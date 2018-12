Realizaron la cena de premiación de la Liga Central Vedia, con Sarmiento de Germania como campeón

Se realizó en el salón de fiestas del Club Sportivo Sarmiento de Germania, calle Salto Grande 57, la entrega de premios de los campeonatos oficiales de fútbol de la Liga Deportiva Central Vedia, en cuya primera división se coronó por primera vez en esa entidad liguista, el equipo "verde" dirigido por Alberto "Ratón" Ocampo, al superar en el tercer y definitivo encuentro final por 2 a 0 a quien era tricampeón (2015, 2016 y 2017),con dos goles del pintense Gonzalo García.

Participaron dirigentes, jugadores, cuerpos técnicos, socios y allegados de las distintas entidades afiliadas a la LDCV, junto a invitados especiales y previo a la fiesta, se realizó la asamblea de traspaso de autoridades de la mesa directiva de dicha Liga, cuyos principales dirigentes, los ahora ex y los actuales, compartieron la velada junto a directivos de las distintas entidades afiliadas (se entregaron los premios de las diferentes divisiones), invitados especiales y muchas personas de Germania, ya que Sarmiento (entidad que preside Diego Valdez) fue encargado de organizar la fiesta y se agregaron familiares y allegados de los futbolistas campeones del Club anfitrión, el "verde" de la localidad de Germania.

La entidad germaniense, además del premio mayor como ganador del certamen oficial 2018, tuvo reconocimientos para jugadores de su plantel. Oscar Alberto "Cabezón" Cabrera recibió un premio por su "trayectoria"; el juninense Germán Casco como goleador del torneo; Julián Garrone como la revelación de la temporada y el juvenil Benjamín Mendoza como máximo artillero de la categoría Sub-18.

En cuanto a la Liga Deportiva Central Vedia, concluyó su mandato como presidente el Dr. Federico Domínguez y tomó ls riendas de la entidad el Dr. Octavio Zulueta.

BUEN INICIO DE SARMIENTO EN EL "FINALIZACIÓN" 2018

Quedó conformado el programa de encuentros de las dos zonas en las que se ha dividido el denominado torneo "Finalización" 2018 "Julián Ghisolfi" que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, certamen iniciado el viernes pasado y en el cual, para seguir con la buena racha, Sportivo Sarmiento de Germania se impuso 1 a 0 a Huracán de Diego de Alvear, en cotejo disputado en el estadio de Ancalú de San Gregorio.

Alberto "Ratón" Ocampo dispuso una formación juvenil, con tres jugadores del elenco titular que se coronó campeón del oficial 2018, y el "verde" fue en líneas generales superior a su rival, ya que tuvo las mejores situaciones de gol ante la valla rival.

El capitán de SSG, Martín Moreno (quien esta vez jugó en media cancha), marco de tiro libre penal el único gol del cotejo, a los 44 minutos del primer tiempo, resultado que supo aguantar Sarmiento y se llevóel triunfo, formando de esta manera:

Lucas Perugini; Santiago Zani, Alejo Benavídez, Tomás Marcelo y Walter Risso; Ramón González, Martín Moreno, Eduardo Torres y Franco Valdez; Lucas Quinteros y Alexis Echegaray. D.T.: Alberto Ocampo.

En el restante cotejo de la Zona Norte, Deportivo Alberdi se impuso 1 a 0 al local, Acalú de San Gregorio, con gol de Federico Silvestri.

En la segunda jornada se enfrentarán Ancalú de San Gregorio vs. Sportivo Sarmiento de Germania y Huracán vs. Deportivo Alberdi.

Por la tercera ronda de cotejos, se medirán Sarmiento de Germania vs. Deportivo Alberdi y Ancalú vs. Huracán de Diego de Alvear.

No tomarán parte Defensores de Christophersen y Matienzo de Alberdi, y regresando a la competencia Alumni de Vedia, quien viene de participar del "Primavera Verano"2018 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.



En la denominada zona Norte jugarán Sportivo Sarmiento de Germania, Huracán de Diego de Alvear, Ancalú de San Gregorio y Deportivo Alberdi.

Por la zona Sur se enfrentarán Atlanta de Vedia, Yrigoyen de Alem, Alumni de Vedia, Leandro N. Alem y Sarmiento de Vedia.

Por la zona Norte, los cotejos previstos en las cinco fechas (una más al haber un conjunto más en el grupo), serán los siguientes:

Primera fecha (mañana): Leandro N. Alem vs. Sarmiento de Vedia y Atlanta (V) vs.Yrigoyen de Alem. Libre quedará Alumni de Vedia.

Segunda: Yrigoyen de Alem frente a Sarmiento de Vedia y Alumni de Vedia vs. Leandro N. Alem. Libre: Atlanta de Vedia.

Tercera: Leandro N. Alem vs. Atlanta de Vedia y Sarmiento de Vedia vs. Alumni de Vedia. Libre: Yrigoyen de Leandro N. Alem.

Cuarta: Sarmiento de Vedia vs. Atlanta de Vedia e Yrigoyen de Alem vs. Alumni de Vedia. Libre: Leandro N. Alem.

Quinta fecha: LeandroN. Alem vs. Yrigoyen de Alem y Atlanta de Vedia vs. Alumni de Vedia. Libre: Sarmiento de Vedia.

En semifinales, en principio el viernes 11 de Enero de 2019, jugarán el primero de la zona Norte con el segundo de la Sur y el primero de la Sur con el segundo de la Norte.

Las finales entre los ganadores de las semifinales, en partido y revancha, se disputarán el viernes 18 y el viernes 25 del mismo mes.