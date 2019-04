Tercer triunfo en serie de Sarmiento de Germania

Cumpliendo una actuación no muy lucida pero si efectiva, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania le ganó el domingo como local por 2 a 0 a Deportivo Alberdi, multicampeón de la Liga Deportiva Central Vedia y ante quienes los germanienses definieron y lograron el título en Noviembre pasado.

Siendo práctico en ataque, firme en defensa y con un medio juego que no regaló nada, los “verdes” de nuestro Distrito sumaron su tercer triunfo en otros tantos partidos y están al tope de las posiciones con puntaje ideal (9 unidades), junto a Matienzo de Alberdi.

Dominó la pelota Deportivo Alberdi en la mayor parte del encuentro, intentando jugar por abajo, ante un Sarmiento de Germania que se adaptó a ese juego y apostó a golpear de contra sin cometer errores en defensa.

Los dirigidos por el “Ratón” Ocampo comenzaron a edificar el triunfo cuando lograron la apertura del marcador, a los 21 minutos.

Llegó un centro del reaparecido delantero juninense Germán Casco (cumplió la sanción que arrastraba del certamen pasado) que quiso parar el zaguero central visitante, Norberto Lavallén, pero se “enredó” y terminó perdiendo el esférico.

Braian Quevedo se lo robó, quedó frente al arquero Martín Varela (salió desesperado a cortar) y mandó centro atrás, que definió con calidad Lucas Quinteros, para poner el 1 a 0 con el cual se fueron al descanso, pese a los intentos del visitante de llegar con más peligro a la valla defendida por el uruguayo Maximiliano Pérez Correa, quien siempre respondió bien cuando fue exigido, al igual que su defensa.

Con similares características de juego se desarrollaron los primeros minutos del complemento y a los 24´, llegó el segundo, con una buena jugada de contra de Facundo Bues , quien volvió luego de casi trece años al club en el que hizo inferiores, tras pasar por Arsenal, Renato Cesarini y Sarmiento de Junín.

El zurdo tomó el balón en media cancha, eludió a un par de rivales, se fue por la banda con decisión y velocidad, llegó hasta el área mayor rival y en buen momento tocó para el “Pato” Silvio Oliva, este se acomodó y disparó al palo derecho del arquero, quien nada pudo hacer para evitar el segundo tanto local.

Con el 2 a 0 consumado, Sportivo Sarmiento se dedicó a hacer circular el balón, el técnico Alberto Ocampo hizo cambios para oxigenar al equipo y se llegó al pitazo final del juez sin mayores sobresaltos, sellando un importante triunfo de los “verdes”.

Fue ante el equipo que en las anteriores temporadas (hasta la pasada) había sido campeón en seguidilla y que en 2018 definió el título frente a los germanienses, quienes terminaron coronándose en Noviembre pasado.

SINTESIS, PRELIMINAR OTROS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

Los equipos de primera división formaron de esta manera:

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Alejo Benavídez y Tomás Marcelo; Silvio Oliva (Mauricio Torres), Oscar Alberto Cabrera y Facundo Bues (Nicolás Salinas); Braian Miguel Quevedo, Germán Casco y Lucas Quinteros (Adrián González). D.T.: Alberto Ocampo.

DEPORTIVO ALBERDI: Martín Varela; Pablo Arias, Norberto Lavallén, Lucas Contreras y Diego Olguín; Juan Ledesma, Ángel Ledesma y Juan Flaherty (Alexis Altamiranda); Facundo Cabrera, Santiago Ileski y Axel Sonda. D.T.: Pablo Olguín.

En el preliminar de Segunda ganaron los alberdinos 2 a 0 ante Sarmiento de Germania, con goles que anotaron Walter Rivarola y Manuel Hernández para los visitantes.

Los demás resultados en primera división fueron los siguientes:

Yrigoyen de Alem 1 vs. Leandro N. Alem 2, en el clásico local; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Sarmiento de Vedia 1; Defensores de Christophersen 1 vs. Alumni de Vedia 2; Matienzo de Alberdi 4 vs. Juventud Unida de Alberdi 0 y Atlanta de Vedia 1 vs. Ancalú de San Gregorio 1.

Lideran Sarmiento de Germania y Matienzo de Alberdi, con 9 unidades; Leandro N. Alem tiene 7; Huracán de Diego de Alvear, 5; Deportivo Alberdi e Yrigoyen de Alem, 4; Alumni de Vedia y Juventud Unida de Alberdi, 3; Sarmiento de Vedia y Ancalú de San Gregorio, 2; Atlanta de Vedia 1; y cierra sin unidades Defensores de Christophersen.

En cuanto a Segunda división, los otros resultados fueron éstos:

Yrigoyen de Alem 2 vs. Leandro N. Alem 0; Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Sarmiento de Vedia 3; Matienzo de Alberdi 4 vs. Juventud Unida de Alberdi 1; y Atlanta de Vedia 2 vs. Ancalú de San Gregorio 0.

En segunda división, lidera Sarmiento de Vedia, con 7 puntos. Le siguen Deportivo Alberdi y Juventud Unida de Alberdi, con 6; Matienzo de Alberdi tiene 5; Huracán, Yrigoyen de Alem, Defensores de Christophersen y Atlanta de Vedia, 4; Sarmiento de Germania y Ancalú de San Gregorio, 2; y cierran con un punto Leandro N. Alem y Alumni de Vedia.

En cuanto al certamen Senior, los veteranos de Germania vencieron 3 a 1 a Deportivo Alberdi, con tantos de Gustavo Llano (2) y de Ricardo Cabrera, descontando José Miranda.

Los “verdes” germanienses formaron con el pintense Ángel Garcìa en la valla; Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Héctor Riscorza, Ariel Vicente, Oscar Torres, Sergio Vilche, Luciano Gil, Juan Sosa, Ricardo Cabrera y Gustavo Llano. D.T.:Gustavo “Semillo” Barrera. Sup.:Guillermo Finelli, Juan López, Sebastián Torres, Gabriel Rodríguez, Miguel Gómez y Pablo Carrizo.

CUARTA FECHA

La cuarta fecha, a jugarse este fin de semana, tiene los siguientes encuentros previstos en la Liga Deportiva Central Vedia:

Sarmiento de Germania vs. Huracán de Diego de Alvear; Juventud Unida de Colonia Alberdi hará de local en el estadio de Atlanta de Vedia, precisamente ante este elenco; Leandro N. Alem vs. Matienzo de Alberdi; Alumni de Vedia vs. Yrigoyen de Alem (en cancha de Huracán de Diego de Alvear); Ancalú de San Gregorio vs. Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia recibe a Defensores de Christophersen.