el visitante, ante un rival derrotado que nada pudo hacer para siquiera llegar al descuento, pese a que Bayauca terminó con un hombre menos al irse lesionado su arquero "Chiquito" Rodríguez, quien se golpeó contra un palo de la valla y terminó en el Hospital (aunque por fortuna, la lesión no fue lo grave que en principio se pensó) y como ya habían realizado los tres cambios, terminó atajando Jonathan Moyano, quien había entrado en los "vaqueros" en el complemento.

Justa y clara victoria en suma de Atlético Bayauca, puntero e invicto en el "Apertura" 2019 y turno para replantear varias cosas en los blancos de nuestra ciudad, conjunto que este domingo visitará el difícil reducto de Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.

LA SÍNTESIS

Arbitró Carlos A.Riglos (fueron asistentes Enzo Pereyra y Emiliano Pereyra) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro (Paulo Clavería), Elías Rolando Tomás Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Samuel Barrera; Juan Manuel Mansilla, Franco Daniel Patiño (Fausto Guagnini), Francisco Gómez y Diego Armando Sosa (Nahuel Algarbe); Wadi Manuel Zaldúa y Agustín García. D.T: Germán La Falce.

ATLÉTICO BAYAUCA: Juan Martín Rodríguez; Ángel Torrilla, Maximiliano Bártoli, Enzo Brou e Ignacio Barnetche; Joaquín Susi (Matías Haedo) Jonathan Ledestre y Federico López; Nahuel Ledestre (Fernando Almirón), Jorge Moreno y Leonel Ledestre (Jonathan Moyano). D.T.: Fabián Susi. Sup.: Agustín Mautino, Facundo Barbuto, Nahuel Gómez y Alexis García Torrilla.