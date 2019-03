Iniciaron sus campeonatos tres categorías formativas de la Liga Amateur y el domingo empieza en Primera

El sábado pasado comenzaron los torneos de fútbol “Apertura 2019” en tres divisiones inferiores de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, denominados “90º aniversario del Club Juventud Unida”.

Se jugaron, en cinco localidades diferentes, encuentros de décima, novena y séptima categorías, mientras que los cotejos de Primera y sus preliminares de octava se pasaron para este domingo 31, ya que el 24 se enfrentaron, ante gran operativo policial, El Linqueño y Rivadavia de Lincoln por el torneo Regional Amateur, de allí que no se haya podido brindar ese día la cobertura policial habitual y la fecha inaugural en la categoría superior y octava irá este domingo.

En formativas, Villa Francia de Coronel Granada recibió en su campo de deportes “Roberto ´Tito´ Menarvino” a El Linqueño, ganando en todos ellos la entidad visitante.

En décima fue 3 a 0, con goles de Ián Carrizo, David Vázquez y Nahuel Carmisciano para el C.A.E.L., en partido que arbitró Carlos Agustín Riglos y en el cual Villa Francia alistó a Aguirre; Müller, La Capra, Marcolini, C. Bracconi, Di Flavio y García; Marcolini, Rodríguez, Murillo, J.Bracconi y S. Barrera. D.T.: Pablo Zapata.

En novena, El Linqueño goleó 6 a 0 a los granadenses y en séptima, el triunfo de los de Lincoln fue por 5 a 0, con tantos que marcaron Jonathan Azcune, Juan Zuninio, Nahuel Viñales, Lucas Ciotti y Braian Prieto, formando como sigue Villa Francia:

Patricio Allen; Rodrigo Aguirre, Lautaro Reynoso, Gonzalo Caratti, Federico Falcone y Germán Torres; Alejo García, Ulises Barker, Santiago Castro, Juan Tettamanti e Iván Pérez.D.T.: P. Zapata. Sup.: Rodrigo Roldán, José Bramajo, Braian Ortiguera, Franco Cignoli, Julián Martini y Ángel Sánchez.

DEPORTIVO VISITÓ A SAN MARTÍN (R)

En su estadio, San Martín de Roberts recibió en tres categorías a Deportivo Pinto y en la más pequeña, la décima, el “Depor” se impuso 3 a 0, con goles de Bautiasta Barnech, Lautaro Gusmerini y Bautista Videla, formando así el elenco azul dirigido por Fabián Oliva:

Tiziano Kennedy; Teo Orsi, Mateo Quiroga, Gonzalo Blas Martínez, Santiago Pérez y Baurista Barisoni; B. Videla, Augusto Ramos, B. Barnech, Gastón Martín Camarero y L. Gusmerini. Sup.:Fausto Secuela, Alex Córdoba, Tomás Gusmerini, Emiliano Varrenti y Santiago Banegas.

En novena división ganó San Martín 3 a 0, con tantos de Ibáñez, Sarco y Cabrera, mientras que en séptima, igualaron 2 a 2 en atractivo cotejo. Godoy y Cabrera marcaron los tantos del “Sanma” y Martín Pérez y Kevin Sosa los de Deportivo Pinto, equipo que formó como sigue:

Gastón Ríos; Jeremías Rodríguez, Martín Echenique, Agustín Puerari, Jerónimo Sierra y Nicolás Tucci; Federico Ábalos, Facundo Topa, Martín Pérez, Tobías Carrizo y Segundo Nesprías. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: F. Medina, Kevin Sosa, Bautista Carrizo, Agustín Caratti, Juan Bautista Moralejo, Teo Borda y Alejandro Capdevila.

PINTENSE RECIBIÓ A ATLÉTICO ROBERTS

En su estadio “Rubén E.Viale”, Pintense recibió en dos divisiones a Atlético Roberts y en décima, el C.A.P. se impuso 4 a 1, con tantos de Thiago Fernández, Bautist Cabrera (2) y Gastón Correa, descontando Alan Díez para la visita.

