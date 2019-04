Sarmiento de Germania derrotó a su homónimo de Vedia y es uno de los punteros del certamen

Tras el triunfo en la primera fecha, el campeón de fútbol vigente de la Liga Deportiva Central Vedia, Sportivo Sarmiento de Germania volvió a ganar por la segunda jornada, superando a domicilio por 2 a 1 a Sarmiento de Vedia tras buena actuación de los “verdes”.

En el Parque “Greene” vediense, el partido fue parejo en los iniciales 20 minutos, en casi todo su desarrollo, con pocas situaciones favorables para ambos elencos. Pero a los 21´, haciendo valer su poder de gol, el juninense Braian Miguel “Cachito” Quevedo anotó la apertura del marcador para el conjunto germaniense.

Manejó el balón el granadense Carlos Enrique “Cachaza” Gutiérrez, en un momento dado metió un pelotazo a espaldas de los defensores locales y Quevedo, picando en diagonal, se llevó la pelota con el muslo y tras acomodarse, le pegó abajo, cruzado, pasando el esférico entre las piernas del cuidapalos González, para quedar decretado el 1 a 0 parcial.

El local debió salir un poco más en ataque, dejó algunos espacios para las contras de los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo, pero no estuvo fino en la definición de esos ataques el conjunto verdolaga y sobre el final de la etapa de ida llegó el empate parcial para los dueños de casa, que anotó Agustín López tras recibir un pase al claro por el segundo palo, para marcar el 1 a 1 con el cual se fueron al descanso.

Ya en el complemento, fue más Sarmiento de Germania, porque no tiró tantos pelotazos, sus volantes pusieron la pelota al piso y jugaron por abajo, manejando el balón con mucho criterio para llegar con frecuencia sobre la valla de Juan Carlos González.

No extrañó entonces que a los 27 minutos llegara el segundo gol de los huéspedes, que nuevamente anotó Braian Quevedo, para sellar con ese tanto el éxito de los de nuestro Distrito. El delantero -proveniente de River Plate de Junín- recibió un pelotazo cruzado a las espaldas de Gabriel Palomeque, controló la pelota con pierna izquierda y cuando quedó frente al golero vediense definió con remate de zurda al segundo palo, para irse a festejar con sus compañeros.

Así quedó sellado el segundo triunfo de Sarmiento de Germania, pese a que los locales, con un hombre menos el último cuarto de hora por la expulsión de Matías Reynoso (patadón a Lucas Quinteros, quien debió salir lesionado) buscaron nuevamente la paridad, que estuvieron a punto de lograr a los 45´ con un remate de Lautaro Velázquez, tras un córner que cruzó toda el área, y que salvó en gran acción el arquero uruguayo Maximiliano Pérez Correa.

El vigente campeón, Sarmiento de Germania, quedó al tope de las posiciones junto a Matienzo de Alberdi, ambos con seis puntos, quedando en claro que cuando recuperen a otro goleador juninense, Germán Casco, y al volante Facundo Bues (seguramente este fin de semana), los de Ocampo van a seguir siendo protagonistas del certamen.

Fueron amonestados Agustín Gómez del local y Martín Moreno, Thomas Marcelo, Oscar Cabrera, Fabián Oliva y José L. Fontana (Sarmiento de Germania) y bajo el arbitraje del juninense Darío Funes (fueron sus asistentes Luis Fogareta y Raúl Pedernera), así formaron los equipos:

SARMIENTO (V): Juan Carlos González; Gabriel Palomeque, Matías Reynoso, Alan Gómez y Emanuel Deo; Facundo Díaz (Luciano Pagani), Agustín Gómez y Nahuel Conde (Gonzalo Ríos); Agustín López (Tobías Pedernera), Lautaro Velázquez y Lucas Ledestre. D.T.: Emilio Latour. Sup.: Matías Calderón, Agustín Toscanini, Gaspar Salmerón y Emanuel Rodríguez.

