Deportivo Pinto y San Martín de Roberts dejaron en claro su poder de gol, empatando en tres tantos

Un gran partido protagonizaron el pasado domingo, por la primera fecha del certamen "Apertura" de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, el ganador del "Clausura" 2018, San Martín de Roberts, y Social y Deportivo General Pinto.

Los dos equipos dejaron demostrado sobre el verde césped que van a ser protagonistas de esta temporada y su poder de gol, dejando un atractivo empate 3 a 3 que aunque no conformó a nadie, dejó abiertas las puertas de la ilusión a ambos planteles, cuerpos técnicos e hinchas.

El "Depor" de nuestra ciudad, que sobre el cierre del libro de pases fichó a un notable delantero, precisamente proveniente de San Martín, Juan Manuel Malvassora, tuvo en este atacante a su figura estelar el pasado domingo en Roberts, ya que aplicando "la ley del ex", anotó los dos primeros goles del C.S.D.G.P., empatando en una ráfaga de pocos minutos 2 a 2, cuando San Martín había sacado ventaja de dos tantos y así, se fueron al descanso decretado por el árbitro Jorge Pérez.

El "Sanma" había anotado a los 8 minutos la apertura, cuando Pedro Gutiérrez mandó centro al corazón del área, Tomás Merchán la bajó y el artillero que le quedó al albirrojo, Federico Lacunza, anotó con remate de zurda que no pudo neutralizar Tobías Ochoa.

Deportivo sintió por algunos minutos el impacto, pero trato de hacerse fuerte apostando al juego asociado, que le permitiera a sus volantes habilitar a Malvassora. Todo se le complicó aún más a los azules que dirige Maximiliano Leonardi a los 34´, cuando Pérez marcó , la pena máxima y del disparo desde el punto del penal se encargó Damián Costantino (quien hace pocos años jugó una temporada en Deportivo), con remate a la derecha de Ochoa, quien pese a ir hacia ese palo, no pudo llegar.

El segundo "mazazo" fue un aliciente para el "Depor", que se fue con más gente al ataque y descontó a los 41´.

Un centro de Franco Barnetche desde la izquierda cayó en el punto penal, salió sin mucha decisión a buscar el envío el cuidapalos Juan Fernández, no pudo retener y allí estaba el artillero Juan Malvassora, para mandar el esférico al fondo de las mallas y traer esperanzas para la visita.

Y en el último minuto de la etapa de ida, tras un saque lateral que parecía inofensivo, recibió Malvassora a unos 30 metros de la valla, en posición de "10", giró y con fuerte remate de derecha puso el balón por sobre el portero local, marcando con un golazo el 2 a 2 con el que se cerraron los iniciales 45 minutos.

Apenas reanudaron, San Martín fue al ataque, incentivado por su gente y nuevamente apareció en escena Federico Lacunza, a los 8 minutos. El delantero local recibió un córner que llegó desde la izquierda lanzado por Federico Pachamé y con certero cabezazo puso el 3 a 2.

No se quedó con el vuelto Deportivo y cinco más tarde, tras una falta en inmediaciones del área mayor, Sebastián Pajón le sacó brillo a su botín zurdo y rematando por afuera de la barrera y al primer palo de Fernández, anotó con golazo de tiro libre, a los 13 minutos.

De allí al final del cotejo pudo ser para cualquiera y estuvo un poco más cerca Deportivo, ya que Pajón estrelló un remate en el palo de la valla local -promediando el complemento- y sobre el final, todos los visitantes reclamaron penal en la última carga del azul, pero Jorge Pérez dejó seguir y poco después pitó el final, quedando marcado a fuego un atractivo 3 a 3 que dejó a ambos planteles con la sensación que van a pelear arriba en la presente temporada futbolera de la Liga Amateur de Deportes.

Deportivo, por caso, llega bien perfilado al clásico que disputará el próximo domingo ante Pintense, como local en el estadio “Luis Dallocchio”.

A las órdenes del citado juez (fueron sus asistentes Marcelo Aníbal y Jorge Pereyra) así formaron los elencos en el estadio del "Matadero":

SAN MARTÍN: Juan Fernández; Leandro Gómez, Ignacio García, Julián Almada y Pedro Gutiérrez; Tomás Merchán, Leandro Blásquez y Damián Costantino; Federico Lacunza, Federico Pachamé (Alejandro Díaz) y Enzo Pérez (Joaquín Sarco). D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Leandro Perrone, Hernán Lugones, Renato Merchán y Tobías Polverini.

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez (Juan Boris Silva), Facundo Martín Camarero (Martín Pérez) y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Gerónimo Sierra, Andrés Mc Cormick y Sebastián Pajón; Juan Manuel Malvassora y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Rogelio Planes, Tobías Carrizo, Nicolás Ariel Martínez y Gustavo Burgos.

EMPATE EN 8ª Y LOS DEMÁS RESULTADOS

En el preliminar de octava división igualaron 1 a 1, con tantos de Joel Marinelli para San Martín y de Tomás Bartucci para Deportivo, en cotejo que arbitró Marcelo Aníbal y que tuvo estos protagonistas:

SAN MARTÍN: N. Gaina; S. Muñoz, J. Pérez, U. Rillo, E. Velázquez y E. Méndez; L. Cirillo, Agustín Franco, B. Torres, J. Marinelli y E. Blanco. D.T.: L. Benavídez. Sup.: E. Oronó, L. Cuellas, A. Batistelli, F. Mercado, S. Ibáñez y F. Caliani.

DEPORTIVO PINTO: Juan Richieri; Federico Blanco, Gaspar Aleón, Gastón Cáceres, Thiago Olivera y Gonzalo Lavítola; Máximo Banegas, Ián Ferreyra, Lucio Mansilla, Tisiano Hernández y T. Bartucci. D.T.: Silvio Ampuero. Sup.: César Luna, Juan Moralejo, Pedro Galbo, Joaquín Parada y Antonio Echenique.

En cuanto a los demás encuentros de primera división que se jugaron por la fecha inicial, en la que tuvo jornada libre El Linqueño, estos fueron los resultados:

C.A.S.E.T. de El Triunfo 2 (ambos goles del ex Deportivo Pinto, Ramiro Barisoni) vs. Atlético Pasteur 0, con arbitraje de Rocío Melo.

Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino de Lincoln 1, con gol de Fabio Muñoz y arbitraje a cargo de Matías Aguirre.

Juventud Unida de Lincoln 1 (Juan Aguilar) vs. Atlético Bayauca 1 (Jorge Fernández), siendo juez Carlos Agustín Riglos.

En inferiores, los partidos jugados el domingo dejaron estos resultados:

Octava: Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino 6; y C.A.S.E.T. 8 vs. Atlético Pasteur 2.

Novena: Juventud Unida 8 vs. El Linqueño “B” 0.

En cuanto a la segunda fecha, a disputarse este fin de semana, tiene los siguientes partidos previstos:

Deportivo Pinto vs. Pintense, en el clásico que será excluyente en la jornada; Atlético Roberts vs. Deportivo Arenaza; Argentino de Lincoln vs. El Linqueño; Atlético Bayauca vs. San Martín de Roberts y Atlético Pasteur ante Juventud Unida de Lincoln. Libre quedará C.A.S.E.T. de El Triunfo.