Pintense se defendió bien, pegó justo y en los momentos postreros, para imponerse como visitante en el clásico local ante Deportivo Pinto

El primer equipo del Club Atlético Pintense disfrutó de su “Feliz domingo” al imponerse como visitante y por 2 a 0 a Social y Deportivo General Pinto, en una nueva edición del clásico de fútbol de primera división que se jugó ante buena cantidad de público en el estadio “Luis Dallocchio” de los azules, por la segunda fecha del certamen “Apertura” 2019 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los blancos dirigidos por Germán La Falce jugaron durante casi todo el encuentro con doble línea de cuatro y se defendieron bien ante un equipo con mayor ambición ofensiva, al que le cerraron generalmente todos los caminos, para llegar el C.A.P. a la parte decisiva del partido sin recibir goles y en los últimos diez minutos, descuento incluido, pegó justo en dos rápidos ataque de contra, que definieron los juveniles Mariano Ugartemendía y Fausto Guagnini, a los 38´ y 46´ del complemento, para terminar festejando en cancha del tradicional rival un triunfo importante, que no muchos confiaban lograr (si el plantel, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas acérrimos), ante un “Depor” que llegó mejor pisado y con más rodaje al derby.

Desde el pitazo inicial de la árbitro Rocío Melo, los albos se pararon con su línea de fondo en el borde del área mayor y cuatro volantes trabajando un poco más adelante, dejándole al debutante linqueño Wadi Zaldúa y a Agustín García la misión de tratar de llegar con peligro sobre la valla defendida por el juvenil Tobías Ochoa, aunque los dos atacantes quedaban demasiado lejos de los volantes, más preocupados en defender que en irse al ataque.

Por el lado de los dirigidos por Maximiliano Leonardi, quedaban para el corte en medio juego el capitán Carlos Ciucci y Gerónimo Sierra y para crear juego Andrés “Pilín” Mac Cormick, Sebastián Pajón y Esteban Píriz, quienes debían habilitar al artillero llegado desde San Martín de Roberts, Juan Manuel Malvassora, pero este estuvo bien marcado por los centrales del C.A.P., el capitán Tomás Elías Ramos y Enzo Gallardo Errecalde y por el “doble cinco” del huésped, conformado por Franco Patiño y Juan Manuel Mansilla, quienes siempre se acercaban a colaborar.

También corrieron mucho y recuperaron varios balones Mariano Ugartemendía y Carlos Mansilla, con lo cual a los dueños de casa se le hizo cuesta arriba llegar con riesgo sobre la valla defendida por Pablo Héctor Maffía, quien respondió con acierto cada vez que fue llamado a intervenir, especialmente para cortar centros y pelotazos que llegaron sobre su área.

Los minutos fueron pasando y los iniciales 45 minutos se cerraron sin goles, en un marco de poco juego asociado, poco por abajo y mucho por arriba.

SOBRE EL FINAL LO DEFINIÓ EL C.A.P.

Un panorama similar se vivió en los iniciales minutos del complemento, con Pintense bien ordenado atrás y casi sin que pasen al ataque Lautaro Borao y especialmente Braian Montenegro, este último buena carta a la hora de sorprender por la banda derecha, quedando en claro que la visita apostaba a dejarle el protagonismo a Deportivo y golpear sobre el final, con el elenco local “desgastado” por el esfuerzo de ir siempre a buscar el gol que lo ponga arriba en el marcador.

Un remate de Juan Manuel Malvassora que pegó en el palo, en una de las pocas en las cuales el de Roberts pudo escaparse a Ramos y Gallardo Errecalde y un tiro libre “venenoso” de Sebastián Pajón que salvó Pablo Maffía, fueron las chances que tuvo el “Depor” para ponerse arriba en el marcador, pero no pudo hacerlo y por el contrario, Pintense -que estaba con el cuchillo entre los dientes-, le aplicó dos golpes letales en los últimos minutos del clásico dominical.

Se jugaban 38 minutos cuando el recién ingresado Francisco Gómez cortó un ataque y enseguida habilitó por derecha al juvenil Agustín García, quien tomó el balón y tras dejar atrás a dos rivales, peleando y con habilidad, mandó centro al corazón del área, donde estaba Mariano “Conito” Ugartemendía, quien tras bajar la pelota, giró y sacó un remate que llegó al fondo de los piolines, que fue a festejar con la hinchada y empezó a encaminar el triunfo de Pintense.

Poco después se fue expulsado el segundo zaguero central del local, Facundo Martín Camarero, y su equipo se fue con todo al ataque, dejando espacios en el fondo y la chance de golpear de nuevo en favor de Pintense, que no iba a desaprovechar la chance, ya en el primer minuto de descuento.

Franco Patiño quitó en media cancha, tocó para “Frank” Gómez y este prolongó para Mariano Ugartemendía, quien se fue con decisión, desbordó y en buen momento mandó centro para el juvenil Fausto Guagnini, quien había ingresado poco antes por Agustín García y luego de parar el útil en el corazón del área, se acomodó y sacó un remate letal que se clavó arriba, dejando sin chances a Tobías Ochoa, quien nada pudo hacer, quedando sellado el triunfo clásico de Pintense, quien también terminó con diez jugadores, por la expulsión de Mariano Ugartemendía, por “festejo desmedido” según el informe arbitral.

Los blancos se fueron celebrando un triunfo que los revitaliza en los albores del certamen “Apertura” 2019 tras un arranque con derrota 2 a 1 frente al campeón 2018, Atlético Roberts, mientras que a Deportivo -que había empezado con un buen empate 3 a 3 como huésped ante San Martín de Roberts-, le quedó la bronca de perder un partido en el que había buscado con ganas y decisión la victoria, pero no fue claro en ese objetivo y lo terminó pagando caro.



LA SÍNTESIS

Fueron amonestados Gerónimo Sierra, Esteban Píriz,Sebastián Pajón y Nicolás Martínez del “Depor” y Franco Guagnini y Fausto Guagnini en Pintense y a las órdenes de Rocío Melo (quien, recordemos, expulsó a Facundo Martín y Mariano Ugartemendía), asistido desde las bandas por Jorge Pérez y Pedro Irusta, los tradicionales rivales formaron de la siguiente manera:

Deportivo Pinto: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez (Martín Pérez), Facundo Martín Camarero y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Andrés Mc Cormick y Sebastián Pajón (Juan Boris Silva); Esteban Píriz (Nicolás Ariel Martínez) y Juan Manuel Malvassora. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Gaspar Compagnucci, Tobías Carrizo y Federico Ismael.F

Pintense: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Lautaro Borao; Juan Manuel Mansilla (Diego Armando Sosa), Franco Patiño, Carlos Mansilla y Mariano Ugartemendía; Wadi Zaldúa (Francisco Gómez) y Agustín García (Fausto Guagnini). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Fabián Videla, -Julián Amado y Nicolás Ocampo.