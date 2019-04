A diez años de la muerte de Raúl Alfonsín

“El 31 de Marzo de 2019 se cumplió el 10º aniversario del fallecimiento del Dr. Raúl alfonsín, primer presidente electo democráticamente luego del proceso que atravesó nuestro país durante la última dictadura militar.

Hay muchas formas de recordar a este dirigente político que ya no pertenece a una parcialidad, sino a todos los argentinos, Alfonsín es por consenso tácito de la sociedad considerado el “ Padre de la Democracia “ por el rol protagónico que tuvo durante su recuperación y por los esfuerzos que hizo para que se mantenga vigente.

Tuvo una consigna muy clara que no iba a pactar con la dictadura militar más sangrienta de la historia nacional y a los cinco días de asumido su mando presidencial, envió a todos los jerarcas de las juntas militares al banquillo, siendo el único ejemplo en este tipo a nivel mundial, e inició una política de Derechos Humanos en medio de la tempestad histórica que sirvió para lograr avances inigualables en Latinoamérica.

Fue el único político que se opuso a la Guerra de Malvinas, propuso el traslado de la Capital Federal a la Patagonia, por un voto casi logra la democratización sindical, concretó el divorcio vincular, logró los acuerdos que antecedieron al Mercosur, generó varias reformas como el Consejo de la Magistratura en la Constitución Nacional, entre tantos logros durante su gobierno.

Por ello, se debe interpretar su legado como una de las primeras tareas ordenadoras de la militancia actual, porque Alfonsín clarificó la posición ideológica socialdemócrata en la centro izquierda política e integrando la Internacional Socialista y dando sustento a su tradición de representación de los sectores populares.

Siempre creyó en las grandes convergencias donde se potencien los comunes denominadores sosteniendo que los partidos políticos no son simples herramientas electorales, sino formas de interpretar la realidad.

Creía en las mayorías pluralistas, pero con bases programáticas claras. Fue una persona que vivió , luchó, proyectó, interpretò y trasmitió política en toda su existencia, un estadista como pocos.

Durante su vida, trató a todos con igual importancia, al punto que en el año 1999 casi pierde la vida al volcar tratando de llegar a una reunión con un puñado de afiliados en la Provincia de Río Negro.

Se puede recordar a Raúl Alfonsín en el décimo aniversario de su fallecimiento de diferentes maneras, pero voy a tomar solamente una de sus frases de las tantas que quedaron grabadas en la memoria de sus militantes:

´ …Siempre creí y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos evitando la auto referencialidad y el personalismo; Orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad la carga de las decisiones. Sigan ideas, no sigan a hombres, fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática ´“.

(#) - Ex intendente municipal y ex legislador provincial por la U.C.R.