Graciela Mudía destacó que “Hay mucha amistad y compañerismo en el atletismo”

Graciela Mudía se decidió hace un tiempo a participar en distintas competencias atléticas y le tomó el gusto a la actividad, con lo cual -habitualmente- toma parte de pruebas pedestres en distintos puntos del país, por ejemplo en Chacabuco, Los Toldos, Junín y General Villegas y también -en su mayoría organizadas por clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino-, en La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entrevistada por “Hoy”, quien combina deportes con su actividad personal de consejera escolar del Distrito de General Pinto y en la atención de su hogar, dijo:

“Comencé a correr para acompañar a una amiga y además, porque siempre me gustó. En los inicios, lo complementaba con bicicleta y aeropilates (algo de acrobacia en columpio), además de hacer caminatas. Actualmente, al entrenamiento lo realizo sola, me cuido algo con las comidas pero no hago dieta”, señaló entre risas.



Al hacer un raconto de lo realizado como atleta en 2.018, Graciela expresó:

“Durante el año pasado, participé en 15 maratones, de 5, 6, 8, 10, 12 y hasta 13 kilómetros, dos de las cuales fueron de aventura, sobre 10.000 metros. En mi categoría, he clasificado en casi todas las carreras, en primer, segundo y tercer puesto”.

Consultada seguidamente sobre que le diría a alguien que quiere empezar a hacer atletismo y tiene algunas, Mudía expresó con decisión:

“Le diría ¡ que no dude más !. Todo deporte es beneficioso para la salud y a cualquier edad podemos comenzar a realizarlo. Pero igualmente, destaco que es importante la consulta médica previa”, tras lo cual resaltó que cuenta “Con el apoyo de mi familia, amigos y compañeras de maratón, entre ellas Analía Padía y María Elena Barrera”.

Finalmente, Graciela Mudía manifestó: “Invitó a la gente que le gusta correr a que participe en estos eventos. En ellos encontrarán un ámbito de compañerismo, en el cual se generan muchas amistades”, cerró quien en esta temporada seguirá participando en pruebas pedestres, en distintas localidades y diferentes distancias de competencias.