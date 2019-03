Sarmiento de Germania debutó con un triunfo en el campeonato de fútbol de la Liga de Vedia

Comenzó el pasado domingo el torneo oficial 2019 de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, y el campeón de la temporada 2018, Sportivo Sarmiento de Germania debutó con una victoria como local.

Pese a algunas ausencias por suspensiones, los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo vencieron a Alumni de Vedia, elenco que vuelve a la actividad en esta Liga, tras algunos años sin entrar en los torneos locales y luego de haber tomado parte del “Primavera Verano” 2018 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, como para ir poniéndose a tono.

En una tarde dominical con mucho viento, luego de un primer tiempo bastante anodino, con pocas llegadas de riesgo por ambos lados, apenas iniciado el complemento se puso en ventaja Alumni, con gol que marcó Emiliano Zurita, antes del minuto del segundo período.

No se desesperó Sarmiento y buscó el empate con tranquilidad, lográndole a los 18 minutos con un certero golpe de cabeza de Alejo Benavídez.

No se conformaron con ello los “verdes” de nuestro Distrito y a los 29´, el ingresado delantero Nicolás Salinas (germaniense residente en Junín y quien pasó por varios equipos allí y en la zona), puso el 2 a 1 para los locales, encaminando el triunfo.

Refrendó el éxito inaugural en el certamen Lucas Quinteros, otro buen delantero del conjunto de Ocampo, quien no pudo contar con el artillero juninense Germán Casco, quien purga una suspensión del torneo 2018, al igual que el defensor Tomás Marcelo.

Buen comienzo en suma de Sportivo Sarmiento, donde debutó con buena tarea el atacante de Junín, Braian Miguel Quevedo (ex River de Junín), plantel que buscará su segundo triunfo del año cuando el domingo visite a

Arbitró Marcelo Acosta (asistido desde las bandas por Diego Goroso y Sergio Carabajal) y el conjunto de Germania formó con Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone (Maximiliano Garrone), Martín Moreno, Alejo Benavídez y Luis Fontana (Walter Rizzo); Silvio Oliva (Nicolás Salinas), Oscar Alberto Cabrera, Carlos Gutiérrez y Adrián González; Braian Miguel Quevedo y Lucas Quinteros. D.T.: Alberto Ocampo.

En el partido preliminar de Segunda división, que arbitró Marcelo Di Gangi, empataron 1 a 1, con goles que marcaron Franco Valdés para Sarmiento de Germania y Benjamín Villa para Alumni de Vedia.

DEMÁS RESULTADOS Y LA PRÓXIMA FECHA

En primera división, los otros resultados registrados por la fecha inicial, fueron éstos:

Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Leandro N. Alem 0, con arbitraje de Sebastián López.

Matienzo de Alberdi 1 (gol del linqueño Federico Pereyra ) vs. Atlanta de Vedia 0, siendo juez Ignacio Fernández.

Defensores de Christophersen 0 vs. Juventud Unida de Alberdi (debutante en la Liga) 2 (tantos de Jorge “Piki” Rojas y Gerardo Quiñones), bajo el contralor de Miguel Morales).

Yrigoyen de Alem 1 (Gonzalo Torres) vs. Ancalú de San Gregorio 1 (Alejo Vidal), con Daniel Oromel como juez.

Sarmiento de Vedia 2 (Lautaro Velázquez y el linqueño Lucas Ledestre los goles) vs. Deportivo Alberdi 2 (Lucas Cabrera y el juninense Santiago Ileski los tantos).

En Segunda división, los otros resultados fueron los siguientes:

Huracán de Diego de Alvear 2 (Julián Luna y Matías Mendoza) vs. Leandro N. Alem 2 (Franco García y Valentín Mc Dermott).

Matienzo de Alberdi 2 (Felipe Quiñones y Javier Sosa) vs. Atlanta de Vedia 2 (Martín Noblía y Walter Moreno).

Defensores de Christophersen 1 (Emilio Amín) vs. Juventud Unida de Alberdi 5 (Matías Lavallen -3-, Gabriel Sosa y Jorge Zárate).

Yrigoyen de Alem 0 vs. Ancalú de San Gregorio 0.

Sarmiento de Vedia 2 (Lucas Moreno y Emanuel Rodríguez) vs. Deportivo Alberdi 1 (gol de Lucas Barea).

En cuanto a la segunda fecha, a jugarse este fin de semana, en Primera y Segunda divisiones, tiene estos partidos previstos:

Sarmiento de Vedia vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Ancalú de San Gregorio vs. Matienzo de Alberdi; Leandro N. Alem vs. Defensores de Christophersen; Deportivo Alberdi vs. Atlanta de Vedia; Juventud Unida de Alberdi vs. Yrigoyen de Alem; y Alumni de Vedia ante Huracán de Diego de Alvear.