SPORTIVO SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Alejo Benavídez y Thomás Marcelo; Fabián Oliva, Oscar Alberto Cabrera, Carlos Enrique Gutiérrez y Adrián González (Nicolás Salinas); Lucas Quinteros (José Luis Fontana) y Braian Quevedo. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Maximiliano Garrone.

En el preliminar de Segunda división igualaron sin tantos, bajo arbitraje de Raúl Pedernera, asistido desde las bandas por Luis Fogareta y Luciano Ullino.

OTROS RESULTADOS

En primera división, en cancha de Sarmiento de Germania, Juventud Unida de Alberdi recibió a Martín de Yrigoyen de Alem, ganando el elenco visitante por 3 a 1. Gerardo Quiñones hizo el tanto de los alberdinos que hicieron de locales en cancha de los germanienses, mientras que Nicolás Di Palma (2) y Gonzalo Torres anotaron para los huéspedes, en partido que arbitró Carlos Moreno.

Ancalú de San Gregorio 2 (ambos tantos de Claudio Aranda) vs. Matienzo de Alberdi 3 (goles de Matías Romero y de los linqueños Federico Pereyra y Santiago Berenguer), siendo juez Miguel Morales.

Huracán de Diego de Alvear 4 (Giuliano Ricci, Brian Phillips, Elián Rolando y Ayrton Sánchez) vs, Alumni de Vedia 1 (Emiliano Zurita), bajo el contralor del juez Mario Jara.

Leandro N. Alem 2 (David Morales y Gonzalo Salguero) vs. Defensores de Christophersen 1 (Maximiliano Monzón), dirigidos por el soplapitos Jorge Moreno.

Deportivo Alberdi 4 (tantos de Lucas Cabrera -2-, Axel Sonda y Enzo Cabrera) vs. Atlanta de Vedia 1 (Nicolás Castillo), cotejo que arbitró Sebastián López.

Con estos resultados lideran Sarmiento de Germania y Matienzo de Alberdi, con 6 puntos; Deportivo Alberdi, Leandro N. Alem, Huracán de Diego de Alvear e Yrigoyen de Alem suman 4; Juventud Unida de Alberdi tiene 3; Sarmiento de Vedia y Ancalú de San Gregorio, un punto; y cierran sin unidades Defensores de Christophersen; Atlanta de Vedia y Alumni de Vedia.

En Segunda división, los otros resultados fueron éstos:

Juventud Unida de Alberdi 2 (goles de Erick Herrera y Marcelo Perafán) vs. Yrigoyen de Alem 1 (Matías Estilarte); Ancalú de San Gregorio 2 (Francisco Morichetti y David Velázquez) vs. Matienzo de Alberdi 2 (doblete de Lucas Carrera); Huracán de Diego de Alvear 4 (Alexis Pastor, Jorge Sánchez, Matías Mendoza y Juan P. Grande) vs. Alumni de Vedia 1 (Marcio Cabrera); Leandro N. Alem 1 (Rodrigo Ríos) vs. Defensores de Christophersen 5 (Jesús Benítez -2-, Kevin Ciarmatori, Ciro Fernández y Wilson Gamarra); y Deportivo Alberdi 2 (Lucas Barea -2-) vs. Atlanta de Vedia 0.

Jugadas dos fechas, así están las posiciones:

Juventud Unida de Alberdi, 6 puntos; Sarmiento de Vedia y Huracán de Diego de Alvear, 4; Defensores de Christophersen, 3; Sarmiento de Germania, Matienzo de Alberdi y Ancalú de San Gregorio, 2; Atlanta de Vedia, Alumni de Vedia, Yrigoyen de Alem y Leandro N. Alem, un punto; cerrando sin unidades Deportivo Alberdi.

GOLEADA DEL EQUIPO SENIOR Y LAS INFERIORES

También se jugó la segunda fecha del torneo de fútbol Senior, y Sportivo Sarmiento de Germania, que había quedado libre en la jornada inaugural, goleó 3 a 0 a Sarmiento de Vedia, como visitante, con tantos de Gustavo Llanos, Jorge Cabrera y Cristian Salguero, en partido que arbitró Luis Fogareta.

