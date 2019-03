Quedó confirmada la realización del festival de folclore “Cantores” 2019

Luego de la exitosa realización del evento “Cantoras” 2019, General Pinto -tierra que a adoptó al folclore como hijo dilecto, desde aquellas épocas de las décadas de 1960/1970 con los recordados festivales nacionales para aficionados, conocido como “Kilómetro 0”-, se va a concretar en doble jornada otro encuentro musical de gran nivel, nuevamente en el salón de la Sociedad Española local (calles Adolfo Alsina y General San Martín) de la ciudad cabecera distrital.

Allí se concretará entre el sábado 11 y el domingo 12 de Mayo venideros el festival “Cantores” 2019, que será selectivo y de inscripción gratuita, evento incorporado a los festejos oficiales por el 150º fundacional de nuestra localidad. la velada sabatina será clasificatoria, a partir de las 20 horas, mientras que el domingo 12, desde la hora 17, tendrá lugar el selectivo final entre los intérpretes que se presenten en los rubros solistas de canto masculino; y Dúos y conjuntos vocales (masculinos o mixtos), siendo el cupo establecido de hasta veinte números musicales, en total, por lo cual el cierre de las inscripciones operará cuando se complete el cupo que dispuso la organización, que estará a cargo del grupo local “Raíces” en la coordinación, con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pinto.

EL REGLAMENTO

Debe destacarse que lo participantes deberán tener como mínimo 16 años de edad cumplidos a la fecha del festival y los números musicales participantes podrán contar con hasta tres músicos acompañantes, además de los instrumentos que ejecuten los cantores.

No está permitido el uso de pista instrumental grabada y los instrumentos de acompañamiento serán de cuerda, acústicos y eléctricos, teclados, instrumentos de viento, bombo, platillos y accesorios de percusión.

No está permitido el uso de instrumentos con pedaleras u otros elementos de distorsión de sonido externos y batería completa.

Los temas a interpretar en la etapa clasificatoria y eventualmente en la final, deberán ser consignados en la inscripción, incluyendo en la información los autores de cada tema.

Las números musicales participantes serán anunciados por su número y nombre con 15 minutos de anticipación, debiendo estar preparados con sus músicos para su actuación en tiempo y forma, caso contrario se postergará su actuación para luego del último número programado.

Los números musicales participantes una vez ubicados en el escenario tendrán un máximo de cinco minutos de prueba de sonido para comenzar su actuación, e interpretarán dos temas a su elección en la etapa clasificatoria.

Todos los números musicales participantes recibirán una alegoría recordatoria del evento y en cuanto a la cantidad de seleccionados para la etapa final estará a criterio del jurado y recibirán alegorías especiales como “finalista”.

Los números musicales seleccionados interpretarán en la jornada final dos temas a su elección, diferentes a los de la etapa clasificatoria, para ser evaluados por un jurado de probada idoneidad, integrado por la reconocida cantora profesional Mónica Abraham y por el músico y productor musical Fernando Pisano, bajo la responsabilidad de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pinto.

En la etapa final serán seleccionados por el jurado dos números musicales, quienes recibirán alegoría recordatoria especial del evento y serán contratados por la Dirección de Cultura comunal para actuar como mínimo en una de las fiestas populares del Partido de General Pinto en 2019, con monto fijo por la actuación (8.000 pesos), más gastos inherentes al traslado.

Las decisiones del jurado serán inapelables y la organización del evento no abonará a ningún número musical participante del festival, gastos correspondientes a traslado u otros viáticos de cualquier índole.

La organización cuenta con la posibilidad de albergue gratuito (limitado) para los participantes, quienes para mayores informes e inscripciones, deben contactarse con el Facebook: Peña Raíces Pinto o llamando a los teléfonos celulares (02355) 15-463268 y/ó (02355) 15-578070.