Las inferiores de Sportivo Sarmiento de Germania debutaron en los campeonatos de la Liga de Vedia

El sábado pasado se iniciaron los campeonatos de divisiones formativas de fútbol 2.019 de la Liga Deportiva Central Vedia, torneos en los que toman parte los equipos de diferentes categorías del Club Sportivo Sarmiento de Germania.



Recibieron a sus pares del Club Huracán de Diego de Alvear, controlando los encuentros la terna arbitral conformada por Roberto Toledo, Miguel Morales y M. Figueredo.

En la categoría mayor, la quinta división, los germanienses se impusieron 1 a 0, con gol que anotó Agustín Varela para los dirigidos por el granadense Gabriel Valenza.

Los santafecinos se impusieron a los “verdes” de nuestro Distrito en sexta, por un contundente 5 a 0 (tantos de J. Ricci -3-, J. Cabrera y J. Batista), , mientras que en séptima, el triunfo fue para SSG, al derrotar al “Globito” de Diego de Alvear por 2 a 1.



Homero Córsico y Ramón Castro marcaron los tantos de Sarmiento, descontando M. Ráparo para el “Gloito”, mientras que en cebollitas y en octava categoría, se disputan encuentros amistosos, sin puntos en juego, y en ambos partidos ganaron los elencos de Huracán.

Los demás resultados de la fecha inaugural fueron los siguientes:

Séptima división: Atlanta de Vedia 3 (anotaciones de A. Cabrera-2- y B. Paroldo) vs. Deportivo Alberdi 0; Sarmiento de Vedia 5 (F. Liforena, S. Kennedy, L. Abolio, B. Moreno y F. Reinoso los goles) vs. Sarmiento Panza (equipos “B” de la misma entidad) 0.



Sexta: Atlanta 7 (P. Cantoni -3-, J. Barreiro -2-, F. Monzón y J. Martínez) vs. Deportivo Alberdi 0; y Sarmiento de Vedia 1 (P. Laherrere) vs. Sarmiento Panza 1 (L. Antonelli el gol).

Quinta categoría: Atlanta 1 (R. Mansilla) vs. Deportivo Alberdi 0; Yrgoyen de Alem 0 vs. Ancalú de San Gregorio 8 (V. de Miguel -3-, V. Badini -2-, C. Nuñez, J. Almada y N. González); y Matienzo de Alberdi 2 (tantos de J. Castro y de M. Mattievich) vs. Leandro N. Alem 0.