Sigue el torneo de papy fútbol en Deportivo

Prosigue la disputa del campeonato de papy fútbol 2018/2019 en el campo de deportes “Luis Dallocchio” del Club Social y Deportivo General Pinto, certamen reducido del que toman parte 18 conjuntos, divididos en tres zonas de seis elencos, quienes se midieron todos contra todos para clasificar en cada grupo a los que avanzarán a la segunda fase.

Los últimos resultados registrados fueron éstos:

El viernes pasado, “Herrería “Ciucar” 2 vs. “Automotores La Tanga” 0; “Minimercado “El Pelu” 3 vs. “Carnicería “La Nueva” 2; y se le dio por ganado el cotejo a “Minimercado El Parque”, por la no presentación del equipo de “CMA Inyección Electrónica”.

En la jornada anterior, luego de algunas suspensiones por el mal tiempo, los resultados fueron éstos:

“Carpintería FV” 2 vs. “Los Amigos” 1; “Panadería 2 de Abril” 4 vs. “Alambrados Cagna” 1; y “Transporte El Cane” 3 vs. “Pinturería “Pinto Pinta” 1.

Previamente, en otra de las concurridas noches de papy fútbol en el “Depor”; “Panadería 2 de Abril” goleó 9 a 0 a “Los Amigos; “Alambrados Cagna” 0 vs. “Pintería Pinto Pinta” 0; y “Transporte El Cane” 2 vs. “Carpintería FV” 2.

En el cierre de la etapa clasificatoria, empataron 0 a 0 “Minimercado El Pelu” y “Automotores La Tanga”; y “Herrería Ciu Car” derrotó 3 a 0 a “Minimercado El Parque”.

En tanto, por no presentación de “CMA Inyección Electrónica”, ganó los puntos el conjunto de “Carnicería “La Nueva”.

OCTAVOS DE FINAL Y UN NUEVO TORNEO, A “DOBLE NOCÁUT”

Anoche, al cierre de esta edición, se inician los octavos de finales, y “Carnicería El Amanecer” enfrentaba a “Los Hermanos”, mientras que “Panadería 2 de Abril” se medía con “Automotores La Tanga”.

Mañana viernes, van a confrontar “”Herrería Ciu Car” vs. “Electricidad Ramos” y “Minimercado El Pelu” frente a “Transporte El Cane”.

Luego de la finalización del presente certamen reducido, se va a jugar un nuevo torneo, en este caso en la modalidad “doble nocáut” (equipo que pierde dos partidos, queda eliminado), y para el cual se han inscripto 25 conjuntos.