El “Paro Internacional de Mujeres” se cumplió también en la ciudad cabecera

El pasado viernes 8 se concretó en la ciudad de General Pinto el “Paro internacional de mujeres”, con amplia convocatoria y epicentro en la plaza “Arturo C. Massey” de la localidad cabecera distrital.

Tras marchar por las calles circundantes, las integrantes de “Mujeres Pinto” dieron a conocer, en tan especial fecha, el siguiente documento:

“Hoy somos millones de mujeres, trans, travestis, lesbianas y bisexuales movilizadas en todo el mundo. Por tercera vez se lleva a cabo el ´Paro Internacional´. Desde ´Mujeres Pinto´ salimos a las calles por el derecho al aborto legal, contra los femicidios y travesticidios, por la separación de la Iglesia del Estado; contra el plan de ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI, en defensa de nuestras condiciones de vida, por nuestros derechos como mujeres y como trabajadoras. Repudiamos el avance del imperialismo en Venezuela y América Latina, porque no queremos que se fortalezcan todos los gobiernos neoliberales de la región para aplicar sus planes de hambre y entrega, que tendrán como principales víctimas a las mujeres de la clase trabajadora y a las disidencias, como ya está ocurriendo con Bolsonaro, en Brasil.



Llevamos adelante nuestra lucha en homenaje a las 15.000 obreras textiles neoyorkinas que marcharon por las 8 horas de trabajo a principios del siglo pasado; a las sufragistas inglesas; a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el Zar; a las feministas negras de los ´60; a las que abrieron camino por nuestros derechos sexuales; a las protagonistas de Stone Wall; a las mujeres de los pueblos originarios que defienden su territorio y sus derechos; a las grandes figuras y a las heroínas anónimas; a las que se llevaron; a las que asesinaron, a las que ya no están. Este nuevo movimiento de mujeres es hijo de esta historia antipatriarcal y anticapitalista”.

Numerosas exigencias

Seguidamente, el documento leído señaló:

“Paramos porque exigimos ¡Aborto legal, seguro y gratuito! Para que se respete la legislación sobre el aborto no punible, que es ley hace 100 años, en mujeres y niñas víctimas de abuso sexual. Niñas No Madres, una cesárea no es Interrupción legal del embarazo. Es tortura.

Exigimos la implementación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, laica, científica con perspectiva de género en todo el sistema educativo.

Separación efectiva de la iglesia católica y otros cultos del Estado y que éste deje de financiar a las iglesias y a sus instituciones educativas.

- Basta de femicidios, travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio contra no binaries, trans, travestis, lesbianas, bisexuales, y todas las identidades de género y disidencias sexuales.

¡ No al pago de la deuda externa. Que se destine ese dinero para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género; para la Ley de Patrocinio Jurídico Gratuito; para la Ley de Protección Integral de niñes, adolescentes y jóvenes; para la educación y la salud pública!.

¡Por el desmantelamiento de todas las redes de trata !; ¡Las seguimos buscando, las queremos con vida!. Denunciamos la complicidad del Estado con proxenetas, políticos, policías y jueces por encubrir y ser parte de las redes de trata.



Implementación del cupo laboral trans/travesti. Basta de ajuste, despidos y tarifazos.

¡No al ajuste en educación! Todo el apoyo a les docentes en lucha por una educación pública, gratuita, laica y de calidad.

Denunciamos la violencia, la represión y persecución a las y les que luchan. Que la crisis no la paguemos las y les trabajadores. Aumento salarial de emergencia. ¡El Estado, Macri, les gobernadores y el FMI son responsables!”

Para finalizar, el documento señaló:

“Y por eso, con orgullo, hoy decimos: ¡Viva el Día Internacional de las mujeres!; ¡Viva el Paro Internacional de Mujeres, trans, travestis, lesbianas y bisexuales!

¡Abajo el capitalismo y el patriarcado, porque no se va a caer, lo vamos a tirar”, concluye el documento leído durante la concurrida concentración.

También durante el acto hubo buena música, que aportaron Nahuel Antolín y Chiara Celasco, bailes y mucha camaradería y amistad entre los asistentes.