Silvia Casanova: "Llego con la convicción de trabajar con esmero y responsabilidad"

Silvia Edith Casanova, actual inspectora Jefe Distrital de Educación, va a asumir en la próxima sesión del H. Concejo Deliberante de General Pinto como edil, en reemplazo del recientemente fallecido legislador distrital, el germaniense Guido Belaunzarán, quien dejó de existir el pasado sábado 1º por una crisis cardíaca.

Casanova, de 49 años, docente, madre de dos hijos (Ignacio y Agustina), dos nietos (Juan Cruz y Constanza) y quien desde su juventud milita en la Unión Cívica Radical, fuerza política integrante del espacio Cambiemos, fue entrevistada por "Hoy", para conocer cuales son sus expectativas y deseos por concretar desde la banca que ocupará en el HCD.

Inicialmente, dijo:

"El Concejo Deliberante es para mí el órgano de mayor representación de la ciudadanía. Llegó a ese cuerpo después de una situación inesperada y triste, pero con la convicción de trabajar con esmero y responsabilidad. Soy consciente que los temas de mayor preocupación tienen que ver con los niños, los jóvenes y un sector de nuestra sociedad local que merece y necesita de nuestro trabajo y compromiso y ellos son las personas con discapacidad.

RELACIÓN CON EL BLOQUE DEL OFICIALISMO

Con respecto a la relación con el bloque oficialista del P.J./Frente Renovador, Casanova consideró que "Debe ser una relación con respeto, en la cual seguramente muchas veces no pensaremos igual, pero yo creo que el diálogo y como expresé anteriormente, el respeto por las diferentes posturas y opiniones, favorecerá el crecimiento de nuestro Distrito y al propio Concejo Deliberante como espacio, en el cual se deben tomar las decisiones para que General Pinto sea reconocido como uno de los mejores Distritos de la Provincia de Buenos Aires,. para que muchas personas elijan para vivir en él".

Consultada seguidamente sobre los lamentados e inesperados decesos del concejal Guido Balaunzarán (al que reemplazará) y de otro adherente al frente Cambiemos y tambén ex edil, Dr. Horacio Daniel Solís, Silvia expresó:

"El fin de semana fue muy triste para todos. Guido y Daniel me dejaron muchos momentos compartidos, con ellos hablábamos de política, pero también de la vida. El pueblo de Germania despidió a Guido con mucho dolor y eso nos demostró una vez más que el amaba a su pueblo y quería lo mejor para ellos. Qué decir de Daniel Solís, un excelente profesional, padre, amigo. Lo despidió todo el pueblo de General Pinto y de la zona. Muchos de los que vi llorar y muy tristes por su inesperada partida, no pensaban políticamente igual a él, pero lo reconocían como ser humano extraordinario y eso es lo que vale. Quiero mandar un saludo especial para las familias de Guido y de Daniel".

Sobre su arribo a la arena política, la futura concejal por Cambiemos destacó finalmente:

"Llegué a la política de la mano de mi hermano mayor Luis (ex concejal), a él le debo la pasión por la política. Allá por el 1982, año histórico para nuestro país, trabajé en la Juventud Radical en la campaña de quien para mí es el padre de la Democracia, Raúl Alfonsín. Siempre estuve en el Partido Radical, fuí parte de muchas campañas políticas, pero la última me dio pertenencia a un equipo de personas, ya que podíamos expresar nuestras ideas, muchas veces coincidimos, otras no tanto, pero eso nos fortaleció", cerró Silvia Edith Casanova.