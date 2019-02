Grave lesión sufrió el delantero de Villa Francia, Gastón Alberto Togni

El futbolista de Coronel Granada, Gastón Alberto Togni, delantero y figura de Defensa y Justicia, sufrió una grave lesión en el partido jugado el sábado pasado en La Plata, ante Gimnasia y Esgrima, con triunfo del “Halcón de Varela” por 1 a 0, por la 19ª fecha de la Superliga.

El zurdo granadense, quien estaba en el mejor momento de su carrera profesional, sufrió la rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la Superliga, informó el club en su cuenta de Twitter, estimándose que Togni estará inactivo al menos seis meses y en próximas horas se someterá a una operación.

La intervención quirúrgica estará a cargo del destacado médico de Boca Juniors, Jorge Batista, un experto en este tipo de dolencias, por lo cual Gastón hará la primera parte de la recuperación en Defensa y Justicia, hasta que en Julio deba volver a Independiente, club al cual pertenece y donde completará la recuperación.

La entidad varelense que lidera la Superliga junto a Racing Club, confirmó así el resultado de los estudios médicos efectuados a Togni a raíz de la lesión que padeció el sábado pasado, en el triunfo ante Gimnasia y Esgrima en La Plata por 1 a 0 por la 19ª fecha.

Togni, de 21 años, quien tiene una cláusula de rescisión de veinte millones de dólares, y era pieza importante para el entrenador Sebastián Beccacece, expresó en su cuenta de Facebook al comprobarse la lesión sufrida:

“En el fútbol hay momentos buenos y malos, hay victorias y derrotas. Lo más importante es saber levantarse. Hoy estoy pasando un mal momento por lo que me sucedió, pero no voy a bajar los brazos, aseguro que me voy a levantar con mucha más fuerza. El que abandona no tiene premio”, señaló.

Luego, agregó:

“Quiero agradecer al cuerpo técnico de Defensa y Justicia, a mis compañeros, a mi representante, a amigos, conocidos, a hermanos que me dio el fútbol y a mi familia, que me acompañó y me acompaña siempre. Gracias de corazón, a cada uno por preocuparse, por escribirme y por querer saber de mi. Qué Dios y la Virgen los bendiga. Y a ustedes ´Halcones´ (por sus compañeros de Defensa y Justicia), vamos que se puede”, completó.