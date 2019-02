Avanza el campeonato de papy fútbol por el sistema “doble nocáut” en el Club Deportivo

En cada jornada con gran marco de público, sigue la disputa del campeonato de papy fútbol por el sistema “doble nocáut” en las instalaciones del Club Social y Deportivo General Pinto, del que toman parte más de veinte equipos, destacándose que el que pierde dos partidos, quedará eliminado.

Por la primera fecha, estos fueron los resultados registrados

“Almacén la tía” 1 vs. “Almacén la victoria” 2; “Óptica Redolfi” 0 vs. “Carnicería el amanecer” 2; “Carnadas vivas barrio FO.NA.VI” 4 vs. “El rejunte” 1; y “Tercer tiempo” 7 vs. “Los cuatro soles” 2.

Luego, así concluyeron los encuentros de la segunda noche de papy fútbol por “doble nocáut”:

“La victoria” 2 vs. “Los amigos” 4; “Perforaciones Roldán” 0 vs. “Panadería 2 de Abril” 7; “La suerte” 2 vs “Perforaciones Nicolás” 6; y “Los sin nombre” 0 vs. “C.M. inyección electrónica” 0, ganando este último elenco por penales, 8 a 7.

La tercera jornada, dejó estos resultados:

“La victoria” 2 vs. “Los amigos” 4; “Perforaciones Roldán” 0 vs. “Panadería 2 de Abril” 7; “La suerte” 2 vs “Perforaciones Nicolás” 6; y “Los sin nombre” 0 vs. “C.M. inyección electrónica” 0, ganando este último elenco por penales, 8 a 7.