Arbitró Jorge Alarcón y así formaron:

PINTENSE: Isaías Larrayoz; Renzo Dovigo, Bautista Loináz, Thiago Argüello, Emanuel Martínez y Agustín Belén; T. Fernández, Federico Reynoso, B. Cabrera, G. Correa y Gaspar Magallanes. D.T.: Marcelo Cruzatte. Sup.:Gonzalo Vergara, Thiago Villegas, Bautista Tejeda y Juan Cruz Martínez.

ATLÉTICO ROBERTS: Solanille; Alegre, Rodríguez, F.Gutiérrez, B. Gutiérrez y Barraza; Dapena, Sarco, Mazurachi, Díez y Costa. D.T.: Carlos Verón.

En séptima, el triunfo fue para los robertenses por 2 a 1, con goles de Ramiro Torres para el C.A.P. y de Facundo Flamini y Martín Lora para Atlético, en partido que arbitró Alejandro Sosa y que tuvo estos protagonistas:

PINTENSE: Joaquín Argüello; Leandro Contreras, Samuel Barrera, Tobías Basualdo, Gino Viola y Matías Basualdo; Ramiro Móbbili, Agustín García, Samuel Videla, R. Torres y Claudio Mendoza. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Pablo Maffía, Matías Santillán, Tomás Cabrera, Fausto Guagnini, Jonathan Aguiar y Jorge Altamiranda.

ATLÉTICO ROBERTS: K. Lumbreras; E. Insúa, F. Flamini, A. Gutiérrez, J. Irusta y R. Sosa; A. González, G. Ramos, E. Gutiérrez, Martín Lora y G. Díaz. D.T.: Carlos Verón. Sup.: G. Daffurena, I. García, R. González, M. Lucero, F. Maldonado y S. Ramos.

DEMÁS RESULTADOS Y LA JORNADA INICIAL DE PRIMERA DIVISIÓN

Los otros resultados registrados fueron éstos:

Décima: Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino de Lincoln 3.

Novena: Deportivo Arenaza 0 vs. Argentino (L) 4; y C.A.S.E.T.de El Triunfo 2 vs. Atlético Pasteur 5.

Séptima: C.A.S.E.T. de El Triunfo 2 vs. Atlético Pasteur 3.

En cuanto a la primera división, con sus preliminares de octava, comenzará esta domingo, quedando libre El Linqueño, equipo liguista que está participando del torneo Regional Amateur y ya accedió a la segunda fase.

En su estadio “Rubén E. Viale”, Pintense –quien disputaba como cierre de la preparación un amistoso frente a Sarmiento de Germania, recibe al campeón de la temporada pasada, Atlético Roberts, elenco que sigue armado como para pelear bien arriba, en tanto que el C.A.P. apuesta a la base del torneo anterior más algunos jugadores que se incorporaron, como Diego Armando Sosa (ex Bayauca y otros elencos liguistas), Erik Smith (viene de Deportivo Pinto), y los regresos del arquero Andrés Azcurra, Pedro Francisco Alifano, Paulo Clavería y Roberto Nahuel Zapata.

Por su parte, Deportivo Pinto visitará a San Martín de Roberts, destacándose que la semana pasada, el “Depor” logró una gran incorporación, precisamente procedente de los sanmartinianos, el goleador Juan Manuel Malvassora.

Este, se presentó en los azules en el amistoso que el C.S.D.G.P. le ganó 3 a 0 a Deportivo Arenaza, con un gol de dicho atacante robertense (el último), otro de Sebastián Pajón (de tiro libre) y de Esteban Píriz (el segundo), recordándose que el citado Pajón y Nicolás Martínez regresaron al club tras jugar en Pintense, otros dos refuerzos de nivel.

Los dirigidos por Maximiliano Leonardi formaron ante Arenaza con Tobías Ochoa (Gastón Ríos); Kevin Sosa (Rogelio Planes), Valentín Rodríguez, Facundo Martín Camarero y Franco Barneteche (Gaspar Compagnucci); Carlos Ciucci, Jerónimo Sierra (Rodrigo Smith), Sebastián Pajón (Andrés Mc Cormick) y Esteban Píriz; Juan Malvassora y Nicolás Ariel Martínez.

Los restantes encuentros de la fecha inicial serán:

Deportivo Arenaza vs. Argentino de Lincoln; Juventud Unida vs. Atlético Bayauca; y C.A.S.E.T. vs. Atlético Pasteur. Libre: El Linqueño.