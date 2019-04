Inauguraron la residencia geriátrica municipal “Casa de los Abuelos” de Coronel Granada

La residencia geriátrica municipal “Casa de los Abuelos” de Coronel Granada quedó inaugurada el pasado viernes 12, durante un acto que encabezó el intendente del Partido de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, acompañado por miembros de la comisión cooperadora, los adultos mayores que ocuparán las nuevas instalaciones, y una importante concurrencia de vecinos de la localidad.

Estuvieron presentes el delegado comunal en Coronel Granada, Horacio M. Espelosín, los presidentes del Concejo Deliberante, Livio O. Dovigo, y el Consejo Escolar, Gabriel Felipe López, concejales, consejeros escolares, integrantes del gabinete ejecutivo municipal y representantes de fuerzas vivas de la comunidad.

Hicieron uso de la palabra el presidente de la comisión cooperadora, José A. Borrego, y el intendente Alexis Guerrera, quien presentó a la directora del nuevo establecimiento, Dra. Marisa Faues y el administrador Daniel Leonardi.



GUERRERA Y EL “ENTRAR BIEN PROFUNDO EN LA COMUNIDAD” DE GRANADA

“Hace un año y pico, o dos, esta maravillosa comisión se acercó para decirme ‘Alexis, nos queda chico el espacio, tenemos más abuelos que camas. Necesitamos sumar más abuelos a una mejor calidad de vida, a una mejor atención’. Y es cierto, porque si hay algo que me gusta en la vida son los desafíos: Y propuse esto, pero hacerlo con ellos, con esta comisión. Esto tenía que entrar bien profundo en la comunidad de Coronel Granada, como entró bien profundo en la de General Pinto en su momento. ¡Y lo logramos!”, expresó Guerrera ante los aplausos de la nutrida concurrencia de vecinos.

Guerrera reivindicó el papel del Estado al manifestar “Quiero hacer una pequeña reflexión: Cuando a vez se ataca, se agrede, al rol del Estado. Cuando desde algún pensamiento se plantea que el Estado tiene que ser pequeño, que el Estado tiene que achicarse, que el Estado tiene que hacer lo mínimo indispensable. ¿ Qué sería de todos estos abuelos si el Estado municipal no estuviera presente en Coronel Granada, en General Pinto, en Germania? ¿Qué sería de los vecinos si no estuviese el Estado municipal presente con el Centro de Atención Primaria de la Salud ?. Porque hay una realidad: Lo que muchas veces se piensa desde un escritorio en La Plata o Buenos Aires, es muy distinto a lo que sucede en nuestros pueblos. Seguramente no es negocio para ningún empresario poner un Jardín de Infantes privado, ni poner una Sala de Atención Primaria de la Salud privada, ni poner un geriátrico privado. Ni tampoco tenemos vecinos que tengan la capacidad para afrontar una vida pagando la educación, la salud y muchas veces la seguridad de manera privada. ¡ Para eso está el Estado, para brindarle igualdad de condiciones a todos los vecinos, sin importar en que rincón de la Patria están viviendo !”.

El mandatario comunal agradeció y comprometió al personal que tendrá a su cargo la atención y contención de los abuelos: “Para que llevemos juntos adelante este gran desafío: El desafío son ellos –expresó, refiriéndose a los adultos mayores en primera fila del acto-, el desafío es que ellos sean felices, el desafío es que los podamos mimar mucho todos los días y que ellos sientan que lo que hacemos es porque los queremos y porque valoramos la historia y lo que nos están dejando”.

“Que con esta comisión, con estos empleados, con esta comunidad y con estos abuelos, podamos generar mejores condiciones de vida para todos ustedes –dijo Alexis a los asistentes-, muchísimas gracias, es un día de mucha alegría, es un día de realización, son los días que me dan fuerzas para seguir adelante”, finalizó.

EL CORTE DE CINTAS Y DESCUBRIMIENTO DE PLACAS RECORDATORIAS

Luego del tradicional corte de cintas y descubrimiento de placa recordatoria, los abuelos, autoridades y público, recorrieron las flamantes y coquetas instalaciones y compartieron un refrigerio.

El nuevo edificio tiene una dimensión de cuatrocientos metros cuadrados cubiertos, y albergará con todas las comodidades a 16 adultos mayores en su lugar de origen, ofreciéndoles una mejor calidad de vida.

La ejemplar obra de la gestión de gobierno del intendente Alexis Guerrera en la Municipalidad de General Pinto, se concretó con una inversión de recursos municipales calculada al inicio de los trabajos en $ 12.921.294,50, y la contribución de la comisión cooperadora en lo referente a mobiliario y equipamiento.