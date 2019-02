El piloto local Lucas Doyle participa en “picadas”

El joven piloto de General Pinto, Lucas Andrés Doyle, de 30 años de edad, viene corriendo “picadas” legales en diferentes autódromos, de distintas provincias, y recientemente se presentó en el circuito de Toay, ciudad de La Pampa.

Entrevistado por el director de “Hoy”, el deportista local señaló que “Se compite en distintas categorías, las que son determinadas por tiempos. Primero se hacen las pruebas libres que indican los organizadores y de acuerdo a los tiempos que realizás, te dicen en que divisional participarás. Como la preparación de los motores es toda libre, siempre se busca mejorar para poder andar más rápido y anotarse en categorías de menores tiempo. Yo corrí en Toay en las Clases 2 y 3”.

Seguidamente, Lucas dijo:

“En la clase 2 ´Me caí de tiempo´, hice menos marca que la permitida, y cuando pasa eso quedás descalificado de la categoría. En la Clase 3, perdí en la instancia de cuartos de final, entre 72 motos que hubieron anotadas en esta categoría. Yo corro con un motor ´Motomel Xplora´ de 250 c.c. Al chasis lo fabriqué yo, todo se prepara y se hace en casa, con ayuda de amigos y de la familia”, expresó quien es hijo de Ernesto Doyle y de Norma Delgado.



Seguidamente, el entrevistado señaló que “Aparte de ir a correr a La Pampa, también estoy participando del campeonato de verano en el autódromo de 9 de Julio. Estoy segundo en las posiciones de la Clase 2 y en la última prueba que participé allí, terminé ´cayéndome´ de la categoría, ya que hice un tiempo de 9 segundos 60/100 en los 201 metros. Por otra parte, el sábado 9 de Marzo tengo programado ir a correr al autódromo de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos”.

A modo de explicación sobre el reglamento, Lucas Doyle señaló:

“Las categorías son con topes de tiempo, o sea que no se puede hacer menos tiempo que el permitido por la categoría. En la Clase que yo corría, el tope era de 10 segundos y como hice 9´60”, me pasaron a una categoría más rápida, en la cual el tope es de 9 segundos. A eso se lo llama ´caerse de la categoría´, por lo que he explicado”.

Finalmente, el motociclista pintense dijo que “El fin de semana pasado competí en la ciudad de Arrecifes. Venía bastante bien posicionado, hasta que el motor dijo ´basta´ y se rompió, ya que se cortó una válvula”, concluyó el veloz piloto local.