Los germanienses que dirigió Gustavo “Semillo” Barrera formaron con Matías Irusta; Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Ariel Vicente, Héctor Riscorza, Sergio Vilche, Franco Gil, Alberto Armando Gómez, Ricardo Cabrera, Juan Sosa y Gustavo Llano. Sup.: Sergio Ballesio, Miguel Gómez, Guillermo Finelli, Diego Sancho, Cristian Salguero y Sebastián Torres.

Además jugaron: Deportivo Alberdi 2 (Andrés Irusta y Alejandro Aburra) vs. Atlanta de Vedia 3 (Edgardo Agüero, Jorge Ríos y Juan Acuña); y Ancalú de San Gregorio 1 (Gabriel Bidone) vs. Matienzo de Alberdi 3 (tantos de Pablo Rojas, Zacarías Escobar y Alejandro Silva).

Encabeza las posiciones Atlanta de Vedia, con 6 puntos; Sarmienrto de Germania (un solo cotejo jugado), Matienzo de Alberdi y Defensores de Christophersen, 3; Deportivo Alberdi y Sarmiento de Vedia, un punto; cerrando sin unidades Juventud Unida de Alberdi, Ancalú de San Gregorio y Huracán de Diego de Alvear, elenco que aún no debutó.

En cuanto a las divisiones inferiores, Sarmiento de Germania recibió por la segunda fecha a Deportivo Alberdi y en séptima categoría, los germanienses ganaron 1 a 0, con gol del ingresado Daniel Roldán en el complemento.

Los germanienses formaron con D. Monza, J. Suárez, E. Belén, T. López, H. Córsico y F. Manessi; R. Castro, F. Barloqui, M. Núñez, V. Valle y A. Mendoza. D.T.: Gabriel Valenza. Sup.: V. Valenza, S. Isón, R. Vicente, J. Córdoba, D. Roldán y G. García, habiendo arbitrado Marcelo Azpelicueta.

En esta categoría, Huracán de Diego de Alvear venció 1 a 0 a Sarmiento Panza (equipos “B” de Sarmiento de Vedia); Atlanta de Vedia superó 1 a 0 a Matienzo y Sarmiento de Vedia 4 a 0 a Yrigoyen de Alem. Lideran Atlanta y Sarmiento de Germania, con 6 puntos.

En sexta, Sarmiento de Germania goleó 5 a 0 a Deportivo Alberdi, con tantos de Agustín Varela (2), Gerónimo Pérez (2) y Leonel Irusta. Fue juez Mario Jara y los dirigidos por Gabriel Valenza alistaron a S. Belaunzarán; E. Chora, T. Echarri, A. Echegaray, L. Irusta y M. Andrenacci; A. Varela, H. Córsico, G. Pérez, A. Antolín y A. Denis. Sup.: A. Chora, T. Bottega, M. Núñez, J. Suárez y V. Valle.

Además, Matienzo 1 vs. Atlanta 2; Yrigoyen 0 vs. Sarmiento de Vedia 2; y Sarmiento Panza 1 vs. Huracán de Diego de Alvear 1.

Atlanta lidera con 6 puntos; Huracán y Sarmiento de Vedia, 4; y Sarmiento de Germania (un solo cotejo jugado) y Ancalú, tienen 3 unidades.

En quinta, con gol Tobías Berón, Sarmiento de Germania venció 1 a 0 a Deportivo Alberdi. Fue juez Guillermo Casco, y los germanienses se alistaron así:

L. Monza, F. Alaniz, T. Correa, Joaquín Marcelo, R. Echarri y D. Ferreyra; J. Segnorile, A. Oliva, A. Varela, T. Berón e I. Mendieta. D.T.: G. Valenza. Sup.: S. Belaunzarán, M. Papolla, A. Antolín, G. Pérez y E. Barrios.

Además, Matienzo 7 vs. Atlanta 0 y Ancalú 2 vs. Leandro N. Alem 1.

Matienzo y Sarmiento de Germania liderán con 6 puntos, escoltados por Ancalú y Atlanta de Vedia, con 3.