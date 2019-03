Guerrera mostró logros y proyectos en el Concejo

Como ya anticipamos en nuestra anterior edición, el intendente Alexis Raúl Guerrera inauguró las sesiones ordinarias 2.019 del H. Concejo Deliberante del Distrito, en reunión que encabezó el presidente del cuerpo deliberativo, Livio Oscar Dovigo, contándose con la presencia de ediles de los distintos bloques, miembros del ejecutivo comunal, autoridades educativas, policiales y judiciales, representantes de entidades y agrupaciones comunitarias, y vecinos.

Guerrera hizo mención al aniversario 150° fundacional que este año cumple General Pinto, pidiendo el aporte de los vecinos para que el festejo sea pleno, para -además- hacer un resumen de los actos de gobierno ejecutados durante el ejercicio anterior, informar sobre el estado general del Municipio a su término, y trazar lineamientos de acción proyectados para el año en curso.

Inicialmente manifestó: “Ampliamos la red de gas natural en barrios de General Pinto, con un total de 4.656 metros lineales de caños instalados. Dicha ampliación no solo nos permitirá proveer de este beneficio a nuestros barrios, sino que también podremos proveer de gas a la Escuela Media N° 4 y a la Escuela Primaria N° 35 y al Centro Integrador Comunitario Mínimo.

En Germania realizamos la instalación completa de gas licuado propano en la Delegación, el Correo y el Registro Civil.

Este año proyectamos en esta localidad, un playón de camiones con sus respectivas instalaciones. En Granada, llevaremos adelante la instalación de gas licuado en la Delegación Municipal y en el Centro de Atención Primaria de Salud”.

Tras destacar que “En el Palacio Municipal, se continúa con la restauración y próxima puesta en funcionamiento del salón de actos y está en plena ejecución la construcción de nuevos estacionamientos sobre calle Gowland para el Parque Automotor Municipal”, el jefe comunal remarcó los importantes aumentos salariales otorgados al personal municipal”, mientras que sobre cloacas y red de agua potable, dijo que en “Iriarte estamos trabajando conjuntamente, el Municipio, el Gobierno de la Provincia y La Cooperativa”, como asimismo “Seguimos trabajando a los efectos de poner en funcionamiento el sistema de cloacas. En General Pinto se encuentra en construcción el desagüe pluvial colector tres etapa dos. Antes de fin de año se proyecta la finalización de dicha obra”.

En relación a la última etapa del proyecto de pluviales de Pinto, señalo que “El ramal 3-1 y el sub ramal 3-1-1 por un monto que superarían los 30 millones de pesos, se encuentran avanzadas las gestiones para que el Municipio ingrese al Programa Provincial de Desarrollo. Cuando asumimos en el 2003, el el sistema de pluviales de General Pinto era del 0%. Cuando culminemos con dicho programa estaremos en un 100% de cobertura del casco urbano”.

En cuanto a equipamiento municipal, comentó que “Estaremos lanzando un llamado a licitación pública para la compra de seis camiones, por un valor de más de 16.600.000 pesos, costeados íntegramente por nuestro Municipio.

En Coronel Granada, tenemos proyectado la ampliación de la Delegación Municipal para mayor comodidad de los vecinos. También se prevé la ampliación del Museo y la ampliación del Centro de Jubilados en esta localidad.

En la sede de la Delegación de Iriarte, se pondrá en marcha la reparación integral de cubierta de techo, cielorrasos y pintura en general”.

Más adelante, como ya informamos en la edición anterior, Guerrera hizo un amplio balance de lo realizado en Salud y lo proyectado en esta área, resaltando la próxima inauguración de la Casa de los Abuelos de Coronel Granada, acto que se haría el 12 de Abril.

Luego de referirse al tema viviendas y escrituras sociales, el intendente analizó lo hecho y proyectado en Seguridad: “Se incorporaron tres nuevos móviles a la flota de la Policía Comunal y se sumaron mayor cantidad de cámaras de vigilancia al sistema ya existente, para poder realizar un trabajo preventivo más eficiente. En lo que respecta a control de tránsito y seguridad, estamos proyectando la instalación de una extensión de fibra óptica, que nos permitirá contar con el sistema lector de patentes on-line. Esa misma extensión, que requiere de una inversión de más de 2 millones de pesos, hará posible mejorar la transmisión y la capacidad de ampliación de red interna y la capacidad futura de expansión”.

También se refirió a continuación a la Biblioteca Popular; a la remodelación del Centro Cívico; a la ampliación del Juzgado de Paz; a las nuevas instalaciones en el ex Colegio Nacional (sobre calle Sáenz Peña) a los efectos de mudar allí el Consejo Escolar, la Secretaría de Asuntos Docentes, Inspección Distrital y Sede de Inspectores, generando un nuevo Centro Administrativo vinculado a docentes y auxiliares.

En Deportes, remarcó las inauguraciones de playones deportivos en Iriarte y Coronel Granada; del “Paseo de la Salud” y la luminaria completa de “El Ferroviario”, en la localidad de Germania y del natatorio y el sistema lumínico en el “Paseo de la Salud” de Iriarte, en tanto que confirmó que está en pleno desarrollo la segunda etapa de obra del “Parque La Estación” en la ciudad cabecera.

Luego refirió a todo lo concretado en Deportes, con lo hecho en el Parque “Martiniano Charras”; participación en los Juegos Bonaerenses; entrega de becas deportivas; los diferentes programas de verano en el “Poli”; Escuelas de varios deportes en plena vigencia, etc.

También reflejó todo lo efectuado en Cultura y fundamentalmente en Educación, con tareas de remodelación, futuras obras y reparaciones en establecimientos de todo el Distrito.

Resalto con orgullo que “Con gran esfuerzo, logramos un año más cerrar el ejercicio 2.018 con equilibrio y superávit fiscal”, analizando luego temas económicos que “No se condicen en nada con el concepto de ‘pobreza cero´ ni mucho menos con el de la ´revolución de la alegría´ prometidas en campaña por Cambiemos. Es tiempo de dejar atrás el argumento de la ´herencia recibida´, es tiempo (Sr. Presidente) de comenzar a gobernar para el bienestar de los argentinos, sin la promesa de un futuro venturoso pero lejano, y en el ‘mientras tanto´ dejar a millones de compatriotas sumidos en la miseria y la desigualdad”, entre otras reflexiones críticas al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, conceptos que aplaudieron la mayoría de los asistentes al acto.

En el cierre de su mensaje, Guerrera dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del H. Concejo Deliberante, correspondiente al Ejercicio 2.019.