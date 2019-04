Inauguraron la nueva Casa de los Abuelos en Coronel Granada

"El desafío es que nuestros abuelos sean felices", manifestó el jefe comunal pintense, Alexis Guerrera, al inaugurar la Casa de los Abuelos en la localidad de Coronel Granada.

La obra que demandó una inversión pura de la gestión municipal de casi 13 millones de pesos cuenta con 16 camas, comedor y zoom, un área de lavado con depósito y planchado, un área de cocina (con los requerimientos que PAMI exige) como depósito de alimentos perecederos y no perecederos, y una sala privada para recibir familiares.

"Esto no es un logro sólo de la localidad de Granada sino del distrito porque ustedes, nuestros abuelos, son de todos", aseveró Guerrera, quien valoró el hecho de tener en Granada una Casa de los Abuelos que cuenta con las comodidades de un hogar común y contrastó esta actualidad con periodos anteriores a su gobierno cuando los abuelos, mujeres y hombres, dormían en hileras de camas en habitaciones separadas.

Dentro de este contexto, el jefe comunal valoró el rol del Estado Municipal trabajando codo a codo con los vecinos: "Cuando escucho que se ataca y se agrede al rol del Estado y se plantea que tiene que achicarse y ser pequeño, yo me preguntó qué sería de todos estos abuelos si el Estado Municipal no estuviera presente".

"Muchas veces lo que se piensa en un escritorio de La Plata es muy distinto a lo que sucede en General Pinto, no es negocio para ningún empresario poner un geriátrico privado en el interior de una ciudad, ni tampoco tenemos vecinos que tengan la capacidad de pagar la salud, o la educación si es de forma privada y para eso está el Estado, para garantizar la igualdad de las condiciones de vida", argumentó.

Cabe destacar que este nuevo Geriátrico Municipal forma parte de una decisión política de la gestión local en cuidar a los adultos mayores.

Ya en la ciudad cabecera existe una institución modelo que alberga a 40 adultos mayores, donde los abuelos tienen diferentes actividades como terapia ocupacional, actividad física y taller de manualidades.