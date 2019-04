Pintense mereció algo más pero cayó ante el vigente campeón, Atlético Roberts

Comenzó el domingo pasado el torneo "Apertura" de fútbol “90º aniversario del Club Juventud Unida de Lincoln” que organiza la Liga Amateur de Deportes con sede en esa ciudad y al juvenil equipo de Atlético Pintense le tocó debutar en su estadio "Rubén E. Viale" contra el campeón 2018, Atlético Roberts.

En choque de dos elencos que han cambiado buena parte de sus planteles, los "camoatíes" que dirige Carlos Alberto Verón fueron prácticos en la etapa inicial, en la que marcaron dos goles, y en el complemento aguantaron la presión de Pintense -que mereció el empate- para terminar ganando 2 a 1, sufriendo mucho los albiazules tras el descuento del C.A.P. y la arremetida final de los blancos en los minutos postreros, cuando "le cascotearon el rancho" a los robertenses.

Con la experiencia de algunos de sus jugadores y el oportunismo del juvenil delantero Axel Esper -autor de sus dos goles en el arco que da a calle General Villegas-, Atlético Roberts sacó diferencias en el primer período, que se fue ganando 2 a 0.

Primero concretó el Nº 7 con certero golpe de cabeza pese a ser de mediana estatura, a los 27 minutos, y luego a los 42´ poniéndole su rúbrica a una buena acción personal y posterior centro de Eduardo Díaz. Así, Esper marcó por duplicado y mandó a su equipo tranquilio a los vestuarios.

Sobre el minuto final de esa etapa inicial, todo Pintense reclamó penal, cuando cayó dentro del área el lateral derecho Braian Montenegro, pero el novato árbitro germaniense Darian Roldán (de mala tarea) y el línea Jonathan Malvassora, dejaron seguir cuando casi no quedaron dudas que debió cobrarse la pena máxima.

En el complemento, Germán La Falce metió cambios en su equipo y Pintense salió a buscar con decisión el descuento y, porque no, el empate.

A los 5 minutos, llegó un centro que cabeceó Juan M. Mansilla y pasó cerca del arco de Emiliano Gutiérrez, mientras que a los 15´ un envío aéreo del citado jugador local fue cabeceado desde el corazón del área por Mariano Ugartemendía y la pelota se fue junto a uno de los postes, con el portero solamente mirando, y rezando para que no entre.

Siguió presionando el C.A.P., mientras que su rival solo apostaba a los arrestos individuales de Maximiliano Benavídez y de Eduardo Díaz adelante, y con Nicolás Romero y el capitán Cristian Gómez aguantando en el centro de la zaga, ya que por las bandas, el local llegaba seguido.

A los 29´, combinaron Agustín García y Mariano Ugartemendía, el balón le llegó al debutante con la casaca blanca, Carlos "Cali" Mansilla, y su disparo de zurda se fue junto al primer poste, en tanto que dos minutos más tarde no logró shotear bien pisado Franco Patiño y su envío pasó a un metro del segundo palo del "1" visitante.

Recién a los 34´ tuvo Atlético Roberts un tiro libre cerca del área que pudo permitirle ampliar cifras, pero cabeceó mal "Cachilo" Benavídez y se perdió el tercero.

La búsqueda de Pintense tuvo su premio consuelo a los 37´, cuando García mandó un córner al corazón del área mayor y allí estaba para convertir con certero cabezazo Mariano Ugartemendía, trayéndole esperanzas al local.

Y casi lo empata dos minutos más tarde el equipo albo, cuando un disparo de Patiño pegó en la parte superior del travesaño de los robertenses y se fue afuera, mientras que a los 42´, otra vez hizo una buena jugada personal Eduardo Díaz, se fue por izquierda ganándole a sus marcadores y remató al segundo paso, apenas afuera.

Una jugada polémica llegó sobre el final, con un centro al corazón de las 18 yardas que salió mal a buscar el diminuto arquero Emiliano Gutiérrez, se chocó con su compañero Gómez y con Mariano Ugartemendía y este pudo peinar el balón al fondo de los piolines, pero el juez Darian Roldán marcó falta al portero, ante la protesta de todos los jugadores, cuerpo técnico e hinchas de Pintense, quienes vieron como se les escapó el empate que merecían y que bien pudo llegar en la última carga.

Fue con otro centro, que primero cabeceó Enzo Gallardo Errecalde y luego frenteó Ugartemendía, yéndose el balón junto al segundo palo, al igual que las esperanzas de igualdad del local, ya que enseguida, Darian Roldán dio por terminado el cotejo.

Pese a la derrota ante el vigente campeón, Pintense dejó aceptable imagen y el técnico La Falce y el retornado preparador físico Horacio Donnet tienen una buena base para aspirar a hacer un buen papel en el torneo.

Igualmente, deberán hacer tomar conciencia a algunos de sus jugadores que ganan, empatan y pierden todos y no como el pasado domingo ante Atlético Roberts, cuando dos jugadores que fueron reemplazados en el complemento se fueron de la cancha sin siquiera esperar el final del partido, en momentos que sus compañeros en el campo de juego buscaban el empate, que finalmente no consiguieron pese al esfuerzo realizado.

Deberán redoblar la apuesta este domingo, cuando visiten a su tradicional rival, Deportivo Pinto, en el estadio de los azules.

SINTESIS Y PRELIMINAR

A las órdenes de Darian Roldán (fueron sus asistentes Alejandro Sosa y Jonathan Malvassora), así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Braian Montenegro, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Lautaro Borao; Ulises Clavería (Nicolás Ocampo), Juan M. Mansilla (Fausto Guagnini), Franco Patiño y Pedro Francisco Alifano (Agustín García); Mariano Ugartemendia y Carlos Mansilla. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Andrés Azcurra, Samuel Barrera, Fabián Videla y Cristian Torres.

ATLÉTICO ROBERTS: Emiliano Gutiérrez; Claudio Godoy, Nicolás Romero, Cristian Gómez y Facundo Flamini; Rodrigo Tissoni (Hernán Florido), Franco Vicente y Juan José Sandoval; Axel Esper (Emilio Gutiérrez), Eduardo Díaz y Maximiliano Benavídez (Emanuel Insúa). D.T.: Carlos Verón. Sup.: Kevin Lumbreras, Juan Martín Lora y Héctor Hernández.

En el preliminar de octava división, Pintense goleó 5 a 1 a Atlético Roberts, con tantos de Pedro Farotto (3), Felipe Baldomá y Andrés Alifano, descontando Benjamín Banegas para la visita. Arbitró Alejandro Sosa y así formaron:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Francisco Céliz, Agustín Petronio, Andrés Ruffini, Nicolás Manuel y Abraham Mamut; A. Alifano, Thiago Móbbili, P. Farotto, Pedro José Alifano y F. Baldoma. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Juan Pablo Celasco, Santino Tamburri, Felipe Volpe, Lucas Ravirú, Jano Ramallo, Ulises Riscossa y Elías Riscossa.

ATLÉTICO ROBERTS: G. Kelly; P. Aguilar, J. Sosa, F. Velázquez, A. Morales y M. Rodríguez; J. Abadía, L. Pachamé, B. Banegas, M. Lucero y D. Gutiérrez. D.T.: Carlos Verón. Sup.: A. Ferrari, D. Díaz, T. Pérez y T. Parola.