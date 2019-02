Prosigue en el Club Deportivo el certamen de papy fútbol por sistema “doble nocáut”

Continúa en el campo de deportes del Club Social y Deportivo General Pinto el certamen de papy fútbol por el sistema “doble nocáut”, ya que el conjunto que pierde dos partidos, queda eliminado.

Los últimos resultados registrados, el viernes pasado fueron éstos:

“Almacén la tía” 4 vs. “Óptica Redolfi” 2 (quedó eliminado); “El rejunte” 9 vs. “Los cuatro soles” 1 (quedó al margen del torneo); “Almacén la Victoria “4” vs. “Carnicería el Amanecer” 2; y “Carnadas vivas barrio FONAVI” 4 vs. “Tercer tiempo” 0.

El lunes, los partidos terminaron así:

“Reparaciones Nicolás” 4 vs. “CM inyección electrónica” 3; “Panadería 2 de Abril” 4 vs. “Los Amigos 1”; “La Victoria” 4 vs. “Perforaciones Roldán” 3 (quedó al margen); y “Los sin nombre 7” vs. “La Suerte” 1 (eliminado).

Al cierre de esta edición, se disputaban estos encuentros en las instalaciones de la entidad azul:

“Tapicería el sol” vs. “Pollería el shumy”; “Roberto Zapata” ante “Almacén la tía”; y “Pollería Gallegrin” contra “Interfull S.A.”.

Recordemos que por la primera fecha, estos habían sido los resultados registrados

“Almacén la tía” 1 vs. “Almacén la victoria” 2; “Óptica Redolfi” 0 vs. “Carnicería el amanecer” 2; “Carnadas vivas barrio FO.NA.VI” 4 vs. “El rejunte” 1; y “Tercer tiempo” 7 vs. “Los cuatro soles” 2.

Luego, en la segunda noche de papy fútbol por “doble nocáut”, así terminaron los cotejos:

“La victoria” 2 vs. “Los amigos” 4; “Perforaciones Roldán” 0 vs. “Panadería 2 de Abril” 7; “La suerte” 2 vs “Reparaciones Nicolás” 6; y “Los sin nombre” 0 vs. “C.M. inyección electrónica” 0, ganando este último elenco por penales, 8 a 7.

La tercera jornada, en tanto, había dejado estos resultados:

“Pollería Gallegrín” 1 vs. “Tapicería el sol” 0; “Interfull S.A.” 3 vs. “Pollería El Shumy” 0; y “Aguadas Azcurra” 5 vs. “Roberto Zapata” 1.

BABY FÚTBOL

Está en la etapa de definiciones el campeonato de baby fútbol “Manuel Cachito Barrera”, que se disputa en el campo de deportes del “Depor”, en diferentes categorías.

En la 2010 participaron “Aluminio Diego” (salió campeón); “Los Mini Libertadores” y “Agrofumigaciones Kanki”.

En la divisional 2009 lo hacen “Panadería 2 de Abril”; “El Linqueño”; “Barrio Cirigliano”, de Lincoln; “Los infiltrados”; “Los pataduras”; “Despensa el viejo” y “Los Libertadores”.

Los elencos de “El Linqueño” y “Panadería 2 de Abril” juegan la final.

En la categoría 2007-2008, compiten “Los Ponti”; “Los Tri” de Pasteur; “Pérez Juniors”; “Retasería Acuario” y “Los Hiper Libertadores”.

Definirán el título en esta divisional “Los Ponti” y “Los Tri” de la localidad de Pasteur.

En cuanto a las categorías 2011 y 2012, en las cuales no se determinan campeones, participan “Panadería Cataldo”; “Despensa Abismael”; “CMA Inyección Electrónica” y “Lavadero garaje”.

Hoy jueves está previsto un torneo de penales, con un valor de inscripción de 200 pesos por pareja y de lo que se recaude en ese concepto, el cien por ciento de volcará a premios para los participantes.