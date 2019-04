Marcelo Ferrari: “Mi mayor deseo es reunir a todos los veteranos de guerra pintenses, para el 150º aniversario”

Marcelo Víctor Ferrari nació el 26 de Enero de 1962 en el Hospital Municipal de General Pinto y es hijo de Oscar “Chiva “Ferrari y de Elsa Elena Acuña, pareja que tuvo otros cuatro descendientes: La docente Mirta “Pichi” Ferrari, quien reside en la ciudad cabecera; Marta; Pablo y Oscar “Cacho” Ferrari.

Marcelo está casado hace 34 años con Mónica (de Mercedes, Buenos Aires), tiene tres hijos (Mariano, Agostina y Marcelo) y es uno de los héroes argentinos de la Guerra de Malvinas.

Sobre su vida en General Pinto, Marcelo dijo: “Residí hasta 10 años en Pinto y cursé hasta tercer grado en la Escuela Primaria N° 2. Luego, nos trasladamos con mi familia (mi viejo fue ferroviario) a Villa Flandria, Luján, así que soy pintense de nacimiento y de Luján por adopción. Mi infancia transcurrió en la playa de maniobras de la estación donde estaba mi casa, al lado del tanque de agua y en los campeonatos de baby organizados por ´Querido´ Lago y en la Escuela. Mis compañeros de primaria, entre otros, fueron Marcelo Balbidares, Dovigo, Barrera, y mi primera maestra fue ´Neneca´ de Bruno”.

Ampliando conceptos, el pintense recordó:



“Terminé la primaria y la secundaria técnica en Luján y laburé de albañil, fui gomero, hasta que me llamaron a la colimba. Me incorporaron el 16 de Marzo de 1981 al Regimiento 6° de Mercedes (Buenos Aires) hasta Marzo de 1982, cuando me dieron la baja. Luego de recuperadas las Islas Malvinas , me reincorporaron junto con los de mi clase, la ´62 (fui voluntario) , llegando a Malvinas un martes 13 de Abril, por vía aérea. Participé de la defensa de la costa de la Argentino y del aeropuerto, que el 1° de Mayo fue atacado en forma permanente, hasta el final del conflicto. Regresé al continente en en buque Bahía Paraíso. Retornado a la vida civil, me convertí en obrero gráfico (mi oficio) y fui auxiliar portero de la Dirección General de Escuelas, hasta que me jubilé”.

Sobre el conflicto bélico que cegó tantas vidas jóvenes, Ferrari rememoró:

“Fueron días de dolor e incertidumbre, de carencias, pero todo eso no empaña el orgullo de ser Veterano de Guerra de Malvinas (VGM), aa pesar de la desmalvinización que quisieron imponer hasta la actualidad. Yo no creo estar preparado para volver a visitar las Islas, con respeto a otros que retornaron a Malvinas para cerrar el círculo. Si les digo a los jóvenes que abracen la Causa Malvinas, que es algo nacional. Que se sientan orgullosamente argentinos, para que la sangre de los héroes no se en vano”.

Consultado seguidamente sobre el acto realizado la semana pasada y en el que estuvo presente, regresando a su tierra natal (donde viven su hermana “Pichi”, tíos, primos y otros familiares y allegados), Marcelo expresó:

“Lo del acto me enteré por las redes sociales, así que me contacté con la gente de Cultura del Municipio para proponerles poder donar -en nombre mío y de los veteranos pintense -, una bandera de flameo para el mástil del barrio Malvinas Argentinas y también en la plaza ´Arturo Massey´. Me reencontré en el acto con la chica de González (María Emilia) después de 37 años”, comentó con emoción.

Finalmente, a modo de deseo, Marcelo Víctor Ferrari, píntense y héroe de Malvinas, dijo con firmeza:

“Mi mayor deseo es el poder reunir a todos los veteranos de guerra pintenses, para la celebración del 150° aniversario de la fundación de la ciudad”, completó.

EL ACTO DEL MARTES 2

Con motivo de cumplirse el trigésimo séptimo aniversario de la gesta del Atlántico Sur, se realizó el pasado martes 2 en la plaza del Barrio “Malvinas Argentinas” de General Pinto u acto en homenaje a los veteranos de guerra y los caídos en combate, como asimismo a quienes perdieron la vida con posterioridad al conflicto bélico.

Como informó “Hoy” en su edición anterior, la ceremonia contó con la presencia de buen número de vecinos, y la organización de la Municipalidad de General Pinto.

Estuvieron presentes el presidente del H. Concejo Deliberante, Livio Oscar Dovigo, integrantes del gabinete ejecutivo comunal, concejales de distintos bloques políticos, el presidente del Consejo Escolar, Gabriel López, consejeras escolares, la inspectora jefe Distrital, Silvia Casanova, sus pares de distintas ramas y niveles educativos, autoridades policiales, judiciales y religiosas, y representantes de instituciones, entidades y agrupaciones de la comunidad.

Al comienzo del acto, el veterano de guerra, Marcelo Víctor Ferrari, ingresó con la bandera nacional, acompañado por niños del barrio, quienes se comprometieron ante el veterano de Malvinas a hacerse responsables de izar y arriar la bandera todos los días.

La enseña patria fue donada por el mencionado ex combatiente al barrio, y luego de entonarse la marcha Aurora y el Himno Nacional Argentino, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los caídos.

Más tarde, pronunciaron palabras alusivas la vecina Marcela Burgos, y el concejal Fernando Rodríguez, en representación intendente Alexis Guerrera, junto al presidente del Concejo Deliberante, Livio Dovigo y el veterano de guerra, Marcelo Ferrari, depositaron una ofrenda floral en homenaje a los compatriotas que perdieron su vida como consecuencia del conflicto de Malvinas.

La hermana de Marcelo, Mirta Ferrari se dirigió a los presentes contando una anécdota personal de cómo había vivido aquellos días (la que mencionamos en nuestra edición anterior), e invitó a acompañarla a una vecina protagonista de la misma junto a su hermano, la píntense María Emilia González, quien en 1982 mantuvo contacto por carta con el combatiente y recibió de parte de este (en ese año) monedas recordatorias, que conserva nuestra vecina y mostró en el acto, junto a algunas cartas de hace 37 años..

En el cierre del acto, el poeta y cantor Adrián Maggi interpretó su obra “2 de abril”, tras lo cual los presentes entonaron la Marcha de Malvinas.

Culminado el acto de homenaje, Marcelo Ferrari junto a un grupo de familiares y chicos del Barrio Malvinas se dirigió a la Plaza “Arturo Massey”, en cuyo mástil izó una bandera nacional que también donara para el pueblo que lo vio nacer.

EN GERMANIA

Por la noche, el cantautor Adrián Maggi se presentó en el Centro Cultural “Brotes de un Mismo Árbol” de la localidad de Germania. Allí, no solo interpretó gran parte de su repertorio, sino que, además, hizo participar del espectáculo a cantores y recitadores del lugar, cerrando su actuación con el tema “2 de Abril”, con el que homenajeó al veterano Carlos Mandolini, quien le regaló a Maggi una bandera que recuerda su lucha por Malvinas.

De esta manera, se recordó a cada uno de los trascendentales protagonistas de esta etapa de la historia nacional, con la proclama que dice que la causa de Malvinas no ha muerto, que se encuentra más viva que nunca, porque jamás olvidaremos que la Islas Malvinas fueron, son y serán por siempre argentinas.