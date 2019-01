María Paz Riscosa resultó electa Embajadora nacional y sudamericana de Turismo y Cultura

La bella adolescente de General Pinto, María Paz Riscosa, de 17 años, participó en Jujuy de la elección nacional y sudamericana de Turismo y Cultura, coronándose como Embajadora en representación de la Provincia de Buenos Aires, destacándose que además se presentaron postulantes de Chubut, Entre Ríos, San Luis y Jujuy, y también de Perú y de Bolivia.

La flamante soberana es hija de Sandra García y Oscar Riscosa y tiene dos hermanos, Micaela y Gastón Riscosa, quienes compartieron la alegría de la joven electa en Jujuy, luego de una serie de actividades que las postulantes desarrollaron entre el 8 y el 12 del corriente.

El martes de la semana anterior, María Paz y las otras aspirantes al reinado, asistieron a la presentación y desfile en el natatorio municipal y por la noche fueron agasajadas en un restaurant de la ciudad de Tilcara.

El miércoles 9 en horas de la mañana, realizaron una visita guiada a Purmamarca, y por la tarde, visitamos Humahuaca y en ambas ctividades, se realizaron sesiones de fotos con los trajes típicos de cada Provincia, mientras que por la noche, las aspirantes fueron agasajadas con una cena típica en Tilcara y luego estuvimos presentes en una de sus peñas musicales.

El jueves 10 visitaron el Pucará, casas de piedra que los pueblos originarios construyeron en Tilcara y un día más tarde, se realizó por la mañana una sesión fotográfica con vestidos de la diseñadora Teresa Caliri, y por la tarde, se llevó a cabo una exposición turística y cultural de cada Provincia representandolo a través de un stand.

Luego, se realizó un desfile con distintas pasadas temáticas y culminó con la elección Nacional y Sudamericana de Turismo y Cultura, logro que se adjudicó nuestra representante.

Debe destacarse que todos los días, en las distintas actividades, había un jurado presente, que evaluaba y debía poner un puntaje a las postulantes.

El día 12, se realizó un desfile para lucir las vestimentas del Instituto de Desarrollo Indígena y por último, las chicas participantes y sus acompañantes visitaron las Salinas Grandes de Jujuy.

LA CALIFICÓ COMO “UNA EXPERIENCIA MARAVILLOSA”

María Paz Riscosa, quien fue acompañada a Jujuy por sus padres y por la diseñadora Teresa Caliri, fue entrevistada por “Hoy” y destacó:

“Fue una experiencia maravillosa, ya que adquirí conocimientos nuevos acerca de mi país, especialmente con respecto a su cultura y turismo. También me senti muy cómoda por la calidez y el amor de las personas, tanto de Jujuy, como de los distintos turistas que visitaban el Departamento de Tilcara. Me siento muy orgullosa y feliz de poder representar a mi país en algo tan lindo como lo es el turismo y la cultura. Mi deseo como representante es que tanto el turista nacional como el extranjero pueda valorar y apreciar los distintos atractivos turísticos y culturales de nuestro país. Me siento sumamente agradecida por este logro”, señaló con alegría y orgullo María Paz Riscosa.