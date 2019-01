Continúa el certamen de papy fútbol en el Club Social y Deportivo General Pinto

Sigue en pleno desarrollo, con muy buena convocatoria de público en cada jornada, el campeonato de papy fútbol 2018/2019 en el campo de deportes “Luis Dallocchio” del Club Social y Deportivo General Pinto, cuya comisión directiva y subcomisión de fútbol resolvieron volver a realizar un certamen de este tipo y a tal efecto, prepararon muy bien las instalaciones, en la parte del amplio predio que da a calle General San Martín al 1200, a un costado de las canchas de padel y de tenis.

Del certamen reducido toman parte 18 conjuntos, divididos en tres zonas de seis elencos, quienes se miden todos contra todos para clasificar en cada grupo a los que avanzarán a la segunda fase.



Los últimos resultados registrados fueron éstos:

Minimercado “El Parque” 0 vs. Minimercado “El Pelu” 1; Herrerería Ciu Car” 1 vs. “C.M.A.” 0; y Carnicería “La Nueva” 2 vs .”La tanga” 2.

Además, “El Gauchito” 1 vs. “Electro Ramos” 0; “Carnicería El Amanecer” 4 vs. “Pablo Bramajo Fotografías” 0; y “Los Hermanos” 4 vs. “Paso a paso” 3,

El lunes por la noche, empataron 2 a 2 Carnicería “La Nueva” y Minimercado “El Parque”, mientras que seguidamente, Minimercado “El Pelu” venció 2 a 0 a “Ciu Car”, en tanto que Automotores “La Tanga” ganó los puntos, por no presentación de “C.M.A.”.

Anoche, al cierre de esta edición, jugaban, por la zona 2:

“Los Amigos” vs. Panadería “2 de Abril; “Alambrados Cagna” ante “Pinto Pinta” y Transporte “El Cane” frente a “Carpintería FV”.

Por otra parte, recordemos que los anteriores resultados que se habían registradoa lo largo del certamen, fueron éstos:

Herrerería “Ciu Car” 3 vs. Carnicería “La Nueva” 1; “C.M.A.” 1 vs. Minimercado “El Pelu” 0; y “La tanga” 3 vs. Minimercado “El Parque” 1, en la noche inaugural.

En la segunda jornada: “Alambrados Cagna” 2 vs. “Los Amigos” 2; Panadería “2 de Abril” 4 vs. Transporte “El Cane” 1; y “Pinto Pinta” 4 vs. “Carpintería FV” 0.

Tercera fecha: “Electro Ramos” 4 vs. “Pablo Bramajo Fotografía” 0; “Paso a paso” 1 vs. “Carnicería El Amanecer” 5; y “Los Hermanos” 1 vs. “El Gauchito” 0.

Cuarta fecha: Carnicería “El Amanecer” venció a “Los Hermanos”; “Electricidad Ramos” 7 vs. “Paso a Paso” 1; “El Gauchito” 2 vs. “Pablo Bramajo Fotografía” 0;

Quinta fecha: Alambrados Cagna” 4 vs. “Carpintería FV” 3; Transporte “El Cane” 6 vs. “Los Amigos” 3; “Pinta Pinta” 1 vs. Panadería “2 de Abril” 5.

Hasta el momento, así están las posiciones:

Zona 1: Automotores “La Tanga”, 7 unidades; Herrería “Ciu Car”, Minimercado “El Pelu”, 6; “C.M.A.”, 3; Carnicería “La Nueva”, 2; y Minimercado “El Parque”, un punto.

Zona 2: Panadería “2 de Abril”, 6 puntos; “Alambrados Cagna”, 4; “Pinto Pinta” y Transporte “El Cane”, 3; “Los Amigos”, 1; y cierra sin unidades Carpintería “FV”.

Zona 3: Carnicería “El Amanecer”, 9 puntos; “Electricidad Ramos”; “El Gauchito” y “Los Hermanos”, 6; y cierran sun unidades Pablo Bramajo Fotografía” y “Paso a paso”.

CERTAMEN DE BABY FÚTBOL

Este sábado, con la participación de equipos locales, de Lincoln y de Junín, va a comenzar un torneo de baby fútbol en las instalaciones de Deportivo Pinto, reservado a chicos de las categorías 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 y 2012

Se va a denominar “Manuel ´Cachito´ Barrera”, en homenaje al joven futbolista del “Depor” fallecido el año pasado y las inscripciones de equipos se reciben hasta el jueves 10 del corriente mes de Enero.

Los interesados en participar, inscribirse y recabar detalles del certamen infantil, pueden comunicarse al teléfono celular (02355) 15-487270.