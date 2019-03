Maruri, García Farotto y Casanova participaron en San Miguel del Monte del “Foro del Cambio 2019”

Representando a General Pinto, los concejales Roberto Manuel Maruri y Silvia Edith Casanova, y la referente de Cambiemos, Daiana García Farotto, participaron del “Foro del Cambio 2019” realizado en la ciudad de San Miguel del Monte, encuentro del que tomaron parte posibles precandidatos a intendente de esa fuerza política en Distritos bonaerenses gobernados por la oposición (como el Partido de General Pinto) e invitados especiales, además de autoridades provinciales encabezadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien tuvo a su cargo el cierre de la jornada política.

También disertaron la anfitriona, Sandra Ferrandi (coordinadora de Hogares para Victimas de Violencia de Genero en todo el país); la senadora nacional, Gladys González, precandidata a intendente de Avellaneda; el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y su par de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, y el subsecretario de Asuntos Municipales del primer estado argentino, Alex Campbell, entre otros funcionarios nacionales y provinciales, reunidos por el trabajo del equipo de Cambiemos Monte.



García Farotto tuvo la oportunidad de exponer en el inicio del Foro, dando la bienvenida a los que concurrieron de toda la Provincia de Buenos Aires, y planteó además sus ideas a los asistentes, al igual que Roberto Maruri, titular del bloque de concejales de Cambiemos que integran además Silvia Casanova y Patricia O´Brien.

Gladys González disertó sobre las mujeres y lo relativo a políticas de género, mientras que a su turno, el ministro, Sánchez Zinny explicó el trabajo de las mesas distritales y seguidamente, Finocchiaro dio detalles de las políticas educativas.

María Eugenia Vidal destacó que visitó tres veces cada uno de los 135 Municipios de la Provincia, las obras realizadas y el “Permanecer cerca de los bonaerenses como se hizo hasta ahora. En equipo vamos a seguir construyendo una Provincia mejor para todos los bonaerenses”, destacó la primera mandataria.

Recordó cuando inició su campaña en la Provincia, solo con el apoyo de Mauricio Macri. “Sé lo que es tocar timbre en una casa y que no te conozcan. Lo sé, porque empecé a recorrer la Provincia cuando no me conocía nadie. Y nunca me di por vencida, porque siempre trabajo pensando en ganar, así que sé del esfuerzo y del desafío que ustedes tienen”.



Además, realizó un tiro por elevación a Cristina Fernandez al afirmar que “Cuando uno tiene compromiso y vocación hay que ir a lo difícil, este desafío fue más duro de lo que imaginamos, pero hay un ciclo en la Argentina que se terminó: El de la cadena nacional, el de la puesta en escena de la oscuridad impune y el de las promesas incumplidas sin costo”.

Remarcó luego: “Siempre supe que el camino era difícil, que nada iba a ser fácil. Somos un mismo equipo, superamos todos los desafíos y Cambiemos está fuerte, porque estamos donde queremos estar y somos parte de este proyecto político que quiere cambiar la Argentina. Somos una dirigencia distinta, que se hace cargo del desafío”.

Enumerando algunos logros, la primera mandataria bonaerense comentó:

“Hay 300 obras hidráulicas en la Provincia, centenares de obras que durante años no se hicieron, obras que no se ven pero que hacen que la gente no pierda todo. Elegimos no un gobierno para que lleve el colchón al día siguiente, sino el que hace la obra para que no se inunde mas”.



Además, de acuerdo a sus conceptos, para Vidal, “Defender lo público no es una marcha o una bandera, son las cosas que estamos haciendo en cada Distrito y que tenemos para mostrar, porque en cada Distrito tenemos algo para mostrar y dar la cara. El mundo nos dice que este es el camino, pero el camino es difícil porque nos mintieron mucho tiempo”.

Tras pedir a los dirigentes presentes “Dar la cara, sin negar nada y sabiendo que el camino es este. Los punteros ya no están en los barrios, ahora está el Estado y las obras empiezan y terminan, ya tenemos 1.800 que empezaron y terminaron”, María Eugenia Vidal completó su discurso en San Miguel del Monte expresando que “No hay complicidad ni impunidad en materia de corrupción, por eso es momento de ser equipo mas que nunca“, concluyó la gobernadora.